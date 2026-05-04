NIQによる調査が明らかにした商取引の新たなトレンド：AIによる消費者の購買行動への影響が増加

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- NielsenIQ（NYSE: NIQ）は、東洋主導の商業イノベーションと西洋の小売メディア収益化がどのように衝突し、世界の消費者向け商業を再構築しているかを検証する新たなグローバルレポート「The Commerce Revolution: Where East Meets West（コマース革命：東洋と西洋の融合）」を発表しました。

このレポートによると、アジア全域で長年にわたり展開されてきたライブコマース、ソーシャルコマース、クイックコマースが、現在では世界的にデジタル分野の成長の大部分を牽引しており、欧米市場ではこれらのフォーマットのローカライズに伴い、それらの導入が加速しています。同時に、リテールメディアネットワーク（RMN）は世界で最も急速に成長している広告チャネルの1つとなっており、米国のリテールメディア広告市場は2026年には1076億ドルに達すると予測されています。

さらにレポートは、これまで分断されていたセラーの業務機能に関して、その境界線を曖昧になりつつあることを指摘しています。東洋発の決済プラットフォームと迅速な配送モデルが、西洋で生まれた収益化モデルと融合し、デジタルチャネル、消費者市場、そして業務機能を統合した、単一のグローバルコマースモデル構築に向けた基礎が築かれつつあります。

レポートの主な調査結果は以下のとおりです。

新たな販売チャネルが急速に拡大： ライブコマース、ソーシャルコマース、クイックコマースが、現在、世界的にデジタル分野の成長の大部分を牽引しています。米国では、ソーシャルコマース（+62.9%）とクイックコマース（+62.2%）が、従来のeコマースの成長を上回っています。

ライブコマース、ソーシャルコマース、クイックコマースが、現在、世界的にデジタル分野の成長の大部分を牽引しています。米国では、ソーシャルコマース（+62.9%）とクイックコマース（+62.2%）が、従来のeコマースの成長を上回っています。 発見型コマースが主流に： アジア太平洋地域では、消費者の約60%がソーシャルメディアやクイックコマースを利用して買い物をしています。欧米市場でも発見型コマースは加速しており、消費者の約3分の1がソーシャルプラットフォームで商品を発見した後にそれらを購入しています。

アジア太平洋地域では、消費者の約60%がソーシャルメディアやクイックコマースを利用して買い物をしています。欧米市場でも発見型コマースは加速しており、消費者の約3分の1がソーシャルプラットフォームで商品を発見した後にそれらを購入しています。 クイックコマースが配送に関する期待を塗り替え： インドでは、現在、日用消費財の売上の約80%がクイックコマースによるものであり、中国では約1万店舗のダークストアのネットワークにより、全国規模で30分以内の配送が可能となっています。

インドでは、現在、日用消費財の売上の約80%がクイックコマースによるものであり、中国では約1万店舗のダークストアのネットワークにより、全国規模で30分以内の配送が可能となっています。 小売メディアは世界的に規模を拡大： 小売メディアの世界的支出は2025年に1840億ドルに達し、世界中に270以上のネットワークが存在すると推測されています。

小売メディアの世界的支出は2025年に1840億ドルに達し、世界中に270以上のネットワークが存在すると推測されています。 スーパーアプリが今後の動向を示唆： アジア太平洋地域は、世界のeコマース市場の約55％を占めており、コンテンツ、商取引、決済、物流、AIを統合したプラットフォームがその原動力となっています。これらのモデルは、欧米市場にもますます影響を及ぼしつつあります。

アジア太平洋地域は、世界のeコマース市場の約55％を占めており、コンテンツ、商取引、決済、物流、AIを統合したプラットフォームがその原動力となっています。これらのモデルは、欧米市場にもますます影響を及ぼしつつあります。 エージェント型コマースの台頭により、従来の販売ファネルが崩壊：AIエージェントが消費者に代わって自律的に製品を発見、評価、購入し始めており、AI主導の意思決定への移行を加速させ、ブランドが認知度、関連性、成長を競う方法を根本的に変えつつあります。

NIQの最高コミュニケーション責任者兼グローバルマーケティングCOE責任者のマルタ・サイハン＝ボウルズは、「東洋の商取引の方式と西洋の収益化モデルの融合は、もはや未来のシナリオではなく、すでにリアルタイムで市場を再構築しています。グローバルコマースは、小売業界の歴史上かつてないほどの速さで加速しています。商取引の未来は、特定の地域、チャンネル、取引モデルに属するものではなく、プラットフォーム全体にわたり消費者のニーズを最もよく理解し、それに基づき行動できるブランドや小売業者のものとなるでしょう。この新しい時代において、エコシステムを、統一的そして豊富なデータに基づき捉えることで、ブランド、消費者、プラットフォームを結びつけるコマースインテリジェンスが、クライアントの次の成長段階を決定づけるでしょう」と述べています。

商取引の進化を理解することの重要性を強調するため、NIQは先日、次世代の商取引を形作るデータと測定に関する課題の解決に焦点を当てた新たな取り組みである「コマースラボ」の開設を発表しました。この措置は、ますます自動化が進む世界において、商取引の測定、検証、および規模拡大の方法を再定義するというNIQのより広範な戦略に基づくものです。

