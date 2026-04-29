Laserfiche presenta gli agenti IA: il futuro della gestione dei contenuti intelligenti

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Alla conferenza Laserfiche Empower di oggi, il principale evento per la gestione di contenuti intelligenti, Laserfiche ha annunciato il lancio degli agenti IA. Grazie a semplici prompt in linguaggio naturale, questi assistenti virtuali eseguono attività complesse in più passaggi e operano all'interno del quadro degli affidabili controlli di sicurezza e conformità, trasformando il modo in cui si interagisce con le informazioni dell'organizzazione.

Gli agenti IA di Laserfiche sfruttano i modelli di ragionamento IA generativa avanzati per eseguire attività che colmano il divario tra lo sviluppo di flussi di lavoro e lo sforzo manuale dispendioso in termini di tempo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.