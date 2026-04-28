Albion e Tecnotree firmam parceria para fornecer plataforma de VAS de última geração para a TELUS na América do Norte

PLAINVIEW, Nova York--(BUSINESS WIRE)--A Albion, fornecedora líder de serviços e soluções gerenciados de telecomunicações, anunciou hoje que a TELUS selecionou a Albion, em parceria com a Tecnotree, para fornecer uma plataforma de Serviços de Valor Agregado (VAS) de última geração, com uma implantação inicial de um aplicativo de correio de voz.

No âmbito desse contrato, a Albion fornecerá a solução utilizando a comprovada plataforma de serviços digitais e de valor agregado (VAS) da Tecnotree, apoiando os objetivos da TELUS de modernizar os recursos de serviço, aprimorar a experiência do cliente e garantir uma prestação de serviços escalável e preparada para o futuro. Como parte da implantação, a Albion fornecerá serviços gerenciados de ponta a ponta, incluindo operações da plataforma, garantia de serviço e gerenciamento contínuo do ciclo de vida, assegurando alta disponibilidade e desempenho para os clientes da TELUS em toda América do Norte.

A implantação do correio de voz permite que a TELUS aprimore sua infraestrutura existente com uma solução de serviços de valor agregado (VAS) aprimorada e escalável. Essa abordagem promove maior eficiência operacional, menor complexidade da plataforma e otimização sustentável de custos, mantendo ao mesmo tempo a alta qualidade do serviço para os clientes da TELUS.

Bernard Bureau, vice-presidente de Estratégia e Serviços Wireless da TELUS, disse:

“Esta parceria demonstra o compromisso inabalável da TELUS em modernizar nossa infraestrutura central e garantir a confiabilidade dos serviços para nossos clientes. Na TELUS, investimos continuamente em soluções que tornam a conexão mais fácil, mais confiável e mais intuitiva. Esta é apenas mais uma forma de demonstrarmos nossa dedicação em colocar os clientes em primeiro lugar e impulsionar a inovação em toda a nossa rede sem fio”.

Wayne Thompson, CEO, Albion Ventures, afirmou:

“A escolha da Albion pela TELUS reflete nosso sólido histórico na entrega e gestão de plataformas de nível carrier em escala. Ao firmar parceria com a Tecnotree, estamos combinando uma profunda experiência em serviços gerenciados com uma plataforma VAS flexível e comprovada para apoiar as necessidades em evolução de serviços digitais da TELUS.”

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree, disse:

“Temos o prazer de firmar parceria com a Albion neste projeto com a TELUS. A plataforma VAS da Tecnotree foi desenvolvida para ajudar as operadoras a modernizar a entrega de serviços, acelerar o time-to-market e criar experiências diferenciadas para os clientes. Esta colaboração demonstra a força da nossa abordagem orientada por ecossistema na América do Norte.”

Sobre a Albion

A Albion Ventures é uma integradora de sistemas de tecnologia, especializada em serviços gerenciados de rede e telefonia, modernização de redes, manutenção e suporte para múltiplos fornecedores, serviços profissionais e soluções de conectividade fixa e sem fio (RES-Q). A empresa oferece soluções tecnológicas inovadoras aliadas a um conjunto abrangente de serviços que ajudam as empresas a acelerar sua transformação digital, melhorar a experiência do cliente, reduzir custos, impulsionar o crescimento e aumentar a eficiência operacional e o sucesso em diversos setores.

Para obter mais detalhes, visite albionventuresllc.com

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma empresa de sistemas de suporte a negócios (BSS) digital preparada para o 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multinuvem. Líder em conformidade com APIs abertas do TM Forum, a empresa possui 59 APIs abertas certificadas, das quais 9 estão em uso real, demonstrando seu compromisso com a excelência e a busca contínua por experiências e serviços diferenciados para provedores de serviços de comunicação (CSPs) e provedores de serviços de dados (DSPs). Sua pilha de BSS digital, ágil e de código aberto, abrange toda a gama de processos de negócios e de gerenciamento de assinaturas do setor de telecomunicações e de outros serviços digitais, criando oportunidades que vão além da conectividade. A Tecnotree também oferece um marketplace digital multiexperiência para fintechs e B2B2X por meio da plataforma Tecnotree Moments, capacitando comunidades digitalmente conectadas em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Sobre a TELUS

A TELUS (TSX: T, NYSE: TU) é uma empresa líder mundial em tecnologia de comunicações, operando em mais de 45 países e gerando mais de CAD 20 bilhões em receita anual, com mais de 20 milhões de conexões de clientes por meio de nosso portfólio avançado de serviços de banda larga para consumidores, empresas e o setor público. Estamos comprometidos em alavancar nossa tecnologia para proporcionar resultados humanos extraordinários. A TELUS é apaixonada por colocar nossos clientes e comunidades em primeiro lugar, liderando globalmente em excelência no atendimento ao cliente e capitalismo social. A TELUS Health está aprimorando a vida de mais de 160 milhões de pessoas em 200 países e territórios por meio de tecnologias inovadoras de medicina preventiva e bem-estar. A TELUS Agriculture & Consumer Goods utiliza tecnologias digitais e insights de dados para otimizar a conexão entre produtores e consumidores. A TELUS Digital é especializada em experiências digitais do cliente e transformações digitais orientadas para o futuro que geram valor para seus clientes globais. Guiada por nossa filosofia duradoura de ‘retribuir onde vivemos’, a TELUS continua a investir em iniciativas que apoiam a educação, a saúde e o bem-estar das comunidades. Em 2023, lançamos o TELUS Student Bursary, que busca garantir que todos os jovens no Canadá que desejam cursar o ensino pós-secundário tenham a oportunidade de fazê-lo. Até o momento, o programa já distribuiu mais de CAD 6 milhões em bolsas para 2.000 estudantes e continua em expansão. Desde 2000, a TELUS, nossos colaboradores e aposentados contribuíram com CAD 1,85 bilhão em doações financeiras, contribuições em espécie, tempo e programas, incluindo 2,5 milhões de dias de serviço — garantindo à TELUS o reconhecimento como a empresa mais generosa do mundo.

Para informações adicionais, visite telus.com or follow @TELUSNews on X and @Darren_Entwistle on Instagram.

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