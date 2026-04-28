Albion y Tecnotree se asocian para ofrecer a TELUS una plataforma de Servicios de Valor Agregado de última generación en Norteamérica

PLAINVIEW, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--Albion, proveedor líder de soluciones y servicios gestionados de telecomunicaciones, acaba de anunciar que TELUS ha seleccionado a Albion, en colaboración con Tecnotree, para ofrecer una plataforma de Servicios de Valor Agregado (VAS, por sus siglas en inglés) de última generación, con una implementación inicial de una aplicación de buzón de voz.

En virtud de este acuerdo, Albion proporcionará la solución aprovechando la probada plataforma de VAS y servicios digitales de Tecnotree para apoyar los objetivos de TELUS de modernizar las capacidades de servicio, mejorar la experiencia del cliente y garantizar una prestación de servicios escalable y preparada para el futuro. Como parte de la implementación, Albion ofrecerá servicios gestionados de extremo a extremo, lo que incluye operaciones de plataforma, garantía de servicio y gestión continua del ciclo de vida, y asegura una alta disponibilidad y rendimiento para los clientes de TELUS en Norteamérica.

La implementación del buzón de voz permite a TELUS mejorar su infraestructura actual con una solución de VAS mejorada y escalable. Este enfoque favorece una mayor eficiencia operativa, una menor complejidad de la plataforma y una optimización sostenible de los costos, además de mantener un servicio de la más alta calidad para los clientes de TELUS.

Bernard Bureau, vicepresidente de Estrategia y Servicios Inalámbricos de TELUS, señaló:

“Esta asociación demuestra el compromiso inquebrantable de TELUS con la modernización de nuestra infraestructura central y con garantizar la confiabilidad del servicio para nuestros clientes. En TELUS, invertimos continuamente en soluciones que hacen que mantenerse conectado sea más fácil, más confiable y más intuitivo. Esta es solo una forma más de demostrar nuestra intención de priorizar a los clientes e impulsar la innovación en toda nuestra red inalámbrica”, declaró Bernard Bureau, vicepresidente de Estrategia y Servicios Inalámbricos de TELUS.

Wayne Thompson, CEO de Albion Ventures, declaró:

“La elección de Albion por parte de TELUS refleja nuestra sólida trayectoria en la implementación y gestión de plataformas de nivel de operador a gran escala. Al asociarnos con Tecnotree, combinamos una amplia experiencia en servicios gestionados con una plataforma de VAS flexible y probada para satisfacer las necesidades cambiantes de servicios digitales de TELUS”.

Padma Ravichander, CEO de Tecnotree, comentó:

“Nos complace asociarnos con Albion en este proyecto con TELUS. La plataforma de Servicios de Valor Agregado de Tecnotree está diseñada para ayudar a los operadores a modernizar la prestación de servicios, acelerar el tiempo de comercialización y crear experiencias diferenciadas para los clientes. Esta colaboración no hace más que demostrar la solidez de nuestro enfoque basado en el ecosistema en Norteamérica”.

Acerca de Albion

Albion Ventures es un integrador de sistemas tecnológicos especializado en servicios gestionados de redes y telefonía, modernización de redes, mantenimiento y soporte de múltiples proveedores, servicios profesionales y soluciones de conectividad inalámbrica fija (RES-Q). Albion ofrece soluciones tecnológicas innovadoras, combinadas con un conjunto integral de servicios, que ayudan a las empresas a acelerar su transformación digital, mejorar la experiencia del cliente, reducir costos, impulsar el crecimiento y aumentar la eficiencia operativa y el éxito en diversos sectores.

Para obtener más información, visite albionventuresllc.com

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un sistema de soporte empresarial (BSS) digital preparado para 5G, con capacidades de inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree lidera el TM Forum Open API Conformance con 59 API abiertas certificadas, incluidas 9 API abiertas del mundo real, un testimonio del compromiso de la empresa con la excelencia, y se esfuerza continuamente por ofrecer experiencias y servicios diferenciados tanto a los CSP como a los DSP. Nuestra pila de BSS digital, ágil y de código abierto, abarca toda la gama de procesos empresariales (desde el pedido hasta el cobro) y la gestión de suscripciones para los sectores de las telecomunicaciones y otros servicios digitales, creando oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también proporciona Fintech y B2B2X mercado digital multi-experiencia a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments para empoderar a las comunidades conectadas digitalmente a través de juegos, salud, educación, OTT, y otros ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

Acerca de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) es una empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones que opera en más de 45 países y genera más de 20 000 millones de dólares canadienses en ingresos anuales. Con más de 20 millones de conexiones de clientes a través de nuestra avanzada gama de servicios de banda ancha para consumidores, empresas y el sector público, estamos comprometidos a aprovechar nuestra tecnología para lograr resultados humanos extraordinarios. En TELUS nos apasiona poner a nuestros clientes y comunidades en primer lugar, liderando a nivel mundial la excelencia en el servicio al cliente y el capitalismo social. TELUS Health mejora la vida de más de 160 millones de personas en 200 países y territorios a través de tecnologías innovadoras de medicina preventiva y bienestar. TELUS Agriculture & Consumer Goods utiliza tecnologías digitales y análisis de datos para optimizar la conexión entre productores y consumidores. TELUS Digital se especializa en experiencias digitales para el cliente y transformaciones digitales orientadas al futuro que aportan valor a sus clientes en todo el mundo. Con nuestra filosofía de siempre “dar donde vivimos” como guía, TELUS invierte en iniciativas que apoyan la educación, la salud y el bienestar de la comunidad. En 2023, lanzamos la Beca para Estudiantes de TELUS, que tiene por objetivo garantizar que todos los jóvenes de Canadá que deseen una educación superior tengan la oportunidad de cursarla. Hasta la fecha, el programa ha distribuido más de 6 millones de dólares canadienses en becas a 2000 estudiantes, y la cifra sigue aumentando. Desde el año 2000, TELUS, los miembros de nuestro equipo y nuestros empleados jubilados han aportado 1850 millones de dólares canadienses en efectivo, contribuciones en especie, tiempo y programas, lo que incluye 2,5 millones de días de servicio. Todo ello le ha valido a TELUS el reconocimiento como la empresa más solidaria del mundo.

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