A JPMorganChase az olimpiai játékok első globális banki partnere

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a JPMorganChase a mai napon mérföldkőnek számító világméretű olimpiai partnerséget jelentett be, amelynek köszönhetően a JPMorganChase az olimpiák történetének első globális banki partnere lett. A partnerség magában foglalja a 2028-as Los Angeles-i olimpiai és paralimpiai játékokat (LA28 Játékok), valamint a 2030-as Francia-Alpok téli olimpiai és paralimpiai játékokat. A vállalat megállapodott az LA28-cal arról is, hogy az USA csapat és az LA28 hivatalos bankja, valamint az LA28 Játékok alapító partnere lesz.

A partnerség tükrözi az ambíció és a kiválóság iránti közös elkötelezettséget, és a sportolókat és a közösségeket helyezi a középpontba.

Kirsty Coventry, a NOB elnöke elmondta: „A JPMorganChase az olimpiai játékok történetének elsőglobális partnere a bankszektorból, és nagyon örülünk, hogy üdvözölhetjük őket a Worldwide Olympic Partner programban. Ez a partnerség közös értékeinket, az ambíciót és a kiválóságot tükrözi, és világszerte támogatja az olimpiai mozgalmat és a sportot. A JPMorganChase globális jelenléte és szakértelme tartós támogatást nyújt a sportolóknak, és szerte a világon tartós hatást gyakorol a közösségekre.”

Jamie Dimon, a JPMorganChase elnöke és vezérigazgatója hozzátette: „Megtiszteltetés számunkra, hogy az Olimpiai és Paralimpiai Játékok nemzetközi partnerei lehetünk, támogatva a sportolókat, a rajongókat, a vállalkozásokat és a közösségeket szerte a világon. Az olimpikonok és a paralimpikonok többek, mint pusztán sportolók– ők a vásárlóink, ügyfeleink és alkalmazottaink, és álmaik túlmutatnak a játékokon. Bankot kínálunk azoknak a közösségeknek, amelyeket otthonuknak neveznek, finanszírozzuk azokat a létesítményeket, ahol edzenek, segítünk nekik vállalkozást indítani és megtervezni a jövőjüket. Útjuk milliók törekvéseit tükrözi, akiket nap mint nap kiszolgálunk, és izgatottan támogatjuk őket.”

A több mint 60 országban és 100-nál is több piacon tevékenykedő JPMorganChase páratlan szakértelemmel és erőforrásokkal segíti elő a gazdasági növekedést és lehetőséget teremt az ügyfelek, alkalmazottak és közösségek számára világszerte.

A JPMorganChase több mint 135 éve segíti a gazdasági lehetőségek megteremtését Los Angelesben - munkahelyeket teremt, támogatja a vállalkozásokat és segíti a családok boldogulását. Los Angelesben a vállalat 5 millió lakossági banki ügyfelet és 589 000 kisvállalati ügyfelet szolgál ki több mint 6000 alkalmazotton és 330-nál is több kiskereskedelmi fiókon keresztül. Franciaországban, ahol a vállalat1868 óta működik, a JPMorganChase több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat, és 2018 óta 100 millió dollárt fordított új üzleti és filantróp befektetésekre, hogy gazdasági lehetőséget kínáljon magánszemélyek és vállalkozók számára. Az elmúlt öt év során a JPMorganChase több mint 147 milliárd euró értékű hitelt és tőkét biztosított több mint 670 befektetési ügyfélnek országszerte.

Ezen partnerség révén a JPMorganChase megerősíti az olimpiai és paralimpiai mozgalmak hosszú távú pénzügyi helyzetét, valamint új lehetőségeket teremt a sportolók, vállalkozások és közösségek számára a fejlődéshez. A JPMorganChase és a NOB holisztikus támogatást nyújt a sportolóknak, többek között pénzügyi egészségügyi workshopokat szervez a NOB Athlete365 platformján keresztül. Ezek a kezdeményezések és a rendező városokban megvalósuló egyéb helyi beruházások segítenek biztosítani, hogy az olimpiai mozgalom a játékokon túl is tartós örökséget hagyjon maga után.

A JPMorganChase lesz a világméretű olimpiai partner az eszköz- és vagyonkezelés, valamint a magánbanki, kereskedelmi és befektetési banki kategóriában. Az Egyesült Államokban a vállalat az LA28 játékok alapító partnere lesz a lakossági banki kategóriában. A NOB megközelítésével összhangban a partnerségből származó bevételeket újra elosztják a sportszervezetek világszerte történő támogatására – beleértve a nemzeti olimpiai bizottságokat és sportolóikat, valamint az olimpiai és ifjúsági olimpiai játékok szervezőbizottságait.

Amit a JPMorganChase-ről tudni érdemes:

A JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) egy vezető pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban („USA”) található, de világszerte bonyolít műveleteket. 2026. március 31-én a JPMorganChase 4,9 billió dollár értékű eszközzel, és 364 milliárd dollár értékű részvényesi tőkével rendelkezett. A vállalat vezető szerepet tölt be a befektetési banki szolgáltatások, a lakossági és kisvállalkozási pénzügyi szolgáltatások, a kereskedelmi banki szolgáltatások, a pénzügyi tranzakciók feldolgozása és a vagyonkezelés terén. A J.P. Morgan és a Chase márkanevek alatt a vállalat több millió ügyfelet szolgál ki az Egyesült Államokban, valamint a világ számos legkiemelkedőbb vállalati, intézményi és kormányzati ügyfelét világszerte. További információ a JPMorgan Chase & Co.-ról a következő címen érhető el: www.jpmorganchase.com.

Amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottságról tudni érdemes:

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy nonprofit, civil, nem kormányzati, önkéntesekből álló nemzetközi szervezet, amely a sporton keresztül egy jobb világ megteremtése mellett kötelezte el magát. Bevételeinek több mint 90%-át a szélesebb körű sportmozgalmaknak szenteli, ami azt jelenti, hogy világszerte naponta 4,7 millió amerikai dollárnak megfelelő összeggel segíti a sportolókat és a sportszervezeteket.

