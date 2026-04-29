A JPMorganChase foi nomeada a primeira Parceira Global de Banco dos Jogos Olímpicos

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Comitê Olímpico Internacional (COI) e a JPMorganChase anunciaram hoje uma parceria olímpica mundial histórica, tornando a JPMorganChase a primeira Parceira Global de Banco da história olímpica. A parceria inclui os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028 (Jogos LA28) e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno dos Alpes Franceses 2030. A empresa também firmou um acordo com o LA28 para se tornar o Banco Oficial da Equipe EUA e do LA28, e um Parceiro Fundador dos Jogos LA28.

A parceria reflete um compromisso compartilhado com a ambição e a excelência, e coloca os atletas e as comunidades no centro de tudo.

Kirsty Coventry, presidente do COI, comentou: “A JPMorganChase é a primeira Parceira Global do setor bancário na história olímpica, e temos orgulho de recebê-lo no programa de Parceiros Olímpicos Mundiais. Esta parceria reflete nossos valores compartilhados de ambição e excelência, e apoiará o Movimento Olímpico e o esporte em todo o mundo. O alcance global e a expertise da JPMorganChase proporcionarão apoio duradouro aos atletas e ajudarão a criar um impacto duradouro nas comunidades do mundo todo.”

Jamie Dimon, presidente e CEO da JPMorganChase, acrescentou: “É uma honra sermos um Parceiro Mundial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, apoiando atletas, torcedores, empresas e comunidades em todo o mundo. Os atletas olímpicos e paralímpicos são mais do que atletas — são nossos clientes, parceiros e funcionários, e seus sonhos vão além dos Jogos. Nós financiamos as comunidades que eles chamam de lar, financiamos as instalações onde treinam, os ajudamos a abrir negócios e a planejar seus futuros. Suas trajetórias refletem as aspirações de milhões de pessoas que atendemos todos os dias, e estamos entusiasmados em apoiá-los.”

Com operações em mais de 60 países e clientes em mais de 100 mercados, a JPMorganChase oferece experiência e recursos incomparáveis ​​para ajudar a criar crescimento econômico e oportunidades para clientes, funcionários e comunidades em todo o mundo.

Há mais de 135 anos, a JPMorganChase ajuda a criar oportunidades econômicas em Los Angeles, gerando empregos, apoiando empresas e ajudando famílias a prosperar. Em Los Angeles, a empresa atende 5 milhões de clientes de varejo bancário e 589.000 clientes de pequenas empresas por meio de mais de 6.000 funcionários e mais de 330 agências de varejo. Na França, onde a empresa opera desde 1868, a JPMorganChase tem mais de 1.000 funcionários e, desde 2018, investiu US$ 100 milhões em novos negócios e investimentos filantrópicos para conectar indivíduos e empreendedores a oportunidades econômicas. Nos últimos cinco anos, a JPMorganChase também forneceu mais de € 147 bilhões em crédito e capital para mais de 670 clientes de investimento em todo o país.

Por meio dessa parceria, a JPMorganChase fortalecerá a saúde financeira de longo prazo dos Movimentos Olímpico e Paralímpico e criará novas oportunidades para que atletas, empresas e comunidades prosperem. A JPMorganChase e o Comitê Olímpico Internacional apoiarão os atletas de forma abrangente, incluindo planos para oferecer workshops de educação financeira por meio da plataforma Athlete365 do IOC. Essas iniciativas, juntamente com outros investimentos locais nas cidades-sede, ajudarão a garantir que o Movimento Olímpico deixe um legado duradouro para além dos Jogos.

A JPMorganChase se torna Parceira Olímpica Mundial nas categorias de Gestão de Ativos e Patrimônio, Banco Privado, Banco Comercial e Banco de Investimento. Nos Estados Unidos, a empresa será Parceira Fundadora dos Jogos LA28 na categoria de Banco de Varejo. Em linha com a abordagem do Comitê Olímpico Internacional, as receitas geradas por meio da parceria serão redistribuídas para apoiar organizações esportivas em todo o mundo — incluindo os Comitês Olímpicos Nacionais e seus atletas, bem como os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Olímpicos da Juventude.

Sobre a JPMorganChase

A JPMorganChase & Co. (NYSE: JPM) é uma das principais empresas de serviços financeiros sediadas nos Estados Unidos da América (“EUA”), com operações em todo o mundo. Em 31 de março de 2026, a JPMorganChase possuía US$ 4,9 trilhões em ativos e US$ 364 bilhões em patrimônio líquido dos acionistas. A empresa é líder em banco de investimento, serviços financeiros para consumidores e pequenas empresas, banco comercial, processamento de transações financeiras e gestão de ativos. Sob as marcas J.P. Morgan e Chase, a empresa atende milhões de clientes nos EUA e muitos dos mais importantes clientes corporativos, institucionais e governamentais em todo o mundo. Mais informações sobre a JPMorganChase & Co. estão disponíveis em www.jpmorganchase.com.

Sobre o Comitê Olímpico Internacional

O Comitê Olímpico Internacional é uma organização internacional, civil, não governamental e sem fins lucrativos, composta por voluntários, comprometida em construir um mundo melhor por meio do esporte. A entidade redistribui mais de 90% de sua receita para o movimento esportivo em geral, o que significa que, todos os dias, o equivalente a US$ 4,7 milhões é destinado a apoiar atletas e organizações esportivas em todos os níveis ao redor do mundo.

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