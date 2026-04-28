Thredd助力Clique推出邀约制财富生态系统及Visa卡项目

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Thredd是一个AI优先的发卡处理平台，该公司今日宣布与Clique Finance Limited（以下简称“Clique”）达成合作。Clique是一个采用邀约制的私人财富管理生态系统，专为企业家、家族办公室以及拥有复杂跨境生活方式的高净值人士设计，致力于提供超越传统银行业务框架的财富管理方案。

通过此次合作，Thredd与Clique将借助Visa消费信用卡，打造一种衔接数字资产与日常消费的现代金融体验。Clique负责提供前端财富平台、客户体验以及专为高净值用户和加密原生投资组合量身定制的投资基础设施。Thredd则作为核心的发卡与处理引擎，通过单一的API驱动平台为Clique的消费信贷计划提供动力。这一合作可确保支付功能具备安全、合规且灵活的特性，并使其无缝集成到Clique更广泛的财富生态系统中。

Clique创始人Ilay Oz表示：“整个上线历程是一个高度协作且富有成效的过程。通过与Thredd携手，我们构建了一套定制化解决方案。无论客户的财富是以传统资产还是另类资产形式存在，他们都能享受到无缝的访问与使用体验，同时保障了超高的安全标准与性能表现。”

Thredd亚太区负责人Damien Gough表示：“高净值客户的财富正越来越多地在另类资产中进行配置，且其资产往往处于传统银行框架之外，Clique正是在满足这一不断增长的需求。我们很自豪能通过全球化的处理平台支持Clique的产品发布，助力创新的财富解决方案快速、安全地推向市场。”

在首发阶段，Clique将同步推出数字与实体版Visa信用卡，并为其配备先进的3D Secure身份验证、实时欺诈交易监测以及数字钱包集成等功能。

关于Clique

Clique是一个采用邀约制的私人生态系统，专为全球流动的高净值客户打造，这类客户的财富、流动性需求及生活方式均已超越传统银行框架所能覆盖的范围。它将财富监管、流动性获取、全球消费以及更广泛的相关服务网络整合于一体，提供私密且现代化的服务体验。此外，Clique还充当精选优质品牌与专业机构的优选对接入口，这些机构提供的服务能够有效契合客户的实际运营需求。

如需了解更多信息，请访问www.clique.com

关于Thredd

Thredd是值得信赖的AI优先、云原生发卡处理平台，致力于为下一代全球支付的发展赋能。通过单一API与统一平台，Thredd向50多个国家/地区的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包和账本管理功能，每年处理数十亿笔交易。凭借全球运营布局、本地专业知识以及深度集成于平台各层面的AI技术，Thredd专为速度、规模和现代发卡模式量身打造，在市场准入、客户体验、安全性、严格监管和运营韧性方面树立了行业标杆。如需了解更多信息，请访问www.thredd.ai

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。