Albion e Tecnotree collaborano per fornire a TELUS una piattaforma VAS di prossima generazione nell'America settentrionale

PLAINVIEW, New York--(BUSINESS WIRE)--Albion, azienda leader nelle soluzioni e nei servizi gestiti per le telecomunicazioni, oggi ha reso noto di essere stata scelta da TELUS, nell'ambito di una partnership Albion-Tecnotree, per la fornitura di una piattaforma VAS (Value-Added Services) di nuova generazione con implementazione iniziale di un'applicazione di segreteria telefonica.

In base ai termini dell'accordo, Albion fornirà la soluzione utilizzando la comprovata piattaforma VAS e di servizi digitali targata Tecnotree e supporterà gli obiettivi di TELUS in termini di modernizzazione delle capacità di servizio, di miglioramento dell'esperienza cliente e di garanzia di un'offerta di servizi scalabili e già predisposti al futuro. Nel quadro dell'implementazione Albion fornirà servizi gestiti completi, come la gestione, la garanzia del servizio e la gestione continuativa del ciclo di vita della piattaforma, assicurando disponibilità e performance elevate per i clienti di TELUS in tutta l'America settentrionale.

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