この変化は「コマース革命」の根幹を成すものであり、このような新たな環境下では、ブランドや小売業者はテクノロジー、メディア、データ企業のように事業を展開する必要があることを強調しています。ブランドは、相互に高度につながったオムニチャネルの世界で価値を獲得するため、データ、コンテンツ、測定機能をチャネル横断的に統合する必要があります。

グローバルコマースが断片化されたチャネルから接続されたシステムへと移行するにつれ、成長の源泉と価値創造の仕組みを理解することが不可欠となっています。これについての詳細は、niq.com/commerce-revolutionをご覧ください。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE: NIQ）は、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供し、新たな成長への道筋を示す、世界をリードする消費者インテリジェンス企業です。比類のないグローバルなデータ基盤と、詳細な消費者・小売測定データに加え、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは複雑なデータを確信を持った行動へと転換するための意思決定システムを構築しています。

90か国以上で事業を展開するNIQは、世界人口の約82％と世界の消費支出7.4兆ドル超をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売事業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳細については次のリンクからご覧ください。 www.niq.com.

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よくある質問

「The Commerce Revolution: Where East Meets West（コマース革命：東洋と西洋の融合）」とは何ですか？

「The Commerce Revolution: Where East Meets West（コマース革命：東西の融合）」は、NIQが発表した最新のグローバルレポートで、ライブコマース、ソーシャルコマース、クイックコマースといった東洋主導のコマースイノベーションが、西洋の小売メディア、データ、収益化モデルと融合し、つながりがより強力で、AI駆動型のグローバルコマースシステムを構築している状況を検証しています。

グローバルコマースにおけるこの変化を促進している要因は何でしょうか？

グローバルコマースは、独立したチャネルから相互に接続されたシステムへと移行しつつあります。東洋では、発見主導型フォーマット、スーパーアプリ、そして迅速な配送が急速に普及しています。西洋では、小売メディアネットワーク、ファーストパーティデータ、測定インフラが成熟しています。AIは今やこれらのモデルを結びつける役割を果たし、世界的な融合を加速させています。

コマースインテリジェンスとは何ですか？

コマースインテリジェンスとは、ブランドや小売業者が知るべき情報、消費者が発見し、それに基づき意思決定すべき情報、そしてプラットフォーム運用方法を、コマースエコシステムをエコシステムを、統一的そして豊富なデータに基づき捉つつ、結びつける能力のことです。これにより、より正確な意思決定、クローズドループ測定、そしてますます複雑化するコマース環境における確実な成長が可能になります。

エージェント型商取引とは何ですか？

エージェントコマースとは、AIエージェントが価格、在庫状況、嗜好などのリアルタイムデータを使用し、消費者に代わって製品を自律的に発見、評価し、購入していくAI駆動型システムを指します。このモデルが拡大するにつれ、AIエージェントは、複数のプラットフォームにわたり、製品の発見と選択の方法を根本的に変えつつあります。

AIは、製品の発見と購買行動をどのように変えているか？

AIは、コマースを検索中心の購買プロセスから、発見主導型でエージェント主導型の意思決定へと移行させつつあります。消費者が積極的に商品を閲覧・比較するのではなく、AIシステムが選択肢を提示、ランク付け、推奨するようになり、従来の購買ファネルが崩壊し、それによりブランドが認知度とコンバージョン率を競う方法も変わりつつあります。

ライブコマースとは何ですか？

ライブコマースとは、クリエイターやブランドが主催するリアルタイムのビデオストリームを通じて商品を宣伝・販売する購入方式で、エンターテインメント、インタラクション、即時購入を単一の体験として組み合わせたものです。

ソーシャルコマースとは何ですか？

ソーシャルコマースは、製品の発見と購入をソーシャルメディアプラットフォームに直接統合し、コンテンツ、クリエイター、コミュニティの影響力によって認知度、購入検討、コンバージョンを促進します。

クイックコマース（Qコマース）とは何ですか？

クイックコマースとは、地域密着型の在庫管理によって実現される、超高速配送（多くの場合30分から60分以内）に重点を置いた小売モデルで、特に日用消費財（FMCG）分野において、消費者の即時のニーズや追加購入ニーズを満たすよう設計されています。

小売メディアネットワーク（RMN）とは何ですか？

小売メディアネットワークとは、小売業者が運営する広告プラットフォームであり、ブランドがデジタルおよび物理的なタッチポイント（通常は購入場所付近）全体でファーストパーティデータを使用して買い物客にアクセスできるようにするもので、測定可能でクローズドループでの成果にますます重点が置かれています。

このレポートは誰に向けたものですか？

このレポートは、グローバルな商取引モデルがどのように収束していくのか、そしてAI、データ、測定が今後の成長段階をどのように決定づけるのかを理解したいと考えているブランドメーカー、小売業者、プラットフォーム、メディアのリーダー向けとなっています。

NIQは、ブランドや小売業者がこの新たな商取引環境をうまく乗り切るため、どのように支援できるのでしょうか？

NIQは、コマースのフォーマット、プラットフォーム、そしてAIによる意思決定の融合を測定・理解する上で、他に類を見ない独自の立場にあります。消費者の行動を商品発見から購入まで、チャネル横断的なクローズドループ測定を可能にすることで、NIQは企業による収益増加を定量化し、投資を最適化し、グローバルなコマースシステムが進化する中で複雑なデータを確実な行動へと転換できるよう支援します。

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