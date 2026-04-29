Laserfiche presenta AI Agents: el futuro de la gestión inteligente de contenidos

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Hoy, durante la conferencia Laserfiche Empower, el principal evento de la empresa sobre gestión inteligente de contenidos, Laserfiche anunció el lanzamiento de AI Agents. A través de instrucciones simples en lenguaje natural, estos asistentes virtuales pueden ejecutar tareas complejas y de varios pasos, dentro del marco de seguridad y cumplimiento normativo de la empresa, y transforman la manera en que las organizaciones interactúan con su información.

Los AI Agents de Laserfiche se basan en modelos avanzados de razonamiento de inteligencia artificial generativa, lo que les permite cerrar la brecha entre la configuración de flujos de trabajo y las tareas manuales que consumen tiempo. Pueden tomar decisiones a partir de la información contenida en documentos y realizar modificaciones masivas a partir de instrucciones en lenguaje natural.

“La incorporación de AI Agents a la gestión de contenidos marca un punto de inflexión en la forma en que abordamos el ciclo de vida de la información”, afirmó Karl Chan, director ejecutivo de Laserfiche. “Estamos dejando atrás los procesos manuales al delegar tareas rutinarias en agentes que operan dentro de un marco de gobernanza. Esto nos permite modernizar las operaciones sin perder de vista el cumplimiento normativo”.

Con motivo del lanzamiento de Laserfiche AI Agents en Empower, esta funcionalidad estará disponible de forma exclusiva para los asistentes a la conferencia cuyas organizaciones utilicen Laserfiche Cloud. Su disponibilidad general para todos los usuarios de Laserfiche Cloud está prevista para el 7 de mayo de 2026.

Presentación de Laserfiche AI Agents

Accesibles a través de Smart Chat, una interfaz conversacional con inteligencia artificial integrada en el repositorio de Laserfiche, los agentes heredan los permisos y las restricciones de acceso del usuario que los activa. Esto garantiza los estándares de seguridad y gobernanza de la plataforma, y permite a equipos y usuarios de todos los niveles técnicos ahorrar tiempo y escalar su productividad mediante la automatización segura de procesos.

Al combinar el análisis inteligente de contenido con agentes autónomos, las organizaciones pueden identificar condiciones en sus documentos y ejecutar acciones de alto impacto en distintas áreas, entre ellas:

Asesoría legal: detección de inconsistencias en contratos, como metadatos faltantes o contradictorios, y derivación para revisión jurídica.

detección de inconsistencias en contratos, como metadatos faltantes o contradictorios, y derivación para revisión jurídica. Recursos humanos: identificación de datos personales en legajos de empleados y traslado de documentos a carpetas con distintos niveles de acceso.

identificación de datos personales en legajos de empleados y traslado de documentos a carpetas con distintos niveles de acceso. Cuentas a pagar: identificación de facturas vencidas y derivación para su seguimiento y resolución.

Usuarios de distintos sectores pueden utilizar los agentes para reducir la carga sobre los equipos de tecnología y diseño de procesos. Entre los principales casos de uso se destacan:

Sector público: agilización de solicitudes de acceso a la información pública mediante la detección de documentos que puedan requerir excepciones o revisión legal, y su derivación a los equipos correspondientes.

agilización de solicitudes de acceso a la información pública mediante la detección de documentos que puedan requerir excepciones o revisión legal, y su derivación a los equipos correspondientes. Educación: identificación de documentos con datos personales sensibles y aplicación de etiquetas de seguridad para su protección.

identificación de documentos con datos personales sensibles y aplicación de etiquetas de seguridad para su protección. Servicios financieros: apoyo al cumplimiento de políticas internas mediante la detección de señales regulatorias y derivación de excepciones para revisión.

apoyo al cumplimiento de políticas internas mediante la detección de señales regulatorias y derivación de excepciones para revisión. Industria manufacturera: detección de problemas de calidad en informes de inspección e identificación de incidentes para su análisis y resolución.

Transformación de la gestión documental con AI Agents y búsqueda inteligente

Gracias a su capacidad para filtrar contenido de forma inteligente en todo el repositorio y ejecutar acciones contextualizadas, los AI Agents de Laserfiche también transformarán la forma en que los usuarios buscan y organizan la información.

“En el futuro, el ‘dónde’ se almacena un documento dejará de ser tan relevante como lo es hoy”, señaló Justin Pava, principal evangelista de producto de Laserfiche. “Con metadatos extraídos automáticamente, búsqueda asistida por IA y las capacidades autónomas de los AI Agents, ya no será necesario dedicar tiempo a organizar la información: bastará con actuar sobre ella”.

En su lanzamiento, los usuarios podrán indicar a los agentes que realicen acciones puntuales desde Smart Chat. En las próximas actualizaciones, se ampliarán sus capacidades para ejecutar procesos recurrentes bajo demanda, integrarse en procesos de negocio y operar en segundo plano, mientras monitorean el sistema para detectar condiciones específicas y ejecutan tareas de forma autónoma mientras los equipos se enfocan en proyectos prioritarios.

Más información

Para conocer más sobre Laserfiche AI Agents, visite laserfiche.com/ai.

También puede registrarse en el seminario web para ver escenarios reales de automatización con AI Agents.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es una plataforma empresarial líder que permite a las organizaciones transformar digitalmente sus operaciones y gestionar sus contenidos mediante soluciones impulsadas por inteligencia artificial. A través de flujos de trabajo escalables, formularios personalizables, plantillas sin código y capacidades basadas en IA, su plataforma de gestión documental Laserfiche® agiliza la ejecución de los procesos de negocio. Con la confianza de organizaciones de todos los tamaños, desde empresas emergentes hasta compañías del ranking Fortune 500, Laserfiche impulsa la productividad de los equipos, promueve la colaboración y contribuye a ofrecer experiencias superiores a los clientes a gran escala. Con sede en Long Beach, California, la empresa opera a nivel global con oficinas en América del Norte, Europa y Asia.

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