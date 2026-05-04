NIQ發表研究指出商務新法則：人工智慧已開始決定消費者的購買選擇

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NielsenIQ (NYSE: NIQ) 發布最新一份全球研究報告《商務革命：東西交會之地》(The Commerce Revolution: Where East Meets West)。這份報告檢視由東方主導的商務創新與西方零售媒體變現如何碰撞交匯，進而重塑全球消費商務趨勢。

這份報告發現，橫掃亞洲多時的直播、社群、即時商務目前已經在全球各地推動漸進式數位成長。隨著這類業態逐漸在西方生根，西方市場也正在加速採用同樣的模式。與此同時，零售媒體聯播網 (RMN) 也成為全球成長最速的廣告通路之一，預計美國零售媒體廣告在2026年的支出將高達1076億美元。

除此之外，這份報告還指出，賣家正開始拆除先前各自孤立的營運職能之間的壁壘。源自東方的支付平台與快速履約模式正與誕生於西方的變現模式融合，為打造統一全球商務模式奠下基礎，將數位通路、消費市場與營運職能融為一體。

這份報告的重要發現包括：

新興通路正在迅速擴大 。直播、社群、即時商務目前在全球推動絕大部分的漸進式數位成長。在美國，社群商務 (+62.9%) 和即時商務 (+62.2%) 的成長速度已超越了傳統電子商務。

。直播、社群、即時商務目前在全球推動絕大部分的漸進式數位成長。在美國，社群商務 (+62.9%) 和即時商務 (+62.2%) 的成長速度已超越了傳統電子商務。 由「發現」引導的商務正逐漸躍升為主流 。亞太地區有將近60%的消費者透過社群與即時商務購物。在西方市場，「發現」的重要性正在加速提升。將近三分之一的消費者在社群平台上發現並購買產品。

。亞太地區有將近60%的消費者透過社群與即時商務購物。在西方市場，「發現」的重要性正在加速提升。將近三分之一的消費者在社群平台上發現並購買產品。 即時商務正在改變消費者對履約的期待 。在印度，即時商務如今掌握了約80%的快速消費品 (FMCG) 銷售額；而中國有將近一萬家黑暗商店 (dark store) 的密集網絡，使得在30分鐘以內送達全國任一地點成為可能。

。在印度，即時商務如今掌握了約80%的快速消費品 (FMCG) 銷售額；而中國有將近一萬家黑暗商店 (dark store) 的密集網絡，使得在30分鐘以內送達全國任一地點成為可能。 零售媒體正在全球擴張 。全球零售媒體在2025年的支出達到1840億美元，在全球擁有270多個網絡。

。全球零售媒體在2025年的支出達到1840億美元，在全球擁有270多個網絡。 超級應用程式 (super‑app) 指出未來趨勢 。拜整合內容、商務、支付、物流及人工智慧的綜合性平台所賜，亞太地區的電子商務佔有將近55%的全球份額。這種模式對西方市場的影響力正與日俱增。

。拜整合內容、商務、支付、物流及人工智慧的綜合性平台所賜，亞太地區的電子商務佔有將近55%的全球份額。這種模式對西方市場的影響力正與日俱增。 代理式商務正在崩解傳統漏斗模型。人工智慧代理開始代表消費者自動發現、評估並購買產品，加速採用人工智慧驅動型決策模式，並徹底改變了品牌競逐曝光度、相關性和成長的方式。

「東方業態與西方變現模型的融合並非遙不可及遠的未來，它已經在重塑市場的格局。」NIQ傳播長兼全球行銷卓越中心負責人Marta Cyhan-Bowles說，「全球商務正以零售史上前所未見的速度加速發展。未來將不再由單一區域、通路或商業模式掌控，而屬於那些能夠跨平台精準分析並回應消費者需求的品牌與零售商。在這個新紀元中，繪出統一且資料豐富的生態系統全貌，緊密串連品牌、消費者與平台的『商業智慧』將重新指出客戶下個階段的成長之路。」

為了突顯理解商務演進趨勢的重要性，NIQ不久前宣布推出「商務實驗室」(Commerce Lab)。這項全新行動立意解決資料與評估的挑戰，塑造下世代商務。NIQ透過此舉進一步延伸其策略，在逐日走向自動化的世界中重新定義商務的評估、驗證與拓展方式。

