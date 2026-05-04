Uno studio svolto da NIQ rivela le nuove regole del commercio: l'intelligenza artificiale sta iniziando a decidere cosa comprano i consumatori

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo rapporto, The Commerce Revolution: Where East Meets West, che esamina come l'innovazione commerciale guidata dall'Oriente e la monetizzazione dei media del commercio al dettaglio occidentale si fondino per ridefinire il commercio globale dei consumatori.

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