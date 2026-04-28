アルビオンとテクノツリーが提携し、北米におけるTELUS向け次世代VASプラットフォームを提供へ

ニューヨーク州プレーンビュー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 通信分野のマネージドサービスおよびソリューションの大手プロバイダーであるアルビオンは、テクノツリーとのパートナーシップのもと、TELUSにより次世代の付加価値サービス（VAS）プラットフォームの提供企業として選定されたと発表しました。初期導入として、ボイスメールアプリケーションの展開が予定されています。

本契約に基づき、アルビオンはテクノツリーの実績あるVASおよびデジタルサービスプラットフォームを活用し、TELUSのサービス機能の近代化、顧客体験の向上、および将来を見据えたスケーラブルなサービス提供の実現を支援します。導入の一環として、アルビオンはプラットフォーム運用、サービス品質保証、継続的なライフサイクル管理を含むエンドツーエンドのマネージドサービスを提供し、北米全域におけるTELUS顧客に対して高い可用性と優れたパフォーマンスを確保します。

今回のボイスメール導入により、TELUSは既存インフラを強化しつつ、拡張性に優れたVASソリューションを実装することが可能となります。このアプローチは、運用効率の向上、プラットフォームの複雑性の低減、持続可能なコスト最適化を実現するとともに、高品質なサービスの維持に寄与します。

TELUS ワイヤレス戦略・サービス担当バイスプレジデントのバーナード・ビューロー氏は、次のように述べています。

「今回のパートナーシップは、コアインフラの近代化とサービス信頼性の確保に対するTELUSの揺るぎない取り組みを示すものです。当社は、接続をより簡単に、より信頼性高く、より直感的にするソリューションへの投資を継続しています。これは、お客様第一の姿勢と、ワイヤレスネットワーク全体におけるイノベーション推進へのコミットメントを示す取り組みの一つです」

アルビオン・ベンチャーズのCEOであるウェイン・トンプソン氏は、次のように述べています。

「今回、TELUSによるアルビオンの選定は、大規模なキャリアグレードプラットフォームの提供および運用における当社の実績を裏付けるものです。テクノツリーとの連携により、マネージドサービスの専門性と柔軟で実績あるVASプラットフォームを組み合わせ、進化し続けるTELUSのデジタルサービスニーズに対応していきます」

テクノツリーのCEOであるパドマ・ラヴィチャンダー氏は、次のように述べています。

「TELUS向けプロジェクトにおいてアルビオンと提携できることを大変嬉しく思います。テクノツリーのVASプラットフォームは、事業者のサービス提供の近代化、市場投入までの時間短縮、差別化された顧客体験の創出を支援するよう設計されています。本協業は、北米における当社のエコシステム主導型アプローチの強みを示すものです」

アルビオンについて

アルビオン・ベンチャーズは、マネージドネットワークおよびテレフォニーサービス、ネットワークの近代化、マルチベンダー環境における保守・サポート、プロフェッショナルサービス、および固定無線接続ソリューション（RES-Q）を専門とするテクノロジーシステムインテグレーターです。革新的な技術ソリューションと包括的なサービス群を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションの加速、顧客体験の向上、コスト削減、成長促進、業務効率の改善を支援し、さまざまな業界における成功を後押ししています。

詳細は albionventuresllc.com をご覧ください。

テクノツリーについて

テクノツリーは、AI/ML機能およびマルチクラウド拡張性を備えた、5G対応のデジタルビジネスサポートシステム（BSS）プロバイダーです。TM Forum Open APIへの適合において業界をリードしており、9件の実運用Open APIを含む59の認証済みOpen APIを保有しています。これは同社の卓越性へのコミットメントを示すものであり、CSPおよびDSPの双方に対して差別化された体験とサービスの提供を継続的に追求していることの表れです。同社のアジャイルかつオープンソースベースのデジタルBSSスタックは、通信およびデジタルサービス業界における受注から入金（order-to-cash）までの全ビジネスプロセスとサブスクリプション管理をカバーし、接続性を超えた新たな価値創出を可能にします。また、「Tecnotree Moments」プラットフォームを通じて、ゲーム、ヘルス、教育、OTTなどの分野において、FintechおよびB2B2X型のマルチエクスペリエンス・デジタルマーケットプレイスを提供し、デジタルでつながるコミュニティの活性化を支援しています。テクノツリーはナスダック・ヘルシンキ（TEM1V）に上場しています。

TELUSについて

TELUS（TSX: T、NYSE: TU）は、45カ国以上で事業を展開し、年間売上高が200億カナダドルを超える世界有数の通信テクノロジー企業です。個人、企業、公共部門向けに高度なブロードバンドサービスを提供し、2,000万件以上の顧客接続を有しています。テクノロジーを活用して人々に優れた価値をもたらすことに注力し、顧客およびコミュニティを最優先に据えた取り組みと社会的資本主義の推進において世界をリードしています。TELUS Healthは、革新的な予防医療およびウェルビーイング技術を通じて、200以上の国と地域で1億6,000万人以上の生活の質向上に貢献しています。TELUS Agriculture & Consumer Goodsは、デジタル技術とデータインサイトを活用し、生産者と消費者のつながりを最適化しています。TELUS Digitalは、グローバル顧客に価値を提供するデジタル顧客体験および将来志向のデジタルトランスフォーメーションを専門としています。「住む地域に還元する（give where we live）」という理念のもと、教育、医療、コミュニティの福祉を支援する取り組みに継続的に投資しています。2023年にはTELUS Student Bursaryを開始し、カナダで高等教育を志す若者すべてに機会を提供することを目指しています。これまでに2,000人以上の学生に対し、総額600万カナダドル超の奨学金を提供しています。2000年以降、TELUSおよび従業員、退職者は、現金や現物、時間、プログラムを通じて合計18億5,000万カナダドルを拠出し、250万日分のボランティア活動を行っており、「世界で最も寄付を行う企業」として評価されています。

詳細は telus.com をご覧いただくか、Xアカウント @TELUSNews、Instagramアカウント @Darren_Entwistle をご参照ください。

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