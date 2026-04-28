Albion et Tecnotree s’associent pour fournir une plateforme VAS de nouvelle génération à TELUS en Amérique du Nord

PLAINVIEW, New York--(BUSINESS WIRE)--Albion, l’un des principaux fournisseurs de services et de solutions de télécommunications gérés, a annoncé aujourd’hui que TELUS avait choisi Albion, en partenariat avec Tecnotree, pour fournir une plateforme de services à valeur ajoutée (VAS) de nouvelle génération, avec un déploiement initial d’une application de messagerie vocale.

Dans le cadre de ce partenariat, Albion fournira la solution en s’appuyant sur la plateforme éprouvée de services à valeur ajoutée (VAS) et de services numériques de Tecnotree, soutenant ainsi les objectifs de TELUS visant à moderniser ses capacités de service, à améliorer l’expérience client et à garantir une prestation de services évolutive et prête pour l’avenir. Dans le cadre de ce déploiement, Albion fournira des services gérés de bout en bout, comprenant l’exploitation de la plateforme, l’assurance de service et la gestion continue du cycle de vie, garantissant ainsi une haute disponibilité et des performances élevées pour les clients de TELUS à travers l’Amérique du Nord.

Le déploiement de la messagerie vocale permet à TELUS d’améliorer son infrastructure existante grâce à une solution de services à valeur ajoutée (VAS) optimisée et évolutive. Cette approche favorise une meilleure efficacité opérationnelle, une réduction de la complexité de la plateforme et une optimisation durable des coûts, tout en maintenant une qualité de service élevée pour les clients de TELUS.

Bernard Bureau, vice-président de la stratégie et des services sans fil chez TELUS, déclare :

« Ce partenariat témoigne de l’engagement sans faille de TELUS à moderniser notre infrastructure de base et à garantir la fiabilité des services pour nos clients. Chez TELUS, nous investissons en permanence dans des solutions qui rendent la connexion plus facile, plus fiable et plus intuitive. C’est une nouvelle façon pour nous de démontrer notre engagement à donner la priorité à nos clients et à stimuler l’innovation sur l’ensemble de notre réseau mobile », déclare Bernard Bureau, vice-président de la stratégie et des services sans fil chez TELUS.

Wayne Thompson, directeur général d’Albion Ventures, déclare :

« Le choix d’Albion par TELUS reflète notre solide expérience dans la fourniture et la gestion de plateformes de niveau opérateur à grande échelle. En nous associant à Tecnotree, nous combinons une expertise approfondie en services gérés avec une plateforme VAS flexible et éprouvée pour répondre aux besoins en services numériques en constante évolution de TELUS. »

Padma Ravichander, directrice générale de Tecnotree, déclare :

« Nous sommes ravis de nous associer à Albion dans le cadre de ce projet avec TELUS. La plateforme VAS de Tecnotree est conçue pour aider les opérateurs à moderniser la prestation de services, à accélérer la mise sur le marché et à créer des expériences client différenciées. Cette collaboration démontre la force de notre approche axée sur l’écosystème en Amérique du Nord. »

À propos d’Albion

Albion Ventures est un intégrateur de systèmes technologiques spécialisé dans les services gérés de réseau et de téléphonie, la modernisation des réseaux, la maintenance et le support multi-fournisseurs, les services professionnels et les solutions de connectivité sans fil fixe (RES-Q). Albion fournit des solutions technologiques innovantes, associées à une gamme complète de services, qui aident les entreprises à accélérer leur transformation numérique, à améliorer l’expérience client, à réduire les coûts, à stimuler la croissance et à accroître l’efficacité opérationnelle et la réussite dans divers secteurs.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site albionventuresllc.com

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d’IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l’encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d’abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l’éducation, les services OTT et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une entreprise de technologies de communication de premier plan à l’échelle mondiale, présente dans plus de 45 pays et générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars (CAD), avec plus de 20 millions de connexions clients grâce à notre gamme avancée de services haut débit destinés aux particuliers, aux entreprises et au secteur public. Nous nous engageons à tirer parti de notre technologie pour permettre des résultats humains remarquables. TELUS a à cœur de donner la priorité à ses clients et à ses communautés, en jouant un rôle de premier plan à l’échelle mondiale en matière d’excellence du service à la clientèle et de capitalisme social. TELUS Health améliore la vie de plus de 160 millions de personnes dans 200 pays et territoires grâce à des technologies innovantes en matière de médecine préventive et de bien-être. TELUS Agriculture & Consumer Goods utilise les technologies numériques et l’analyse des données pour optimiser le lien entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Digital est spécialisée dans les expériences client numériques et les transformations numériques tournées vers l’avenir qui apportent de la valeur à ses clients internationaux. Guidée par notre philosophie de longue date « donner là où nous vivons », TELUS continue d’investir dans des initiatives qui soutiennent l’éducation, la santé et le bien-être communautaire. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d’études TELUS, qui vise à garantir que chaque jeune Canadien souhaitant poursuivre des études postsecondaires ait la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a distribué plus de 6 millions de dollars (CAD) en bourses à 2 000 étudiants, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et nos retraités ont versé 1,85 milliard de dollars (CAD) sous forme de dons en espèces, de contributions en nature, de temps et de programmes, dont 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d’être reconnue comme l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur telus.com ou suivez @TELUSNews sur X et @Darren_Entwistle sur Instagram.

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