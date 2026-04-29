Everforth entre dans une nouvelle ère avec un changement de nom qui renforce les capacités technologiques et d'ingénierie numérique à grande échelle

RICHMOND, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Everforth, Inc. (NYSE : EFOR), une société de technologie et d’ingénierie numérique de premier plan, annonce aujourd’hui son changement de nom (anciennement ASGN Incorporated) et sa cotation sous son nouveau symbole, EFOR. Ce changement de marque fait suite à la transition stratégique annoncée pour la première fois le 20 novembre 2025 et représente un moment déterminant dans l’évolution de la société.

« Notre transition vers Everforth est une étape passionnante pour notre société », déclare Ted Hanson, directeur général d’Everforth. « Avec un nom fondé sur le progrès, la marque Everforth incarne les qualités qui nous rassemblent, y compris notre expertise collective et notre engagement envers l'innovation, tout en nous distinguant en tant que leaders de l'industrie informatique. Façonné par le retour d’information de nos clients et animé par le dévouement de notre équipe, ce lancement de marque définit clairement notre orientation et jette les bases de progrès significatifs en tant qu’entreprise unifiée. »

Everforth a été spécialement conçu pour fournir une technologie exhaustive et des solutions d'ingénierie numérique à grande échelle, unissant une expertise approfondie de l'industrie à travers un portefeuille de marques spécialisées. En intégrant ces capacités, Everforth est mieux à même de servir les clients qui évoluent dans des environnements technologiques de plus en plus complexes et en évolution rapide.

Hanson poursuit : « Notre changement de marque pour devenir Everforth aligne notre identité externe sur notre orientation stratégique interne, en libérant notre échelle en tant qu’entreprise et en augmentant les possibilités de ventes croisées. En combinant et en tirant parti de l’expertise de l’ensemble de nos activités, nous fournissons des solutions plus complètes et à l’épreuve du temps à nos clients du Fortune 1000 et du gouvernement fédéral, nous approfondissons les relations avec nos principaux partenaires technologiques et nous renforçons la valeur que nous apportons à nos actionnaires ».

Dans le cadre de cette transition, la société est désormais cotée sous un nouveau mnémo, EFOR. Les titres en circulation de la société cotés à la Bourse de New York sous le mnémo ASGN restent valables et aucune action n’est requise par les détenteurs de titres en raison du changement de nom ou de mnémo.

Everforth s’engage à fournir une technologie, une ingénierie et une expertise qui aident les entreprises à s’adapter et à se développer (Adapt and Thrive™) sur le marché en constante évolution d’aujourd’hui. Avec une identité renouvelée, des capacités renforcées et une stratégie de croissance claire, Everforth entre dans son prochain chapitre destiné à aider ses clients à tirer parti de l'innovation, à stimuler la résilience et à générer un avantage concurrentiel pérenne.

À propos d'Everforth, Inc.

Everforth, Inc. (NYSE : EFOR) est une société de technologie et d'ingénierie numérique de premier plan qui aide les entreprises à s'adapter, à innover et à prospérer dans un monde en constante évolution. Nos six domaines de solutions (l’IA et les données, l’infonuagique et les infrastructures, l’ingénierie des applications et du numérique, l’expérience, la cybersécurité et les plateformes d’entreprise) raccourcissent le délai de valorisation pour nos clients commerciaux et fédéraux. Soutenu par des actifs propriétaires, des accélérateurs et une expertise éprouvée, Everforth transforme la complexité en progrès pour fournir des résultats mesurables. Everforth : Adapt and Thrive ™. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur everforth.com.

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