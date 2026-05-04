NIQ deckt neue Spielregeln des Handels auf: KI beginnt zu entscheiden, was Verbraucher kaufen

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) hat die Veröffentlichung seines neuen globalen Berichts The Commerce Revolution: Where East Meets West angekündigt, der untersucht, wie östlichen Handelsinnovationen und westliche Retail-Media-Monetarisierung aufeinanderprallen, um den globalen Verbraucherhandel neu zu gestalten.

Der Bericht zeigt, dass Live, Social und Quick Commerce — lange Zeit in ganz Asien verbreitet — nun das weltweit stärkste inkrementelle digitale Wachstum vorantreiben, während westliche Märkte die Adaption beschleunigen, wobei diese Formate lokalisieren. Gleichzeitig haben sich Retail Media Netzwerke (RMNs) als einer der am schnellsten wachsenden Werbekanäle weltweit etabliert, mit US-Retail-Media-Werbeausgaben, die voraussichtlich im Jahr 2026 die Marke von 107,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass die zuvor voneinander getrennten operativen Funktionen der Verkäufer die Grenzen zunehmend verwischen. Payment-Plattformen und rapid Fulfillment-Modelle aus dem Osten konvergieren mit den Monetarisierungsmodellen, die im Westen entwickelt wurden und die Bühne für ein singuläres globales Handelsmodell bereiten, das digitale Kanäle, Verbrauchermärkte und operative Funktionen vereinheitlicht.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Aufkommende Kanäle skalieren sehr schnell . Live, Social und Quick Commerce treiben mittlerweile den Großteil des inkrementellen digitalen Wachstums weltweit. In den Vereinigten Staaten übertreffen Social Commerce (über 62.9%) und Quick Commerce (über 62.2%) das Wachstum des traditionellen E-Commerce.

. Live, Social und Quick Commerce treiben mittlerweile den Großteil des inkrementellen digitalen Wachstums weltweit. In den Vereinigten Staaten übertreffen Social Commerce (über 62.9%) und Quick Commerce (über 62.2%) das Wachstum des traditionellen E-Commerce. Entdeckungsbasierter Handel ist auf dem besten Weg, zum Mainstream zu werden . Im asiatisch-pazifischen Raum nutzen nahezu 60% der Konsumenten Social und Quick Commerce. In westlichen Märkten beschleunigt sich die Entdeckung (Findung), wobei fast ein Drittel der Verbraucher nach der Entdeckung von Produkten auf sozialen Plattformen einen Kauf tätigt.

. Im asiatisch-pazifischen Raum nutzen nahezu 60% der Konsumenten Social und Quick Commerce. In westlichen Märkten beschleunigt sich die Entdeckung (Findung), wobei fast ein Drittel der Verbraucher nach der Entdeckung von Produkten auf sozialen Plattformen einen Kauf tätigt. Quick Commerce setzt die Erwartungen an die Leistungserbringung neu . In Indien macht Quick Commerce mittlerweile etwa 80% des Umsatzes an schnelldrehenden Konsumgütern aus, während das chinesische Netzwerk von 10.000 Dark Stores eine Lieferung innerhalb von 30 Minuten oder weniger auf nationaler Ebene ermöglicht.

. In Indien macht Quick Commerce mittlerweile etwa 80% des Umsatzes an schnelldrehenden Konsumgütern aus, während das chinesische Netzwerk von 10.000 Dark Stores eine Lieferung innerhalb von 30 Minuten oder weniger auf nationaler Ebene ermöglicht. Retail Media skaliert weltweit . Retail Media erzielte 2025 weltweite Ausgaben in Höhe von 184 Milliarden US-Dollar, mit mehr als 270 Netzwerken weltweit.

. Retail Media erzielte 2025 weltweite Ausgaben in Höhe von 184 Milliarden US-Dollar, mit mehr als 270 Netzwerken weltweit. Super‑Apps deuten auf die Zukunft hin . Die Region Asien-Pazifik ist für etwa 55% des globalen E-Commerce-Umsatzes verantwortlich, angetrieben durch integrierte Plattformen, die Content, Commerce, Zahlungen, Logistik und KI vereinen — Modelle, die zunehmend die westlichen Märkte prägen.

