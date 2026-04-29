Perpetual Atomics y QSA Global hacen posible el primer núcleo de unidad de calentamiento por radioisótopos alimentado por americio del mundo

LEICESTER, Inglaterra & BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--En un logro histórico para la exploración espacial internacional, Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. y la Universidad de Leicester completaron la primera producción de la historia de un núcleo a escala real de una unidad de calentamiento por radioisótopos (RHU) alimentada por americio, que contiene pastillas de americio-241 en forma cerámica en una estructura de contención metálica. Este avance se basa en el exitoso trabajo con peletización de americio realizado a fines de 2025 y en dos décadas de experiencia liderando el desarrollo de sistemas de energía nuclear espacial con americio del equipo de Leicester.

Nacido de ENDURE, un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA), y parte de una colaboración transatlántica, este logro proporciona los fundamentos para una trayectoria industrial cuyo objetivo es proporcionar sistemas de energía radioisotópica para vehículos espaciales, a fin de posibilitar que sobrevivan y prosperen en los ambientes más extremos del sistema solar.

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