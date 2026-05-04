Uno studio svolto da NIQ rivela le nuove regole del commercio: l'intelligenza artificiale sta iniziando a decidere cosa comprano i consumatori
Uno studio svolto da NIQ rivela le nuove regole del commercio: l'intelligenza artificiale sta iniziando a decidere cosa comprano i consumatori
Il nuovo report globale di NIQ, The Commerce Revolution: Where East Meets West (La nuova rivoluzione commerciale: dove l'Oriente incontra l'Occidente), esamina come l'intelligenza commerciale stia aiutando i marchi, i rivenditori e le piattaforme a orientarsi in uno scenario globale che converge rapidamente
L'IA sta rapidamente diventando l'acquirente, non solo lo strumento, ridefinendo il modo in cui i prodotti vengono scoperti, scelti e acquistati
La prossima ondata di sviluppo della vendita al dettaglio non arriva dall'e-commerce tradizionale, ma da modelli commerciali reali, sociali, rapidi e guidati dall'IA che si espandono da Oriente a Occidente
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo rapporto, The Commerce Revolution: Where East Meets West, che esamina come l'innovazione commerciale guidata dall'Oriente e la monetizzazione dei media del commercio al dettaglio occidentale si fondino per ridefinire il commercio globale dei consumatori.
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