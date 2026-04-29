-

Perpetual Atomics y QSA Global hacen posible el primer núcleo de unidad de calentamiento por radioisótopos alimentado por americio del mundo

original QSA Global and Perpetual Atomics Team

QSA Global and Perpetual Atomics Team

LEICESTER, Inglaterra & BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--En un logro histórico para la exploración espacial internacional, Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. y la Universidad de Leicester completaron la primera producción de la historia de un núcleo a escala real de una unidad de calentamiento por radioisótopos (RHU) alimentada por americio, que contiene pastillas de americio-241 en forma cerámica en una estructura de contención metálica. Este avance se basa en el exitoso trabajo con peletización de americio realizado a fines de 2025 y en dos décadas de experiencia liderando el desarrollo de sistemas de energía nuclear espacial con americio del equipo de Leicester.

Nacido de ENDURE, un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA), y parte de una colaboración transatlántica, este logro proporciona los fundamentos para una trayectoria industrial cuyo objetivo es proporcionar sistemas de energía radioisotópica para vehículos espaciales, a fin de posibilitar que sobrevivan y prosperen en los ambientes más extremos del sistema solar.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más información, visite www.perpetualatomics.com, y para solicitudes de entrevistas, contactar con info@perpetualatomics.com

Industry:
Perpetual Atomics Logo
Perpetual Atomics Logo

Perpetual Atomics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para más información, visite www.perpetualatomics.com, y para solicitudes de entrevistas, contactar con info@perpetualatomics.com

More News From Perpetual Atomics

Resumen: Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global y Reef Origin se ponen de acuerdo para colaborar en la construcción de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa

LEICESTER, Inglaterra, DOBŘANY, República Checa, BOSTON y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Con el fin de colaborar en la producción industrializada de sistemas de generación de energía por radioisótopos en Europa, Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nombre comercial de Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. y Reef Origin firmaron un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés). El MoU está basado en colaboraciones previas entre QSA Global, Inc. y Perpetual Atomics Ltd, lo que amplía y re...

Resumen: Perpetual Atomics y QSA Global firman un acuerdo de colaboración

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics tiene el agrado de anunciar esta colaboración, que permitirá el procesamiento de americio en fuentes selladas para su uso en sistemas de energía de radioisótopos, entre ellos unidades de calor de radioisótopos (RHU) y generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG). Esta alianza representa otro paso adelante para hacer posibles soluciones de energía sostenibles y confiables para algunos de los ambientes más hostiles en el espacio. Perpetual Atomics...
Back to Newsroom