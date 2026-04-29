Everforth inicia una nueva etapa con su cambio de marca y potencia sus capacidades tecnológicas y de ingeniería digital a gran escala

RICHMOND, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Everforth, Inc. (NYSE: EFOR), empresa líder en tecnología e ingeniería digital, anunció hoy el cambio de su marca corporativa de ASGN Incorporated a Everforth y el inicio de la cotización de sus acciones bajo el nuevo símbolo bursátil EFOR. Este cambio de marca da continuidad a la transición estratégica anunciada inicialmente el 20 de noviembre de 2025 y marca un momento clave en la evolución de la empresa.

“Nuestra transición a Everforth es un hito muy importante para la empresa”, afirmó Ted Hanson, director ejecutivo de Everforth. “Con un nombre asociado al progreso constante, la marca Everforth refleja los valores que nos unen, entre ellos nuestra experiencia colectiva y nuestro compromiso con la innovación, al tiempo que nos posiciona como referentes del sector tecnológico. Inspirado en los aportes de nuestros clientes y en la dedicación de nuestro equipo, este lanzamiento de marca define con claridad nuestro rumbo y sienta las bases para un crecimiento significativo como una empresa integrada”.

Everforth se creó para brindar soluciones integrales de tecnología e ingeniería digital a gran escala, reuniendo una sólida experiencia en el sector a través de una cartera de marcas especializadas. Al integrar estas capacidades, Everforth refuerza su posición para acompañar a clientes que operan en entornos tecnológicos cada vez más complejos y dinámicos.

Hanson agregó: “Nuestro cambio de marca a Everforth alinea la identidad externa de la empresa con nuestra estrategia interna, lo que nos permite capitalizar mejor nuestra escala como organización y ampliar las oportunidades comerciales entre nuestras distintas unidades de negocio. Al integrar y potenciar la experiencia de toda la empresa, ofrecemos soluciones más integrales y preparadas para el futuro a nuestros clientes de Fortune 1000 y del gobierno federal, fortalecemos los vínculos con nuestros principales socios tecnológicos y aumentamos el valor que generamos para nuestros accionistas”.

Como parte de esta transición, la empresa ahora cotiza bajo el nuevo símbolo bursátil “EFOR”. Los valores actualmente listados en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “ASGN” continúan siendo válidos y sus titulares no deben realizar ninguna gestión como consecuencia del cambio de nombre o del símbolo bursátil.

Everforth está comprometida con brindar tecnología, ingeniería y conocimiento especializado para ayudar a las organizaciones a Adapt and Thrive™ (adaptarse para crecer) en un mercado en constante evolución. Con una identidad renovada y una clara estrategia de crecimiento, Everforth inicia esta nueva etapa preparada para ayudar a sus clientes a innovar, adaptarse con rapidez y generar ventajas competitivas sostenidas.

Acerca de Everforth, Inc.

Everforth, Inc. (NYSE: EFOR) es una empresa líder en tecnología e ingeniería digital que ayuda a las organizaciones a adaptarse, innovar y crecer en un entorno de cambio constante. Sus seis áreas de soluciones (inteligencia artificial y datos, nube e infraestructura, aplicaciones e ingeniería digital, experiencia, ciberseguridad y plataformas empresariales) aceleran la creación de valor para clientes corporativos y del gobierno federal. Con el respaldo de activos propios, herramientas especializadas y experiencia comprobada, Everforth transforma la complejidad en progreso y ofrece resultados medibles. Everforth: Adapt and Thrive™. Más información en everforth.com.

Aviso sobre declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones incluidas en este comunicado constituyen “declaraciones prospectivas” en los términos de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones, y están sujetas a un alto grado de riesgo e incertidumbre. Las declaraciones prospectivas incluyen afirmaciones vinculadas con el desempeño financiero y operativo previsto de la empresa. Todas las afirmaciones contenidas en este comunicado, excepto aquellas referidas exclusivamente a hechos históricos, constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no constituyen garantías de desempeño futuro y los resultados reales podrían diferir significativamente. Para consultar una lista completa de riesgos y una descripción detallada de estas declaraciones, véase el Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 25 de febrero de 2026. La empresa no asume intención ni obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado.

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