. Die Region Asien-Pazifik ist für etwa 55% des globalen E-Commerce-Umsatzes verantwortlich, angetrieben durch integrierte Plattformen, die Content, Commerce, Zahlungen, Logistik und KI vereinen — Modelle, die zunehmend die westlichen Märkte prägen. Agentenbasierter Handel verändert den traditionellen Marketing- und Sales-Funnel grundlegend. KI-Agenten beginnen sich in autonome Akteure zu verwandeln, die im Namen der Verbraucher eigenständig Produkte entdecken, bewerten und kaufen, und beschleunigen somit den Wandel hin zu KI-gestützter Entscheidungsfindung und verändern die Art und Weise fundamental, wie Marken um Sichtbarkeit, Relevanz und Wachstum konkurrieren.

„Die Konvergenz von östlichen Formaten mit westlichen Monetarisierungsmodellen ist kein Zukunftsszenario — es verändert den Markt bereits in Echtzeit”, so Marta Cyhan-Bowles, Chief Communications Officer & Head of Global Marketing COE bei NIQ. „Der globale Handel entwickelt sich schneller als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte des Einzelhandels. Die Zukunft wird nicht einer einzigen Region, einem einzigen Kanal oder Modell gehören, sondern Marken und Einzelhändlern, die die Verbrauchernachfrage plattformübergreifend am besten verstehen und darauf reagieren. In dieser neuen Ära wird Commerce Intelligence, die Marken, Verbraucher und digitale Plattformen durch eine vereinheitlichte, datenreiche Ansicht des Ökosystems miteinander vernetzt, die nächste Wachstumsphase unserer Kunden definieren.”

Unterstreichend, wie wichtig das Verständnis ist, wie sich der Handel entwickelt, kündigte NIQ kürzlich die Einführung seines Commerce Lab an, einer neuen Initiative, die sich auf die Lösung von Daten- und Messherausforderungen konzentriert, die die nächste Generation des Handels prägen. Dies baut auf der umfassenderen Strategie von NIQ auf, neu zu definieren, wie der Handel in einer zunehmend automatisierten Welt quantifiziert, validiert und skaliert wird.

Diese Verschiebung untermauert The Commerce Revolution, die betont, dass diese neue Landschaft Marken und Einzelhändler erfordert, die wie ein Technologie-, Medien- und Datenunternehmen agieren. Die Marken müssen ihre Daten, Inhalte und Messmethoden über alle Kanäle hinweg vereinheitlichen, um in einer hochgradig vernetzten Omnichannel-Welt Wert zu schöpfen.

Da sich der globale Handel von fragmentierten Kanälen hin zu vernetzten Systemen verlagert, ist das Verständnis, woher das Wachstum kommt — und wie Wert geschaffen wird — unverzichtbar geworden. Weitere Informationen finden Sie unter niq.com/commerce-revolution.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet The Commerce Revolution: Where East Meets West (Die Handelsrevolution: Wo trifft der Osten auf den Westen) ?

The Commerce Revolution: Where East Meets West ist der neueste globale Bericht von NIQ, der untersucht, wie östlich geprägte Handelsinnovationen — wie Live, Social und Quick Commerce — mit westlichen Einzelhandelsmedien, Daten und Monetarisierungsmodellen konvergieren, um ein stärker vernetztes, KI-gesteuertes globales Handelssystems zu schaffen.

Was treibt diesen Wandel im globalen Handel voran?

Der globale Handel entwickelt sich von isolierten Kanälen hin zu vernetzten Systemen. Im Osten haben sich die Formate rasant weiterentwickelt. Im Westen, Retail Media Netzwerke, First‑Party-Daten und Messinfrastruktur sind erwachsen geworden. KI fungiert nun als Bindegewebe zwischen diesen Modellen und beschleunigt die Konvergenz weltweit.

Was bedeutet Commerce Intelligence (Geschäftsanalytik)?

