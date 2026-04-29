摩根大通成为有史以来首个奥林匹克运动会全球银行合作伙伴

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际奥林匹克委员会（国际奥委会）与摩根大通（JPMorganChase）今天宣布达成重磅全球奥林匹克合作协议，摩根大通因此成为奥林匹克历史上首个全球银行合作伙伴。该合作协议涵盖2028年洛杉矶奥林匹克运动会及残疾人奥林匹克运动会（合称28年洛杉矶奥运会）以及2030年法国阿尔卑斯山地区冬季奥林匹克运动会及残疾人冬季奥林匹克运动会。摩根大通还与28年奥组委达成协议，成为美国队和28年洛杉矶奥组委的官方银行以及28年洛杉矶奥运会的创始合作伙伴之一。

该合作协议彰显了双方以运动员和社区为核心，对远大理想和卓越成绩的共同承诺。

国际奥委会主席柯丝蒂·考文垂（Kirsty Coventry）指出：“摩根大通是奥林匹克历史上的首个全球银行业合作伙伴，我们非常荣幸欢迎他们加入奥利匹克全球合作伙伴计划。本次合作体现了我们双方对远大理想和追求卓越的共同重视，将支持奥林匹克运动乃至全世界的体育运动。摩根大通的全球服务能力和专业优势，将可为运动员提供持久的支持，帮助在全球各国社区成就持久的影响力。”

摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）补充道：“我们很荣幸成为奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会的全球合作伙伴，为全球各地的运动员、爱好者、企业和社区提供支持。奥运会和残疾人奥运会选手不仅仅是运动员，他们也是我们的客户、顾客和员工，他们的梦想超越了比赛。我们为他们赖以为家的社区提供银行服务，为他们的训练设施提供金融支持，帮助他们开创企业并规划未来。他们的旅程反映了我们每天所服务百千万众的理想与抱负，我们非常振奋能为他们提供支持。”

摩根大通在全球60多个国家和地区开展业务，客户遍及100多个市场，以无可比拟的专业能力和资源优势，帮助为全球各地的客户、员工和社区创造经济增长和机会。

超过135年来，摩根大通一直帮助洛杉矶地区创造经济机会，包括创造就业、支持企业以及帮助家庭繁荣发展等。在洛杉矶地区，摩根大通通过6,000多名员工和超过330个零售网点服务500万消费银行客户和589,000家中小企业客户。摩根大通在法国的经营历史可追溯到1868年，已承诺1亿美元的新商业和慈善投资，为个人和企业沟通经济机会。过去五年来，摩根大通在法国的超过670名投资客户提供了超过1,470亿欧元的信贷和资本。

通过本次合作，摩根大通将强化奥林匹克运动和残疾人奥林匹克运动的长期财务健康，为运动员、企业和社区创造新的繁荣发展机会。摩根大通与国际奥委会将为运动员提供全面支持，包括计划通过国际奥委会的Athlete365平台为他们提供财务健康研讨会。这些举措以及在主办城市的其他当地投资将有助于确保奥林匹克运动成为一项超越比赛的恒久传承。

摩根大通成为资产和财富管理以及私人银行、商业银行和投资银行类别的奥林匹克全球合作伙伴。在美国，摩根大通将成为零售银行类别的28年洛杉矶奥运会的创始合作伙伴。根据国际奥委会的惯例，合作产生的收入将重新分配，用于支持全球的体育运动组织，包括各国的国家奥林匹克委员会及其运动员以及奥林匹克运动会和青年奥林匹克运动会的组织委员会。

关于摩根大通

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，纽约证券交易所：JPM）是总部位于美国的领先金融服务企业。摩根大通的业务遍及全球，截至2026年3月31日的资产规模达4.9万亿美元，股东权益达3,640亿美元。该公司在投资银行、消费者和中小企业金融服务、商业银行、金融交易处理以及资产管理等领域处于领先地位。该公司通过摩根（J.P. Morgan）和大通（Chase）品牌服务数百万美国客户以及全球的多家知名企业、机构和政府客户。有关摩根大通的信息请访问www.jpmorganchase.com。

关于国际奥林匹克委员会

国际奥林匹克委员会是一家非营利的国际民间非政府国际组织，由志愿者组成，致力于通过体育运动建设更美好的世界。国际奥林匹克委员会将其收入的超过90%再分配给更广泛的体育运动，相当于每天提供470万美元来帮助支持全球各级的运动员和体育组织。

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