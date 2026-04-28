Albion與Tecnotree合作，為北美的TELUS提供新一代增值服務平台

紐約州普萊恩維尤--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Albion是電信託管服務與解決方案的領先供應商，今日宣布，TELUS已選擇Albion與Tecnotree合作，共同提供新一代的增值服務(VAS)平台，並將首先部署語音信箱應用程式。

根據此合作，Albion將運用Tecnotree經驗證的VAS與數位服務平台來提供解決方案，以支持TELUS達成其服務能力現代化、提升客戶體驗，以及確保服務交付具備可擴展性與未來適應性的目標。作為部署的一部分，Albion將提供端到端的託管服務，包括平台營運、服務保障及持續的生命週期管理，以確保TELUS在整個北美地區的客戶能享有高可用性與卓越效能。

此次語音信箱的部署，使TELUS能夠透過一套增強型且可擴展的VAS解決方案來提升其現有基礎設施。此方法有助於提高營運效率、降低平台複雜性，並實現永續的成本最佳化，同時為TELUS客戶維持高品質的服務水準。

TELUS無線策略與服務副總裁Bernard Bureau表示：

「此項合作展現了TELUS致力於實現核心基礎設施現代化，並確保為客戶提供可靠服務的堅定承諾。在TELUS，我們持續投資於能讓連線變得更簡單、更可靠、更直觀的解決方案。這只是我們展現以客戶為先、並推動無線網路創新的又一例證。」

Albion Ventures 執行長Wayne Thompson表示：

「TELUS選擇Albion，反映了我們在大規模交付與管理電信級平台方面具備的卓越實績。透過與Tecnotree合作，我們將深厚的託管服務專業知識與靈活、經驗證的VAS平台相結合，以支援TELUS不斷發展的數位服務需求。」

Tecnotree 執行長Padma Ravichander表示：

「我們很高興能與Albion合作，共同參與TELUS的專案。Tecnotree的VAS平台旨在協助營運商實現服務交付現代化、加速上市時間，並創造差異化的客戶體驗。此次合作展現了我們在北美以生態系為導向的策略實力。」

關於Albion

Albion Ventures是一家技術系統整合商，專注於提供託管網路與電話服務、網路現代化、多供應商維護與支援、專業服務，以及固定無線連線解決方案(RES-Q)。Albion提供創新的技術解決方案，並搭配全面的服務組合，協助企業加速數位轉型、提升客戶體驗、降低成本、驅動成長，並在多元產業中提高營運效率與成功機會。

如需詳細資訊，請造訪 albionventuresllc.com

關於Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支持系統(BSS)供應商，具備AI/ML能力與多雲擴展性。公司在TM Forum Open API一致性認證方面處於領先地位，擁有59個經認證的開放API，其中包括9個實際應用場景的開放API，這證明了公司對卓越品質的承諾，並持續致力於為通訊服務供應商(CSP)與數位服務供應商(DSP)提供差異化的體驗與服務。我們敏捷且開源的數位BSS技術堆疊涵蓋了電信及其他數位服務產業完整的業務流程(從訂單到收款)與訂閱管理，創造了超越連接通訊的價值機會。此外，Tecnotree透過其Tecnotree Moments平台，為用戶群提供金融科技(Fintech)與B2B2X多體驗數位市集，以賦能橫跨遊戲、健康、教育、OTT及其他垂直產業生態系統的數位互聯社群。Tecnotree於赫爾辛基納斯達克上市(股票代碼：TEM1V)。

關於TELUS

TELUS (TSX：T，NYSE：TU)是一家全球領先的通訊技術公司，業務遍及超過45個國家/地區，年度營收超過200億加元，並透過為消費者、企業及公共部門提供先進的寬頻服務套件，擁有超過2,000萬客戶連線。我們致力於運用科技，實現非凡的人本成果。TELUS熱衷於將客戶與社區放在首位，在全球客戶服務卓越性與社會資本主義方面引領潮流。TELUS Health透過創新的預防醫學與健康科技，為超過200個國家/地區和地區的逾1.6億人提升生活品質。TELUS Agriculture & Consumer Goods利用數位技術與數據洞察，優化生產者與消費者之間的連結。TELUS Digital專注於提供數位客戶體驗及前瞻性的數位轉型，為其全球客戶創造價值。在我們長久秉持的「在所在之處給予」理念引導下，TELUS持續投資於支持教育、健康與社區福祉的計劃。2023年，我們推出了TELUS學生獎學金計劃，致力確保加拿大每位渴望接受高等教育的年輕人都有機會追求學業。迄今，該計劃已向2,000多名學生發放超過600萬加元助學金，並持續增加中。自2000年以來，TELUS、我們的團隊成員及退休員工已貢獻了18.5億加幣的現金、實物捐贈、時間及各類計劃，其中包括250萬個服務日，這使TELUS獲得了「全球最具奉獻精神公司」的美譽。

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