Commerce Intelligence ist die Fähigkeit, miteinander zu verbinden, was Marken und Einzelhändler wissen müssen, was Verbraucher benötigen, um Produkte zu entdecken und Kaufentscheidungen zu treffen und wie Plattformen funktionieren — durch eine vereinheitlichte, datenreiche Ansicht des Handels-Ökosystems. Sie ermöglicht eine präzisere Entscheidungsfindung, geschlossene Regelkreise (Closed‑Loop Measurement) und sicheres Wachstum in zunehmend komplexen Handelsumgebungen.

Was bedeutet agentenbasierter Handel?

Agentenbasierter Handel bezieht sich auf KI‑gestützte Systeme, in denen KI-Agenten Produkte unter Verwendung von Echtzeitdaten wie Preise, Verfügbarkeit und Präferenzen autonom entdecken, evaluieren und zunehmend im Namen der Verbraucher Produkte erwerben. Da dieses Modell skaliert, beginnen KI-Agenten die Art und Weise, wie Produkte plattformübergreifend entdeckt und ausgewählt werden, neu zu gestalten.

Wie verändert KI die Product Discovery und das Kaufverhalten?

KI verlagert den Handel von suchbasierten Customer Journeys hin zu entdeckungsgesteuerter und agentengestützter Entscheidungsfindung. Anstelle von aktiven Produktvergleichen und aktivem Durchsuchen von Produkten decken die KI-Systeme zunehmend Optionen auf, ordnen sie ein und empfehlen sie — was den traditionellen Sales-Funnel zum Einsturz bringt und die Art und Weise verändert, wie Marken um Sichtbarkeit und Konversionen konkurrieren.

Was bedeutet Live Commerce?

Live Commerce ist ein Shopping-Format bei dem Produkte durch Echtzeit-Videostreams beworben und verkauft werden — oftmals von Entwicklern oder Marken gehostet — was die Unterhaltung, die Interaktion und den Sofortkauf in einem einzigen Erlebnis vereint.

Was bedeutet Social Commerce?

Social Commerce integriert Product Discovery und Kaufabwicklung direkt in soziale Netzwerke, in denen der Content, die Entwickler und der Einfluss auf die Gemeinschaft das Bewusstsein, die Abwägung und den Wandel vorantreiben.

Was bedeutet Quick Commerce (Q‑Commerce)?

Quick Commerce ist ein Retail-Modell, das sich auf ultraschnelle Lieferungen konzentriert — oftmals innerhalb von 30 bis 60 Minuten — ermöglicht durch lokale Produktverfügbarkeit und entwickelt, um den unmittelbaren oder zusätzlichen Verbraucherbedarf insbesondere bei schnelllebigen Konsumgütern zu decken .

Was bedeuten Retail Media Netzwerke (RMNs)?

Retail Media Netzwerke sind von Einzelhändlern betriebene Werbeplattformen, die es Marken ermöglichen, Käufer in Deutschland durch Nutzung von First-Party-Daten über digitale und physische Berührungspunkte effektiv zu erreichen - typischerweise in der Nähe des Verkaufsortes und mit einem wachsenden Fokus auf messbare, geschlossene Ergebnisse (Closed-Loop-Ergebnisse).

An wen richtet sich dieser Bericht?

Dieser Bericht ist für Markenhersteller, Einzelhändler, Plattformen und Führungskräfte der Medienbranche konzipiert, die versuchen zu verstehen, wie globale Handelsmodelle konvergieren — und wie KI-Daten und die Messung die nächste Wachstumsphase bestimmen werden.

Wie kann NIQ die Marken und Einzelhändler unterstützen, sich in dieser neuen Handelslandschaft zurechtzufinden?

NIQ ist einzigartig positioniert, um die Konvergenz von Handelsformaten, Plattformen und KI-gestützter Entscheidungsfindung zu quantifizieren und zu verstehen. Durch Verbindung des Verbraucherverhaltens von der Entdeckung bis zum Kauf und die kanalübergreifende Ermöglichung von Closed‑Loop Measurements (Messungen im geschlossenen Kreislauf) unterstützt NIQ Unternehmen, die Inkrementalität zu quantifizieren, Investitionen zu optimieren und komplexe Daten in souveräne Handlungen umzuwandeln, während sich die globalen Handelssysteme weiterentwickeln.