Laserfiche présente ses agents IA : l’avenir de la gestion intelligente de contenu

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, lors de la conférence Laserfiche Empower, l’événement phare de la gestion intelligente de contenu, Laserfiche a annoncé le lancement des agents IA. Grâce à des commandes simples en langage naturel, ces assistants virtuels effectuent des tâches complexes en plusieurs étapes et fonctionnent dans le cadre des contrôles de sécurité et de conformité robustes de Laserfiche, transformant ainsi la manière dont vous interagissez avec les informations de votre organisation.

Les agents IA de Laserfiche s’appuient sur des modèles avancés de raisonnement génératif par IA pour effectuer des tâches qui comblent le fossé entre la création de flux de travail et les efforts manuels chronophages. Ils peuvent prendre des mesures en fonction des données des documents et exécuter des modifications en masse à partir d’instructions utilisateur en langage naturel.

« L’introduction des agents IA dans la gestion de contenu marque un tournant dans la manière dont nous gérons le cycle de vie de l’information », déclare Karl Chan, directeur général de Laserfiche. « Nous allons au-delà des processus manuels en confiant les tâches routinières à des agents qui opèrent dans un cadre de gouvernance. Nous permettons aux organisations de moderniser leurs opérations tout en plaçant la conformité au premier plan. »

Pour célébrer le lancement des agents IA Laserfiche lors de la conférence Empower, ceux-ci sont mis à la disposition exclusive de tous les participants à la conférence qui utilisent Laserfiche Cloud et de leurs organisations. Les agents seront accessibles à tous les utilisateurs de Laserfiche Cloud à partir du 7 mai 2026.

Présentation des agents IA Laserfiche

Accessibles via Smart Chat, une interface de chat intuitive basée sur l’IA dans le référentiel Laserfiche, les agents héritent des autorisations spécifiques et des restrictions d’accès de l’utilisateur initiateur. Cela respecte les normes rigoureuses de sécurité et de gouvernance de Laserfiche, permettant aux équipes et aux utilisateurs de tous niveaux techniques de gagner du temps et d’augmenter leur rendement en automatisant leurs propres solutions en toute sécurité.

En combinant l’analyse de contenu basée sur l’IA avec des agents intelligents, les organisations peuvent identifier des conditions dans leurs documents et prendre des mesures efficaces à l’échelle de l’entreprise, notamment :

Juridique : mettre en évidence les incohérences dans les contrats, telles que des métadonnées manquantes ou contradictoires, et les acheminer vers un service juridique pour examen.

mettre en évidence les incohérences dans les contrats, telles que des métadonnées manquantes ou contradictoires, et les acheminer vers un service juridique pour examen. Ressources humaines : identifier les informations démographiques dans les dossiers du personnel et déplacer ces documents vers des dossiers dotés de paramètres de sécurité différents.

identifier les informations démographiques dans les dossiers du personnel et déplacer ces documents vers des dossiers dotés de paramètres de sécurité différents. Comptabilité fournisseurs : identifier les factures en retard et les transmettre pour suivi et résolution.

Les utilisateurs de tous les secteurs peuvent utiliser les agents pour alléger la charge de travail des ressources informatiques et des concepteurs de processus. Exemples de cas d’utilisation courants dans différents secteurs :

Administration publique : accélérer le traitement des demandes d’accès aux documents publics en signalant les documents susceptibles de nécessiter une exemption ou un examen juridique et en les transmettant aux équipes compétentes.

accélérer le traitement des demandes d’accès aux documents publics en signalant les documents susceptibles de nécessiter une exemption ou un examen juridique et en les transmettant aux équipes compétentes. Éducation : identifier les documents contenant des PII et leur appliquer des balises de sécurité pour protéger les informations sensibles.

identifier les documents contenant des PII et leur appliquer des balises de sécurité pour protéger les informations sensibles. Services financiers : soutenir les politiques internes de traitement des données en identifiant les signaux de conformité et en transmettant les exemptions pour examen.

soutenir les politiques internes de traitement des données en identifiant les signaux de conformité et en transmettant les exemptions pour examen. Industrie manufacturière : signaler les problèmes liés à la qualité dans les rapports d’inspection et identifier les incidents à examiner et à résoudre.

Transformer la gestion des documents grâce aux agents IA et à la recherche

Grâce à leur capacité à filtrer intelligemment le contenu de l’ensemble du référentiel et à prendre des mesures en fonction du contexte, les agents IA de Laserfiche vont également redéfinir la manière dont les utilisateurs recherchent et organisent les informations.

« À l’avenir, le "lieu" de stockage des documents n’aura plus la même importance qu’auparavant », déclare Justin Pava, ambassadeur principal des produits chez Laserfiche. « Grâce aux métadonnées extraites automatiquement, à la recherche assistée par IA et aux capacités autonomes des agents IA de Laserfiche, vous n’aurez plus à passer du temps à organiser les données, vous pourrez simplement agir sur celles-ci. »

Dès le lancement, les utilisateurs pourront demander aux agents d’effectuer des actions ponctuelles depuis Smart Chat. Les mises à jour ultérieures étendront les capacités des agents pour inclure l’exécution de processus répétitifs à la demande, l’intégration des agents dans les processus métier et la possibilité pour les agents de fonctionner en arrière-plan, en surveillant le système pour détecter les conditions spécifiées, puis en accomplissant des tâches de manière transparente pendant que votre équipe travaille sur d’autres projets hautement prioritaires.

Pour plus d’informations

Pour en savoir plus sur les agents IA Laserfiche, rendez-vous sur laserfiche.com/ai.

Découvrez des scénarios d’automatisation concrets pour les agents IA Laserfiche en vous inscrivant au webinaire.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est la plateforme d’entreprise de référence qui aide les organisations à transformer numériquement leurs opérations et à gérer leur contenu grâce à des solutions basées sur l’IA. Grâce à des flux de travail évolutifs, des formulaires personnalisables, des modèles sans code et des fonctionnalités basées sur l’IA, la plateforme de gestion documentaire Laserfiche® accélère la conduite des affaires. Reconnue par des organisations de toutes tailles, des start-ups aux entreprises du classement Fortune 500, Laserfiche permet aux équipes d’augmenter leur productivité, de favoriser la collaboration et d’offrir une expérience client supérieure à grande échelle. Basée à Long Beach, en Californie, Laserfiche opère à l’échelle mondiale, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

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