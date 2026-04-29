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JPMorganChase nominata il primo partner bancario globale in assoluto dei Giochi Olimpici

Il Comitato Olimpico Internazionale e JPMorganChase annunciano una storica collaborazione olimpica a livello mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e JPMorganChase oggi hanno annunciato una storica collaborazione olimpica mondiale, rendendo JPMorganChase il primo partner bancario globale nella storia delle olimpiadi. La collaborazione comprende i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, i Giochi Paralimpici (LA28 Games) e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Alpi Francesi 2030. La società ha inoltre ottenuto un accordo con LA28 per diventare la Banca ufficiale del Team USA e di LA28, nonché un Founding Partner dei Giochi LA28.

Il sodalizio riflette un impegno comune nel promuovere ambizione ed eccellenza, incentrandosi sugli atleti e sulle comunità.

Kirsty Coventry, Presidente del CIO, ha così commentato: “JPMorganChase è il primo partner globale del settore bancario nella storia delle Olimpiadi e siamo fieri di accoglierlo nel programma Worldwide Olympic Partner. Questa partnership riflette i nostri valori comuni di ambizione ed eccellenza e promuoverà il Movimento Olimpico e lo sport in tutto il mondo. La portata globale e l'esperienza di JPMorganChase forniranno un sostegno duraturo agli atleti e aiuteranno a creare un impatto a lungo termine nelle comunità di tutto il mondo”.

Jamie Dimon, Presidente e CEO di JPMorganChase, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere un Worldwide Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici e di sostenere atleti, tifosi, aziende e comunità di tutto il mondo. Gli atleti olimpici e paralimpici sono più che atleti, sono i nostri clienti e dipendenti e i loro sogni si estendono oltre i Giochi. Siamo la banca delle comunità che loro chiamano casa, finanziamo le strutture nelle quali si allenano, li aiutiamo ad avviare attività e a pianificare il loro futuro. I loro percorsi riflettono le aspirazioni di milioni di persone che serviamo ogni giorno e siamo entusiasti di fornire il nostro supporto”.

Con attività in oltre 60 Paesi e clienti in più di 100 mercati, JPMorganChase porta competenze e risorse senza pari per aiutare a creare crescita economica e opportunità per clienti, dipendenti e comunità di tutto il mondo.

Da oltre 135 anni, JPMorganChase aiuta a creare opportunità economiche a Los Angeles, creando posti di lavoro, supportando attività commerciali e aiutando famiglie a prosperare. A Los Angeles, la società serve 5 milioni di clienti del settore bancario al dettaglio e 589.000 piccole imprese attraverso un organico di oltre 6.000 dipendenti e più di 330 filiali bancarie al dettaglio. In Francia, dove la società opera dal 1868, JPMorganChase si avvale di oltre 1.000 dipendenti, e dal 2018, ha impegnato 100 milioni di dollari in nuovi investimenti aziendali e filantropici per connettere individui e imprenditori a opportunità economiche. Negli ultimi cinque anni, JPMorganChase ha inoltre fornito più di 147 miliardi di euro in credito e capitale a oltre 670 clienti del settore degli investimenti in tutto il Paese.

Grazie a questa partnership, JPMorganChase rafforzerà la salute finanziaria a lungo termine del Movimento Olimpico e Paralimpico e creerà nuove opportunità per far prosperare atleti, imprese e comunità. JPMorganChase e il CIO sosterranno gli atleti in modo olistico, con un programma di seminari sulla salute finanziaria attraverso la piattaforma Athlete365 del CIO. Queste iniziative e altri investimenti locali nelle città ospite aiuteranno a garantire che il Movimento Olimpico lasci un'eredità duratura che va al di là dei Giochi.

JPMorganChase diventa il Worldwide Olympic Partner nella categoria Asset and Wealth Management (gestione patrimoniale) e Private Banking, Commercial and Investment Banking (servizi bancari privati, commerciali e di investimento). Negli Stati Uniti, la società sarà un Founding Partner dei Giochi Olimpici LA28 nella categoria Retail Banking. In linea con l'approccio del CIO, i ricavi generati dal sodalizio verranno ridistribuiti a sostegno delle organizzazioni sportive a livello mondiale, compresi i Comitati Olimpici Nazionali e i loro atleti e i Comitati Organizzativi per i Giochi Olimpici e Olimpici Giovanili.

Informazioni su JPMorganChase
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) leader di servizi finanziari, ha sede negli Stati Uniti d'America ("USA") e opera a livello internazionale. Alla data del 31 marzo 2026, JPMorganChase gestiva asset per 4,9 trilioni di dollari e disponeva di un capitale proprio pari a 364 miliardi di dollari. L'azienda è un leader nei settori di investment banking, servizi finanziari per consumatori e piccole imprese, commercial banking, elaborazione di transazioni finanziarie e gestione di asset. Con i marchi J.P. Morgan e Chase, l'azienda si rivolge a milioni di clienti negli USA e a numerosi dei più importanti clienti aziendali, istituzionali e governativi a livello globale. Ulteriori informazioni su JPMorgan Chase & Co. sono disponibili all'indirizzo www.jpmorganchase.com.

Informazioni sul Comitato Olimpico Internazionale
Il Comitato Olimpico Internazionale è un'organizzazione internazionale, civile, non governativa e senza scopo di lucro, composta da volontari e impegnata a costruire un mondo migliore attraverso lo sport. Ridistribuisce più del 90% delle sue entrate al movimento sportivo in generale, il che significa che ogni giorno l'equivalente di 4,7 milioni di USD viene destinato ad aiutare gli atleti e le organizzazioni sportive a tutti i livelli a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Shelby Ashe
shelby.ashe@jpmchase.com

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