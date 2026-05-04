Un informe de NIQ revela las nuevas reglas del comercio: la IA comienza a decidir qué compran los consumidores

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha anunciado la publicación de su nuevo informe global, The Commerce Revolution: Where East Meets West ("La revolución del comercio: donde Oriente se encuentra con Occidente"), donde analiza cómo la innovación comercial impulsada por Oriente y la monetización de los medios minoristas en Occidente están convergiendo para redefinir el comercio de consumo a nivel global.

El informe señala que el comercio en directo, el comercio social y el comercio rápido —formatos que llevan tiempo instalados en Asia— impulsan ahora la mayor parte del crecimiento digital incremental a nivel mundial, mientras que los mercados occidentales aceleran su adopción a medida que estos formatos se adaptan al contexto local. Por otro lado, las redes de medios minoristas (RMN) se han convertido en uno de los canales publicitarios de más rápido crecimiento a nivel mundial, y se prevé que la inversión publicitaria en medios minoristas en EE. UU. alcance los 107 600 millones de dólares (USD) en 2026.

Adicionalmente, el informe señala que las funciones operativas de los vendedores, que antes estaban compartimentadas, están comenzando a difuminar sus fronteras. Las plataformas de pago y los modelos de entrega rápida procedentes de Oriente están convergiendo con los modelos de monetización surgidos en Occidente. Esto allana el camino para un modelo de comercio global único que unifique los canales digitales, los mercados de consumo y las funciones operativas.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Los canales emergentes están creciendo rápidamente . El comercio en directo, el comercio social y el comercio rápido son ahora los principales motores del crecimiento digital a nivel global. En Estados Unidos, el comercio social (+ 62,9 %) y el comercio rápido (+ 62,2 %) están superando el crecimiento del comercio electrónico tradicional.

. El comercio en directo, el comercio social y el comercio rápido son ahora los principales motores del crecimiento digital a nivel global. En Estados Unidos, el comercio social (+ 62,9 %) y el comercio rápido (+ 62,2 %) están superando el crecimiento del comercio electrónico tradicional. El comercio basado en el descubrimiento se está generalizando . En la región de Asia-Pacífico, casi el 60 % de los consumidores compra a través de las redes sociales y el comercio rápido. En los mercados occidentales, el descubrimiento está ganando terreno: casi un tercio de los consumidores realiza compras luego de descubrir productos en las redes sociales.

. En la región de Asia-Pacífico, casi el 60 % de los consumidores compra a través de las redes sociales y el comercio rápido. En los mercados occidentales, el descubrimiento está ganando terreno: casi un tercio de los consumidores realiza compras luego de descubrir productos en las redes sociales. El comercio rápido está redefiniendo las expectativas en materia de logística . En India, este formato ya representa cerca del 80 % de las ventas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Por su parte, la red de China de aproximadamente 10 000 tiendas oscuras (centros de distribución y preparación de pedidos) permite entregas en 30 minutos o menos, a escala nacional.

. En India, este formato ya representa cerca del 80 % de las ventas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG). Por su parte, la red de China de aproximadamente 10 000 tiendas oscuras (centros de distribución y preparación de pedidos) permite entregas en 30 minutos o menos, a escala nacional. Los medios minoristas están creciendo en todo el mundo . En 2025, el gasto mundial en medios minoristas alcanzó los 184 000 millones de dólares, con más de 270 redes en todo el mundo.

. En 2025, el gasto mundial en medios minoristas alcanzó los 184 000 millones de dólares, con más de 270 redes en todo el mundo. Las superaplicaciones (Super‑apps) señalan el futuro . La región de Asia-Pacífico representa casi el 55 % del comercio electrónico mundial, impulsado por plataformas integradas que unifican contenidos, comercio, pagos, logística e inteligencia artificial —modelos que influyen cada vez más en los mercados occidentales—.

. La región de Asia-Pacífico representa casi el 55 % del comercio electrónico mundial, impulsado por plataformas integradas que unifican contenidos, comercio, pagos, logística e inteligencia artificial —modelos que influyen cada vez más en los mercados occidentales—. El comercio agéntico está acabando con el embudo tradicional. Los agentes de IA están empezando a descubrir, evaluar y comprar productos de forma autónoma en nombre de los consumidores, lo que acelera el cambio hacia la toma de decisiones impulsadas por IA y transforma radicalmente la forma en que las marcas compiten por la visibilidad, la relevancia y el crecimiento.

"La convergencia de los formatos orientales con los modelos de monetización occidentales no es una hipótesis de futuro: ya está transformando el mercado en tiempo real", afirmó Marta Cyhan-Bowles, directora de comunicaciones y responsable del Centro de Excelencia de Marketing Global de NIQ. "El comercio global se está acelerando a un ritmo sin precedentes en la historia del comercio minorista. El futuro no pertenecerá a una sola región, canal o modelo, sino a las marcas y minoristas que mejor comprendan la demanda de los consumidores en todas las plataformas y sepan actuar en consecuencia. En esta nueva era, la inteligencia comercial —que conecta a las marcas, los consumidores y las plataformas a través de una visión unificada y con alto nivel de información sobre el ecosistema— marcará la próxima etapa de crecimiento de nuestros clientes".

Para subrayar la importancia de comprender el modo en que está evolucionando el comercio, NIQ anunció recientemente el lanzamiento de su Commerce Lab, una nueva iniciativa centrada en resolver los desafíos relacionados con los datos y la medición, factores que están moldeando la nueva generación del comercio. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia general de NIQ para redefinir cómo se mide, valida y amplía el comercio en un mundo cada vez más automatizado.

