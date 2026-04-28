Albion en Tecnotree gaan samenwerken om een VAS-platform van de volgende generatie te leveren aan TELUS in Noord-Amerika

PLAINVIEW, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Albion, een toonaangevende leverancier van beheerde telecomdiensten en -oplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat TELUS Albion, in samenwerking met Tecnotree, heeft gekozen voor de levering van een platform voor toegevoegde-waardediensten (VAS) van de volgende generatie, met een eerste uitrol van een voicemailtoepassing.

In het kader van deze overeenkomst zal Albion de oplossing leveren op basis van het beproefde VAS- en digitale dienstenplatform van Tecnotree. Hiermee ondersteunt Albion de doelstellingen van TELUS om de dienstverlening te moderniseren, de klantervaring te verbeteren en te zorgen voor een schaalbare, toekomstbestendige dienstverlening. Als onderdeel van de implementatie zal Albion een compleet scala aan beheerde diensten leveren, waaronder platformbeheer, service assurance en doorlopend levenscyclusbeheer. Hierdoor zullen de hoge beschikbaarheid en prestaties voor TELUS-klanten in heel Noord-Amerika worden gewaarborgd.

