Laserfiche presenta gli agenti IA: il futuro della gestione dei contenuti intelligenti
Laserfiche presenta gli agenti IA: il futuro della gestione dei contenuti intelligenti
Le nuove capacità di IA agentica consentono a qualsiasi utente di automatizzare flussi di lavoro intelligenti in più fasi grazie al linguaggio naturale.
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Alla conferenza Laserfiche Empower di oggi, il principale evento per la gestione di contenuti intelligenti, Laserfiche ha annunciato il lancio degli agenti IA. Grazie a semplici prompt in linguaggio naturale, questi assistenti virtuali eseguono attività complesse in più passaggi e operano all'interno del quadro degli affidabili controlli di sicurezza e conformità, trasformando il modo in cui si interagisce con le informazioni dell'organizzazione.
Gli agenti IA di Laserfiche sfruttano i modelli di ragionamento IA generativa avanzati per eseguire attività che colmano il divario tra lo sviluppo di flussi di lavoro e lo sforzo manuale dispendioso in termini di tempo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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