這項轉變是《商務革命》的立論基礎。它強調在這全新的格局下，品牌與零售商必須採用科技、媒體及資料企業的模式來運作。品牌必須跨通路整合資料、內容及評估能力，方能在高度互聯的全通路世界中獲利。

有鑑於全球商業正從過去的零散通路轉變為互聯系統，了解成長的源頭以及創造價值的方式勢在必行。進一步詳情，請造訪：niq.com/commerce-revolution。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球資料布局、精細化消費者和零售衡量資料，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的資料轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

如需進一步資訊，請造訪： www.niq.com 。

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問與答

什麼是《商務革命：東西交會之地》？

《商務革命：東西交會之地》是NIQ的最新全球報告，檢視由東方主導的商務創新（如直播、社群與即時商務）如何與西方零售媒體、資料與變現模式融合，創造出更加互聯的人工智慧驅動全球商務系統。

是什麼因素正在驅策全球商務的轉變？

全球商務正從孤立的通路模式轉變為互聯的系統。在東方，以「發現」引導的業態、超級應用程式以及快速履約服務已迅速擴大。而在西方，零售媒體網絡、第一方資料及成效評估基礎設施均已成熟。現在，人工智慧擔綱扮演連接這些模式的紐帶，加速全球融合。

什麼是商務智慧？

商業智慧是一種能力，它繪出統一且資料豐富的商業生態系統全貌，將品牌與零售商的認知需求、消費者的發現與決策需要，以及平台運作緊密聯結。商業智慧能夠在日趨複雜的商業環境中協助企業完成更精準的決策、閉迴路式的評估，推動業務穩健成長。

什麼是代理式商務？

代理式商務 (agentic Commerce) 是由人工智慧驅動的系統。在這類系統中，人工智慧代理能夠代表消費者，利用價格、庫存狀況及個人偏好等即時資料，自動發現、評估並提高直接購買產品的次數。由於這類模式不斷擴大規模，人工智慧代理已開始重塑跨平台的產品發現與選購方式。

人工智慧如何改變產品發現與購買行為？

人工智慧正在將商務從以搜尋為基礎的購物旅程，轉向以「發現」為主導、由「代理」驅動的決策模式。消費者無須主動瀏覽和比對產品，人工智慧系統正逐日扛起發掘、排序及推薦的任務。這個趨勢不僅崩解傳統漏斗模型，更重塑品牌爭取曝光率與轉換率的方式。

什麼是直播商務？

直播商務是一種購物業態，透過即時視訊串流（通常由創作者或品牌主持）來推廣和銷售產品，將娛樂、互動與即時購買融為單一整合式體驗。

什麼是社群商務？

社群商務將產品發現與購買環節直接整合到社群媒體平台中，借助內容、創作者及社群的影響力，推動品牌認知、購買考量及最終轉換。

什麼是即時商務 (q‑commerce)？

即時商務是一種標榜超快速送貨（通常在30至60分鐘內完成）的零售模式。它利用當地庫存滿足消費者的即時或補充需求，尤其是快速消費品。

什麼是零售媒體聯播網 (RMN)？

零售媒體聯播網是由零售商經營的廣告平台，使品牌能夠利用第一方資料，跨越數位與實體接點（通常位於購買點附近）觸達購物者。這類平台越來越重視可評估且閉迴路的成效。

這份報告的設定讀者是誰？

這份報告專為品牌製造商、零售商、平台及主流媒體而設計，旨在幫助他們深入理解全球商務模式正如何融合，以及人工智慧、資料與評估如何決定下個階段的成長。

NIQ如何協助品牌及零售商探索這塊全新商務版圖？

NIQ憑藉著獨特優勢，精準評估並深入分析商業業態、平台與人工智慧驅動型決策機制的融合趨勢。NIQ貫串從商品發現到最終購買的消費者行為，進行跨通路的閉迴路評估，在全球商業體系不斷演進的過程中幫助各企業量化增量成效、優化投資佈局，並將複雜的資料轉化為自信行動。

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