JPMorganChase獲奧運會史無前例地指定為全球銀行合作夥伴

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際奧林匹克委員會 (IOC) 與JPMorganChase今天宣布達成具里程碑意義的全球奧林匹克合作關係，這使JPMorganChase成為奧運史上第一位全球銀行合作夥伴 (Global Banking Partner)。這項合作關係將橫跨2028年洛杉磯奧運與帕奧（Paralympic Games，2028年洛杉磯奧運）和2030年法國阿爾卑斯冬季奧林匹克與帕奧運動會。該公司也與2028年洛杉磯奧運達成協議，將擔任美國隊及2028年洛杉磯奧運的官方銀行，以及2028年洛杉磯奧運的創辦合夥人。

這項合作關係證明雙方追求宏大成就與卓越表現、並將運動員與運動社群置於首位的共同承諾。

國際奧林匹克委員會主席Kirsty Coventry表示：「JPMorganChase是奧運史上第一位來自銀行界的全球合作夥伴，我們熱烈歡迎他們加入全球奧林匹克合作夥伴計劃。這項合作關係說明我們追求宏大成就與卓越表現的共同價值觀，將攜手支援奧林匹克運動與世界各地的體育活動。PMorganChase將運用全球網絡與專業知識穩定支持運動員，並發揮長遠的影響力協助全世界的運動社群。」

JPMorganChase董事長暨執行長Jamie Dimon補充道：「我們很榮幸能夠擔任奧運及帕奧的全球合作夥伴，支援全球各地的運動員、粉絲、企業與社群。奧運選手與帕奧選手不但是運動員，也是我們的顧客、客戶與員工，他們的夢想更是延伸到奧運以外的世界。我們服務他們視同家庭的運動社群、資助他們受訓的設施、協助他們創業並規劃未來。他們的成長歷程反映出我們每天服務的數百萬客戶的自我期許，我們很高興能有這個機會為他們服務。」

JPMorganChase在60多個國家推展業務，客戶遍布100多座市場，憑藉著無與倫比的專業知識與資源協助客戶、員工與全球社群實現財務成長、追求更多的機會。

JPMorganChase製造就業機會、支援企業並協助家庭發達，進而造就洛杉磯的經濟契機，歷史在135年以上。該公司在洛杉磯共有6000多名員工和330個以上的分行，服務500萬名個人銀行客戶與58.9萬個小型企業客戶。JPMorganChase自1868年起開始在法國推展業務，目前擁有1000多位員工，並從2018年起承諾投入1億美元用於新企業與慈善投資，幫助個人與創業者獲得財務機會。過去五年間，JPMorganChase也向該國各地超過670家投資客戶提供了逾1470億歐元的信貸與資本。

JPMorganChase將透過這項合作關係提升奧運與帕奧運動的長期財務健全度，並為運動員、企業與社群開發繁榮新機。JPMorganChase和國際奧林匹克委員會將全面支持運動員，包括在國際奧林匹克委員會的Athlete365平台上為他們計畫性舉辦財務健全工作坊。這些活動、加上其他在奧運主辦城市所做的地方性投資，將有助於奧林匹克運動會在會期結束後仍然能夠留下深遠的影響。

JPMorganChase成為資產與財富管理及私人銀行業務、商業與投資銀行業務類的全球奧林匹克合作夥伴。在美國，該公司將成為2028年洛杉磯奧會的個人銀行類創辦合夥人。為配合國際奧林匹克委員會的做法，經由合作關係獲得的收益將重新分配以支援全球體育組織，包括國家奧林匹克委員會 (National Olympic Committees) 及其運動員、奧林匹克運動會和青年奧林匹克運動會組織委員會 (Organising Committees for the Olympic and Youth Olympic Games)。

關於JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) 是一家總部位於美國的一流金融服務公司，業務遍及全球。截至2026年3月31日，JPMorganChase的資產為4.9兆美元，股東權益為3640億美元。該公司是投資銀行、消費者和小型企業金融服務、商業銀行、金融交易處理和資產管理領域的先驅。該公司透過J.P.Morgan和Chase品牌服務美國數百萬名客戶以及全球多所知名企業、機構與政府客戶。如需JPMorgan Chase & Co.的相關資訊，請造訪：www.jpmorganchase.com.

關於國際奧林匹克委員會

國際奧林匹克委員會 (The International Olympic Committee) 是一個由志工組成的非營利性民間非政府國際組織，矢志透過體育建設更美好的世界。該委員會重新分配90%以上的收入用於推廣各類體育活動，也就是說，每天提撥相當於470萬美元的資源協助全球各階層的運動員與體育組織。

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