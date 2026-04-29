Perpetual Atomics en QSA Global produceren 's werelds eerste radio-isotopenverwarmingseenheid (RHU) op americiumbasis

LEICESTER, Engeland & BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--In een baanbrekende prestatie voor de internationale ruimtevaart hebben Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. en de Universiteit van Leicester de eerste productie voltooid van een radio-isotopenverwarmingseenheid (RHU) op ware schaal, aangedreven door americium. Deze kern bevat keramische americium-241-pellets in een metalen behuizing. Deze doorbraak bouwt voort op het succesvolle werk aan de productie van americiumpellets eind 2025 en op twintig jaar ervaring van het team in Leicester in de ontwikkeling van nucleaire energiesystemen op americiumbasis voor de ruimte.

Deze prestatie, voortgekomen uit ENDURE, een project van de European Space Agency (ESA) en onderdeel van een trans-Atlantische samenwerking, vormt de basis voor een industrieel traject naar radio-isotopenenergiesystemen voor ruimtevaartuigen, waardoor deze kunnen overleven en functioneren in de meest extreme omgevingen van het zonnestelsel.

Zie voor nadere informatie www.perpetualatomics.com en neem voor aanvragen voor interview contact op met: info@perpetualatomics.com

