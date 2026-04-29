Společnost JPMorganChase se stala vůbec prvním globálním bankovním partnerem olympijských her
Mezinárodní olympijský výbor a společnost JPMorganChase oznamují přelomové globální olympijské partnerství
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Mezinárodní olympijský výbor (IOC) a společnost JPMorganChase dnes oznámily významné celosvětové olympijské partnerství, díky kterému se společnost JPMorganChase stává prvním globálním bankovním partnerem v historii olympijských her. Partnerství zahrnuje olympijské a paralympijské hry v Los Angeles v roce 2028 (hry LA28) a zimní olympijské a paralympijské hry ve francouzských Alpách v roce 2030. Společnost rovněž uzavřela dohodu s hrami LA28, na jejímž základě se stane oficiální bankou týmu USA a her LA28 a zakládajícím partnerem her LA28.
Partnerství odráží společný závazek k ambicím a excelentnosti a klade do svého středu sportovce a komunity.
Kirsty Coventry, prezidentka MOV, uvedla: „Společnost JPMorganChase je prvním globálním partnerem z bankovního sektoru v historii olympijských her a jsme hrdí, že jej můžeme přivítat v programu celosvětových olympijských partnerů. Toto partnerství odráží naše společné hodnoty, jimiž jsou ambice a excelence, a podpoří olympijské hnutí a sport po celém světě. Globální dosah a odborné znalosti společnosti JPMorganChase poskytnou trvalou podporu sportovcům a pomohou vytvořit trvalý dopad v komunitách po celém světě.“
Jamie Dimon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JPMorganChase, dodal: „Je nám ctí být celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her a podporovat sportovce, fanoušky, podniky a komunity po celém světě. Olympionici a paralympionici jsou více než jen sportovci – jsou to naši zákazníci, klienti a zaměstnanci a jejich sny sahají daleko za hranice her. Poskytujeme bankovní služby komunitám, které považují za svůj domov, financujeme zařízení, kde trénují, pomáháme jim zakládat podniky a plánovat jejich budoucnost. Jejich cesty odrážejí aspirace milionů lidí, kterým každý den sloužíme, a jsme nadšeni, že je můžeme podporovat.“
Díky působení ve více než 60 zemích a klientům na více než 100 trzích přináší společnost JPMorganChase bezkonkurenční odborné znalosti a zdroje, které pomáhají vytvářet ekonomický růst a příležitosti pro zákazníky, zaměstnance a komunity po celém světě.
Již více než 135 let pomáhá společnost JPMorganChase vytvářet ekonomické příležitosti v Los Angeles – vytváří pracovní místa, podporuje podniky a pomáhá rodinám prosperovat. V LA obsluhuje společnost 5 milionů klientů v oblasti spotřebitelského bankovnictví a 589 000 klientů z řad malých podniků prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců a více než 330 retailových poboček. Ve Francii, kde společnost působí od roku 1868, má společnost JPMorganChase více než 1 000 zaměstnanců a od roku 2018 se zavázala investovat 100 milionů dolarů do nových obchodních a filantropických projektů s cílem propojit jednotlivce a podnikatele s ekonomickými příležitostmi. Za posledních pět let poskytla společnost JPMorganChase také úvěry a kapitál v hodnotě přes 147 miliard eur více než 670 investičním klientům po celé zemi.
Prostřednictvím tohoto partnerství posílí společnost JPMorganChase dlouhodobou finanční stabilitu olympijského a paralympijského hnutí a vytvoří nové příležitosti pro prosperitu sportovců, podniků a komunit. Společnost JPMorganChase a MOV budou sportovce komplexně podporovat, mimo jiné prostřednictvím plánů na pořádání workshopů o finanční gramotnosti pro sportovce prostřednictvím platformy MOV Athlete365. Tyto iniciativy a další místní investice v hostitelských městech pomohou zajistit, že olympijské hnutí zanechá trvalé dědictví i po skončení her.
Společnost JPMorganChase se stává celosvětovým olympijským partnerem v kategorii správy aktiv a majetku, privátního bankovnictví, komerčního a investičního bankovnictví. Ve Spojených státech bude společnost zakládajícím partnerem her LA28 v kategorii retailového bankovnictví. V souladu s přístupem MOV budou výnosy z tohoto partnerství přerozděleny na podporu sportovních organizací po celém světě – včetně národních olympijských výborů a jejich sportovců, jakož i organizačních výborů olympijských a olympijských her mládeže.
O společnosti JPMorganChase
Společnost JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) je přední poskytovatel finančních služeb se sídlem ve Spojených státech amerických („USA“), který působí po celém světě. K 31. březnu 2026 měla společnost JPMorganChase aktiva v hodnotě 4,9 bilionu dolarů a vlastní kapitál ve výši 364 miliard dolarů. Společnost je lídrem v oblasti investičního bankovnictví, finančních služeb pro spotřebitele a malé podniky, komerčního bankovnictví, zpracování finančních transakcí a správy aktiv. Pod značkami J.P. Morgan a Chase společnost obsluhuje miliony zákazníků v USA a mnoho z nejvýznamnějších korporátních, institucionálních a vládních klientů po celém světě. Informace o společnosti JPMorgan Chase & Co. jsou k dispozici na www.jpmorganchase.com.
O Mezinárodním olympijském výboru
Mezinárodní olympijský výbor je nezisková, občanská, nevládní, mezinárodní organizace složená z dobrovolníků, která se zavázala budovat lepší svět prostřednictvím sportu. Více než 90 % svých příjmů přerozděluje širšímu sportovnímu hnutí, což znamená, že každý den jde ekvivalent 4,7 milionu USD na pomoc sportovcům a sportovním organizacím na všech úrovních po celém světě.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
