JPMorganChase se convierte en el primer socio mundial del sector bancario en la historia de los Juegos Olímpicos

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El Comité Olímpico Internacional (COI) y JPMorganChase confirmaron hoy una alianza olímpica mundial sin precedentes, que convierte a JPMorganChase en el primer socio mundial del sector bancario en la historia de los Juegos Olímpicos. El acuerdo abarca los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), así como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030. Además, la empresa firmó un acuerdo con LA28 para convertirse en el banco oficial del equipo de Estados Unidos (Team USA) y de LA28, así como en socio fundador de los Juegos LA28.

Esta alianza pone de manifiesto un compromiso compartido con la ambición y la excelencia, y pone a los atletas y a las comunidades en el centro de la iniciativa.

Kirsty Coventry, presidenta del COI, señaló: “JPMorganChase se ha convertido en el primer socio mundial del sector bancario en la historia de los Juegos Olímpicos, y nos enorgullece darle la bienvenida al programa mundial de socios olímpicos. Esta alianza refleja nuestros valores compartidos de ambición y excelencia, y estará al servicio del Movimiento Olímpico y el deporte en todo el mundo. El alcance global y la vasta experiencia de JPMorganChase contribuirán al acompañamiento sostenido de los atletas y generarán un impacto positivo en las comunidades de todo el mundo”.

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorganChase, agregó: “Es un honor ser socio olímpico y paralímpico mundial, y poder acompañar a atletas, fanáticos, empresas y comunidades en todo el mundo. Los atletas olímpicos y paralímpicos no son solo deportistas: también son nuestros clientes, usuarios y empleados, y sus sueños van más allá de los Juegos. Prestamos servicios bancarios en las comunidades donde viven, financiamos las instalaciones en las que entrenan, y los ayudamos a emprender y a planificar su futuro. Sus trayectorias reflejan las aspiraciones de millones de personas a las que acompañamos cada día, y nos entusiasma ser parte de ese camino”.

Con presencia en más de 60 países y clientes en más de 100 mercados, JPMorganChase cuena con la experiencia y los recursos necesarios para impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para sus clientes, empleados y comunidades en todo el mundo.

Durante más de 135 años, JPMorganChase ha contribuido a generar oportunidades económicas en Los Ángeles, creando puestos de trabajo, apoyando a las empresas y ayudando a las familias a prosperar. Allí, la empresa presta sus servicios a cinco millones de clientes de banca de consumo y a 589.000 pequeñas empresas a través de más de 6000 empleados y más de 330 sucursales. En Francia, donde opera desde 1868, JPMorganChase cuenta con más de 1000 empleados y, desde 2018, ha destinado 100 millones de dólares a nuevas inversiones comerciales y filantrópicas para conectar a personas y emprendedores con oportunidades financieras. En los últimos cinco años, la empresa también ha otorgado más de 147.000 millones de euros en crédito y capital a más de 670 clientes corporativos en todo el país.

Por medio de esta alianza, JPMorganChase contribuirá a fortalecer la sostenibilidad financiera a largo plazo de los Movimientos Olímpico y Paralímpico y a generar nuevas oportunidades para atletas, empresas y comunidades. Además, junto con el COI, brindará apoyo integral a los atletas a través diversas propuestas, como talleres de educación financiera en la plataforma Athlete365 del COI. Estas iniciativas, junto con otras inversiones locales en las ciudades anfitrionas, contribuirán a que el Movimiento Olímpico deje un legado duradero más allá de los Juegos.

JPMorganChase se convertirá en socio olímpico mundial en la categoría de gestión de activos y patrimonios, banca privada, banca comercial y de inversión. En Estados Unidos, la empresa se convertirá en socio fundador de los Juegos LA28 en la categoría de banca minorista. En línea con el enfoque del COI, los ingresos generados a través de esta alianza se redistribuirán para apoyar a organizaciones deportivas en todo el mundo, incluidos los distintos comités olímpicos nacionales y sus atletas, así como los comités organizadores de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Acerca de JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) es una de las principales entidades de servicios financieros de Estados Unidos, con presencia a nivel global. Al 31 de marzo de 2026, contaba con activos por 4,9 billones de dólares y un patrimonio neto de 364.000 millones de dólares. La empresa lidera los sectores de banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos. A través de sus marcas J.P. Morgan y Chase, brinda servicios a millones de clientes en Estados Unidos y a muchas de las principales empresas, instituciones y gobiernos del mundo. Para obtener más información, visitá www.jpmorganchase.com.

Acerca del Comité Olímpico Internacional

El Comité Olímpico Internacional es una organización internacional, civil, no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por voluntarios y comprometida con la construcción de un mundo mejor a través del deporte. Destina más del 90 % de sus ingresos al movimiento deportivo, lo que equivale a unos 4,7 millones de dólares diarios destinados a apoyar a atletas y organizaciones deportivas en todos los niveles en todo el mundo.

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