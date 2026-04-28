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Albion e Tecnotree collaborano per fornire a TELUS una piattaforma VAS di prossima generazione nell'America settentrionale

original Albion and Tecnotree Partner to Deliver Next-Generation VAS Platform for TELUS in North America

Albion and Tecnotree Partner to Deliver Next-Generation VAS Platform for TELUS in North America

PLAINVIEW, New York--(BUSINESS WIRE)--Albion, azienda leader nelle soluzioni e nei servizi gestiti per le telecomunicazioni, oggi ha reso noto di essere stata scelta da TELUS, nell'ambito di una partnership Albion-Tecnotree, per la fornitura di una piattaforma VAS (Value-Added Services) di nuova generazione con implementazione iniziale di un'applicazione di segreteria telefonica.

In base ai termini dell'accordo, Albion fornirà la soluzione utilizzando la comprovata piattaforma VAS e di servizi digitali targata Tecnotree e supporterà gli obiettivi di TELUS in termini di modernizzazione delle capacità di servizio, di miglioramento dell'esperienza cliente e di garanzia di un'offerta di servizi scalabili e già predisposti al futuro. Nel quadro dell'implementazione Albion fornirà servizi gestiti completi, come la gestione, la garanzia del servizio e la gestione continuativa del ciclo di vita della piattaforma, assicurando disponibilità e performance elevate per i clienti di TELUS in tutta l'America settentrionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Prianca Ravichander, CMO e CCO di Tecnotree Corporation
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Prianca Ravichander, CMO e CCO di Tecnotree Corporation
marketing@tecnotree.com

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