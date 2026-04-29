Laserfiche推出人工智能代理，迎接智能内容管理的未来

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在今天举行的智能内容管理领域的顶级盛会Laserfiche Empower大会上，Laserfiche宣布推出人工智能代理。只需通过简单的自然语言提示，这些虚拟助手即可执行复杂的多步骤任务，并在Laserfiche强大的安全与合规控制框架内运行，从而彻底改变您与组织信息交互的方式。

Laserfiche人工智能代理利用先进的生成式人工智能推理模型，执行的任务能够弥合工作流构建与耗时的手动操作之间差距。它们能够根据文档数据采取行动，并根据用户提供的自然语言指令执行批量更改。

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示，“将人工智能代理引入内容管理，标志着我们处理信息生命周期方式的转变。通过将重复性工作交由在治理框架内运行的代理来处理，我们正在摆脱手动流程。我们正助力企业实现运营现代化，同时将合规性置于首位。”

为庆祝Laserfiche人工智能代理在Empower大会上的发布，所有使用Laserfiche Cloud的参会者及其所在组织均可独家体验该功能。该功能将于2026年5月7日面向所有Laserfiche Cloud用户正式开放。

Laserfiche人工智能代理简介

通过Laserfiche存储库中由人工智能驱动的的直观聊天界面Smart Chat，代理可以继承发起用户的具体权限和访问限制。这符合Laserfiche严格的安全与治理标准，使各技术层级的团队和用户都能通过安全地自动化自有解决方案，从而节省时间并提升工作效率。

通过将人工智能驱动的内容分析与智能代理相结合，企业能够识别文档中的情况，并在各部门采取有效措施，包括：

法律： 合同中的表面不一致之处（例如元数据缺失或冲突），并将其转交法律部门审核。

合同中的表面不一致之处（例如元数据缺失或冲突），并将其转交法律部门审核。 人力资源： 从人事档案中识别出人口统计信息，并将这些文件移至具有不同安全设置的文件夹中。

从人事档案中识别出人口统计信息，并将这些文件移至具有不同安全设置的文件夹中。 应付账款：识别逾期发票，并将其转交相关部门进行跟进和处理。

各行业的用户均可利用代理来减轻 IT 资源和流程设计人员的负担。一些常见的行业应用场景包括：

政府： 通过标记可能需要豁免或法律审查的文件，并将其转交至相应团队，从而加快公共记录请求的处理速度。

通过标记可能需要豁免或法律审查的文件，并将其转交至相应团队，从而加快公共记录请求的处理速度。 教育： 识别包含个人身份信息（PII）的文件，并添加安全标签以保护敏感信息。

识别包含个人身份信息（PII）的文件，并添加安全标签以保护敏感信息。 金融服务： 通过识别合规信号并将豁免情况转交审核，以支持内部数据处理政策。

通过识别合规信号并将豁免情况转交审核，以支持内部数据处理政策。 制造：在检查报告中标注质量相关问题，并确定需要调查和解决的事件。

借助人工智能代理和搜索功能，革新记录管理

凭借智能筛选存储库中各类内容并执行情景化操作的能力，Laserfiche人工智能代理还将重塑用户搜索和整理信息的方式。

Laserfiche首席产品推广官Justin Pava表示，”在未来，文档存储的‘位置’将不再像过去那样重要。借助自动提取的元数据、人工智能辅助搜索以及Laserfiche人工智能代理的自主处理能力，您无需再花费时间整理数据，而是可以直接基于数据采取行动。”

上线后，用户将能够在Smart Chat内直接指示智能代理执行一次性操作。后续更新将扩展智能代理的功能，使其能够按需运行重复性流程、将智能代理嵌入业务流程，并支持智能代理在后台运行——在您的团队处理其他高优先级项目时，智能代理会持续监控系统中的指定条件，并在后台无缝完成任务。

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关于Laserfiche

Laserfiche是领先的企业平台，借助人工智能驱动的解决方案，助力各组织实现业务运营的数字化转型并管理其内容。通过可扩展的工作流程、可定制的表单、无代码模板和AI赋能的功能，Laserfiche®文档管理平台加快了业务开展的速度。从初创企业到《财富》500强企业，各类规模的组织都信赖Laserfiche，它赋能团队提高生产力、促进协作，并大规模提供卓越的客户体验。Laserfiche总部位于加州长滩，业务遍布全球，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。

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