Este cambio sustenta la revolución del comercio, y pone de relieve que este nuevo panorama exige que las marcas y los minoristas operen como empresas tecnológicas, de medios y de datos. Las marcas deben unificar sus datos, contenidos y capacidades de medición en todos los canales para generar valor en un mundo omnicanal y altamente interconectado.

A medida que el comercio mundial pasa de canales fragmentados a sistemas interconectados, resulta fundamental comprender de dónde proviene el crecimiento y cómo se crea valor. Para obtener más información, visite niq.com/commerce-revolution.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra, y permite identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Al combinar una cobertura global de datos sin precedentes con mediciones detalladas de consumidores y del canal minorista, junto con décadas de experiencia en modelización con inteligencia artificial, NIQ desarrolla sistemas de decisión que transforman datos complejos en acciones concretas.

Presente en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82% de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo global. A través de plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, lo que ayuda a las marcas y a los minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué pasos deben seguir a continuación.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es The Commerce Revolution: Where East Meets West ("La revolución del comercio: dónde convergen Oriente con Occidente")?

The Commerce Revolution: Where East Meets West es el último informe global de NIQ. Analiza cómo las innovaciones comerciales impulsadas por Oriente —como el comercio en directo, el comercio social y el comercio rápido— están convergiendo con los modelos occidentales de medios minoristas, datos y monetización para crear un sistema de comercio global más conectado e impulsado por la inteligencia artificial.

¿Qué es lo que impulsa este cambio en el comercio mundial?

El comercio global está pasando de canales independientes a sistemas interconectados. En Oriente, los formatos basados en el descubrimiento, las superaplicaciones y la entrega rápida han crecido a gran velocidad. En Occidente, las redes de medios minoristas, el uso de datos propios y las infraestructuras de medición han alcanzado su madurez. La inteligencia artificial actúa ahora como nexo entre estos modelos y acelera la convergencia a nivel global.

¿Qué es la inteligencia comercial?

La inteligencia comercial es la capacidad de conectar lo que las marcas y los minoristas necesitan saber con el funcionamiento de las plataformas y con aquello que los consumidores necesitan descubrir y decidir. Su visión del ecosistema comercial, unificada y basada en datos, permite una toma de decisiones más precisa, con mediciones de ciclo cerrado y crecimiento asegurado en entornos comerciales cada vez más complejos.

¿Qué es el comercio agéntico?

El término 'comercio agéntico' hace referencia a los sistemas basados en IA, donde los agentes de IA descubren, evalúan y, cada vez más, compran productos de forma autónoma en nombre de los consumidores —utilizando datos en tiempo real relacionados con los precios, la disponibilidad y las preferencias—. A medida que este modelo se generaliza, los agentes de IA están empezando a transformar la manera en que se descubren y eligen los productos en las distintas plataformas.

¿Cómo está cambiando la IA la búsqueda de productos y el comportamiento de compra?

La IA está transformando el comercio, desde los recorridos basados en búsquedas a los procesos dirigidos por agentes para la toma de decisiones basadas en el descubrimiento. Los sistemas de IA se encargan cada vez más de mostrar, clasificar y recomendar opciones, en lugar de que los consumidores busquen y comparen productos de forma activa. Esto reduce el embudo tradicional y cambia la forma en que las marcas compiten por la visibilidad y la conversión.

¿Qué es el comercio en directo?

El comercio en directo es un formato de compra en el que los productos se promocionan y venden a través de retransmisiones de vídeo en tiempo real —a menudo presentadas por creadores de contenido o marcas— que combinan entretenimiento, interacción y compra inmediata en una sola experiencia.

¿Qué es el comercio social?

El comercio social integra la búsqueda de productos y la compra directamente en las plataformas de las redes sociales. El contenido, los creadores y la influencia de la comunidad gestionan el conocimiento de marca, la consideración de compra y la conversión.

¿Qué es el comercio rápido (q-commerce)?

El comercio rápido es un modelo de venta minorista centrado en la entrega ultrarrápida, a menudo en un plazo de entre 30 y 60 minutos. Consiste en un inventario local y está diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas o de reposición de los consumidores, especialmente en los sectores de bienes de consumo de alta rotación (FMCG).

¿Qué son las redes de medios minoristas (RMN)?

Las redes de medios minoristas son plataformas publicitarias gestionadas por minoristas que permiten a las marcas llegar a los compradores utilizando datos propios en puntos de contacto, tanto digitales como físicos, normalmente cerca del punto de venta. Cada vez están más centrados en resultados medibles y de ciclo cerrado.

¿A quién va dirigido este informe?

Este informe está dirigido a fabricantes de marcas, minoristas, plataformas y líderes del sector de los medios de comunicación que deseen comprender cómo convergen actualmente los modelos de comercio global, y cómo la inteligencia artificial, los datos y la medición determinarán la siguiente etapa de crecimiento.

¿Cómo puede NIQ ayudar a las marcas y a los minoristas a desenvolverse en este nuevo panorama comercial?

NIQ se encuentra en una posición única para medir y comprender la convergencia de los formatos comerciales, las plataformas y la toma de decisiones basada en inteligencia artificial. Conecta el comportamiento de los consumidores, desde el descubrimiento hasta la compra, y permite una medición de ciclo cerrado en todos los canales. NIQ ayuda a las empresas a cuantificar el impacto incremental, optimizar las inversiones y convertir datos complejos en acciones seguras a medida que evolucionan los sistemas comerciales globales.

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