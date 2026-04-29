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Laserfiche推出人工智能代理，迎接智能内容管理的未来

全新的代理式人工智能功能使任何用户都能通过自然语言实现智能的多步骤工作流自动化。

Laserfiche推出人工智能代理，迎接智能自动化的未来。这些智能代理让任何用户都能通过自然语言实现多步骤工作流的自动化。

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在今天举行的智能内容管理领域的顶级盛会Laserfiche Empower大会上，Laserfiche宣布推出人工智能代理。只需通过简单的自然语言提示，这些虚拟助手即可执行复杂的多步骤任务，并在Laserfiche强大的安全与合规控制框架内运行，从而彻底改变您与组织信息交互的方式。

Laserfiche人工智能代理利用先进的生成式人工智能推理模型，执行的任务能够弥合工作流构建与耗时的手动操作之间差距。它们能够根据文档数据采取行动，并根据用户提供的自然语言指令执行批量更改。

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示，“将人工智能代理引入内容管理，标志着我们处理信息生命周期方式的转变。通过将重复性工作交由在治理框架内运行的代理来处理，我们正在摆脱手动流程。我们正助力企业实现运营现代化，同时将合规性置于首位。”

为庆祝Laserfiche人工智能代理在Empower大会上的发布，所有使用Laserfiche Cloud的参会者及其所在组织均可独家体验该功能。该功能将于2026年5月7日面向所有Laserfiche Cloud用户正式开放。

Laserfiche人工智能代理简介

通过Laserfiche存储库中由人工智能驱动的的直观聊天界面Smart Chat，代理可以继承发起用户的具体权限和访问限制。这符合Laserfiche严格的安全与治理标准，使各技术层级的团队和用户都能通过安全地自动化自有解决方案，从而节省时间并提升工作效率。

通过将人工智能驱动的内容分析与智能代理相结合，企业能够识别文档中的情况，并在各部门采取有效措施，包括：

  • 法律：合同中的表面不一致之处（例如元数据缺失或冲突），并将其转交法律部门审核。
  • 人力资源： 从人事档案中识别出人口统计信息，并将这些文件移至具有不同安全设置的文件夹中。
  • 应付账款：识别逾期发票，并将其转交相关部门进行跟进和处理。

各行业的用户均可利用代理来减轻 IT 资源和流程设计人员的负担。一些常见的行业应用场景包括：

  • 政府： 通过标记可能需要豁免或法律审查的文件，并将其转交至相应团队，从而加快公共记录请求的处理速度。
  • 教育：识别包含个人身份信息（PII）的文件，并添加安全标签以保护敏感信息。
  • 金融服务：通过识别合规信号并将豁免情况转交审核，以支持内部数据处理政策。
  • 制造：在检查报告中标注质量相关问题，并确定需要调查和解决的事件。

借助人工智能代理和搜索功能，革新记录管理

凭借智能筛选存储库中各类内容并执行情景化操作的能力，Laserfiche人工智能代理还将重塑用户搜索和整理信息的方式。

Laserfiche首席产品推广官Justin Pava表示，”在未来，文档存储的‘位置’将不再像过去那样重要。借助自动提取的元数据、人工智能辅助搜索以及Laserfiche人工智能代理的自主处理能力，您无需再花费时间整理数据，而是可以直接基于数据采取行动。”

上线后，用户将能够在Smart Chat内直接指示智能代理执行一次性操作。后续更新将扩展智能代理的功能，使其能够按需运行重复性流程、将智能代理嵌入业务流程，并支持智能代理在后台运行——在您的团队处理其他高优先级项目时，智能代理会持续监控系统中的指定条件，并在后台无缝完成任务。

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关于Laserfiche

Laserfiche是领先的企业平台，借助人工智能驱动的解决方案，助力各组织实现业务运营的数字化转型并管理其内容。通过可扩展的工作流程、可定制的表单、无代码模板和AI赋能的功能，Laserfiche®文档管理平台加快了业务开展的速度。从初创企业到《财富》500强企业，各类规模的组织都信赖Laserfiche，它赋能团队提高生产力、促进协作，并大规模提供卓越的客户体验。Laserfiche总部位于加州长滩，业务遍布全球，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。

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