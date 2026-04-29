JPMorganChase wordt allereerste Global Banking Partner van de Olympische Spelen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De IOC (International Olympic Committee) en JPMorganChase kondigden vandaag een belangrijk wereldwijd olympisch partnerschap aan, waarbij JPMorganChase de eerste Global Banking Partner wordt in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Het partnerschap omvat de LA28 Games (Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles) en de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het bedrijf heeft ook een overeenkomst met LA28 bereikt om de Official Bank of Team USA en LA28 te worden, en een Founding Partner van de LA28 Games.

Het partnerschap weerspiegelt een gedeeld engagement voor ambitie en uitmuntendheid, en plaatst atleten en gemeenschappen centraal.

Kirsty Coventry, voorzitter van de IOC, gaf volgend commentaar: “JPMorganChase is de eerste Global Partner uit de banksector in de geschiedenis van de Olympische Spelen. We zijn dan ook trots om hen in het Worldwide Olympic Partner-programma te mogen verwelkomen. Dit partnerschap weerspiegelt onze gedeelde waarden van ambitie en uitmuntendheid, en zal de Olympische Beweging en sport over de hele wereld ondersteunen. De wereldwijde armslag en expertise van JPMorganChase zal atleten een blijvende steun bieden en helpen om een blijvende impact in gemeenschappen over de hele wereld te creëren.”

Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorganChase, voegt hieraan toe: “We zijn vereerd om een Worldwide Partner van de Olympische en Paralympische Spelen te zijn om atleten, fans, bedrijven en gemeenschappen over de hele wereld te steunen. Olympiërs en paralympiërs zijn meer dan atleten: zij zijn onze klanten en werknemers, en hun dromen reiken veel verder dan de Spelen. We houden de bank voor de gemeenschappen die zij thuis noemen, financieren de faciliteiten waar zij trainen, helpen hen om bedrijfsactiviteiten te starten en om plannen te maken voor hun toekomst. Hun trajecten weerspiegelen de aspiraties van miljoenen mensen die we elke dag van dienst zijn, en we zijn enthousiast om hen te steunen.”

Met activiteiten in meer dan 60 landen en klanten in meer dan 100 markten, zorgt JPMorganChase voor ongeëvenaarde expertise en middelen die helpen om economische groei en kansen voor klanten, werknemers en gemeenschappen over de hele wereld te creëren.

Al meer dan 135 jaar helpt JPMorganChase om economische kansen te creëren in Los Angeles — door jobs te creëren, bedrijven te ondersteunen en gezinnen te helpen om te gedijen. In LA staat het bedrijf ten dienste van 5 miljoen consumenten die bij de bank klant zijn en 589.000 kleine bedrijven als klant dankzij meer dan 6.000 werknemers en meer dan 330 retailbranches. In Frankrijk, waar het bedrijf sinds 1868 actief is, heeft JPMorganChase meer dan 1.000 werknemers in dienst, en sinds 2018 heeft het $100 miljoen toegezegd in nieuwe bedrijfs- en filantropische investeringen om particulieren en ondernemers met economische kansen te connecteren. De voorbije vijf jaar heeft JPMorganChase ook meer dan €147 miljard aan krediet en kapitaal verstrekt aan meer dan 670 beleggingsklanten in het hele land.

Via dit partnerschap zal JPMorganChase de financiële gezondheid op lange termijn van de Olympische en Paralympische Bewegingen versterken en nieuwe kansen creëren zodat atleten, bedrijven en gemeenschappen goed gedijen, JPMorganChase en de IOC zullen atleten op holistische wijze ondersteunen, met inbegrip van plannen om voor hen workshops rond financiële gezondheid te organiseren via het Athlete365-platform van IOC. Deze initiatieven en andere lokale investeringen in gaststeden zullen helpen verzekeren dat de Olympishe Beweging ook buiten de Spelen om een blijvend erfgoed achterlaat.

JPMorganChase wordt de Worldwide Olympic Partner in de categorie Asset & Wealth Management en Private Banking, Commercial & Investment Banking. In de V.S. wordt het bedrijf een Founding Partner van de LA28 Games in de categorie Retail Banking. Consistent met de benadering van de IOC, zullen inkomsten gegenereerd via het partnerschap herverdeeld worden om sportorganisaties wereldwijd te steunen — met inbegrip van nationale olympische comités en hun atleten, evenals organiserende comités voor de Olympische Spelen en de Youth Olympic Games.

Over JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is een vooraanstaand bedrijf in financiële diensten gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (de “V.S.”), met activiteiten over de hele wereld. Op 31 maart 2026 had JPMorganChase $4,9 biljoen aan activa en $364 miljard aan eigen vermogen in bezit. Het bedrijf is een leider in investeringsbankieren, financiële diensten voor consumenten en kleine ondernemingen, commercieel bankieren, verwerking van financiële transacties en activabeheer. Onder de merken J.P. Morgan en Chase staat het bedrijf ten dienste van miljoenen klanten in de V.S., en heel wat van de meest prominente zakelijke, institutionele en overheidsklanten van over de hele wereld. Informatie over JPMorgan Chase & Co. is beschikbaar via www.jpmorganchase.com.

Over de International Olympic Committee

De International Olympic Committee is een internationale non-profit, burgerlijke, niet-gouvernementele organisatie die uit vrijwilligers bestaat. De IOC zet zich in om via sport een betere wereld tot stand te brengen. Het herverdeelt meer dan 90% van zijn inkomsten aan de ruimere sportbeweging: dat betekent dat elke dag een bedrag gelijk aan USD 4,7 miljoen wordt besteed aan het helpen van atleten en sportorganisaties op alle niveaus over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.