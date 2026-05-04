-

Uno studio svolto da NIQ rivela le nuove regole del commercio: l'intelligenza artificiale sta iniziando a decidere cosa comprano i consumatori

Il nuovo report globale di NIQ, The Commerce Revolution: Where East Meets West (La nuova rivoluzione commerciale: dove l'Oriente incontra l'Occidente), esamina come l'intelligenza commerciale stia aiutando i marchi, i rivenditori e le piattaforme a orientarsi in uno scenario globale che converge rapidamente

L'IA sta rapidamente diventando l'acquirente, non solo lo strumento, ridefinendo il modo in cui i prodotti vengono scoperti, scelti e acquistati

La prossima ondata di sviluppo della vendita al dettaglio non arriva dall'e-commerce tradizionale, ma da modelli commerciali reali, sociali, rapidi e guidati dall'IA che si espandono da Oriente a Occidente

NIQ Commerce Revolution - Where East Meets West

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo rapporto, The Commerce Revolution: Where East Meets West, che esamina come l'innovazione commerciale guidata dall'Oriente e la monetizzazione dei media del commercio al dettaglio occidentale si fondino per ridefinire il commercio globale dei consumatori.

#NIQ-General

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: media.relations@nielseniq.com

Industry:

NIQ Global Intelligence plc

NYSE:NIQ
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media: media.relations@nielseniq.com

More News From NIQ Global Intelligence plc

Riassunto: NIQ e INTAGE HD stringono una partnership per espandere i servizi di misurazione delle vendite al dettaglio in Giappone e nei mercati globali

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, e INTAGE HOLDINGS Inc. (di seguito "INTAGE HD"), società leader nel settore delle ricerche di mercato in Giappone, hanno annunciato oggi una partnership commerciale reciproca volta a espandere l'accesso alle misurazioni approfondite delle vendite al dettaglio tra il Giappone e i mercati globali. Grazie a questa collaborazione, NIQ e INTAGE HD uniscono i propri punti di forza complementari, ovv...

Riassunto: NIQ presenta Commerce Lab per lo sviluppo del livello di dati e misurazione per il commercio basato sull'IA

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato oggi il lancio di NIQ Commerce Lab, con cui l'azienda sta creando l'infrastruttura tecnologica per il commercio basato sull'IA. Il Lab svilupperà le piattaforme dati, le API e i sistemi di misurazione che determinano la modalità di rilevazione, valutazione e acquisto dei prodotti in ambienti basati sull'IA. Ciò include quello a cui il settore spesso fa riferimento come a commercio agentico, ma si estende al quick commerce, al social...

Riassunto: NIQ lancia Growth Pathways: come trasformare il modo in cui i brand creano crescita

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, annuncia il lancio di NIQ Growth Pathways, un'offerta di analisi e approfondimenti di nuova generazione che aggiorna la ricerca tradizionale, dando ai dirigenti aziendali e agli esperti di marketing un percorso più chiaro e strutturato per la crescita delle categorie e dei marchi. Integrando la ricerca qualitativa e quantitativa con i dati sulle prestazioni di NIQ, leader del settore, Growth Pathways offre...
Back to Newsroom