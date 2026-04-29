Perpetual Atomics e QSA Global promuovono il primo nucleo al mondo di un'unità riscaldante a radioisotopi alimentato ad americio

LEICESTER, Inghilterra & BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Segnando un traguardo fondamentale per l'esplorazione spaziale internazionale, Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. e l'Università di Leicester hanno completato la prima produzione storica di un nucleo a grandezza naturale di un'unità riscaldante a radioisotopi (RHU) alimentata all'americio contenente granuli di americio-241 in forma ceramica all'interno di una struttura di contenimento metallica. Questa innovazione avviene sulla scia del successo della lavorazione in granuli dell'americio ottenuto a fine 2025 e di vent'anni di esperienza alla guida dello sviluppo di sistemi di alimentazione nucleare con americio da parte del team di Leicester.

Un prodotto di ENDURE, il progetto dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e parte di una collaborazione transatlantica, questo traguardo rappresenta il punto di partenza per un percorso industriale volto alla fornitura di sistemi di alimentazione a radioisotopi per veicoli spaziali, che consentano a questi di sopravvivere e prosperare negli ambienti più estremi del sistema solare.

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