JPMorgan Chase devient le tout premier partenaire bancaire mondial des Jeux olympiques

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Le Comité international olympique (CIO) et JPMorgan Chase ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat olympique mondial historique, faisant de JPMorgan Chase le premier partenaire bancaire mondial de l’histoire des Jeux olympiques. Ce partenariat porte sur les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 (LA28) ainsi que sur les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. La banque a également conclu un accord avec LA28 pour devenir la banque officielle de l’équipe des États-Unis et de LA28, ainsi qu’un partenaire fondateur de LA28.

Ce partenariat témoigne d’un engagement commun en faveur de l’ambition et de l’excellence, et place les athlètes et les communautés au cœur des enjeux.

Kirsty Coventry, présidente du CIO, a déclaré : « JPMorgan Chase est le premier partenaire mondial issu du secteur bancaire de l’histoire des Jeux olympiques, et nous sommes fiers de l’accueillir au sein du programme des partenaires olympiques mondiaux (Worldwide Olympic Partner programme). Ce partenariat reflète nos valeurs communes d’ambition et d’excellence, et contribuera à soutenir le Mouvement olympique et le sport à travers le monde. La portée et l’expertise mondiales de JPMorgan Chase permettront d’apporter un soutien durable aux athlètes et de contribuer à créer un impact positif au sein des communautés du monde entier. »

Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase, a ajouté : « Nous sommes honorés de devenir un partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, et de soutenir les athlètes, les supporters, les entreprises et les communautés à travers la planète. Les athlètes olympiques et paralympiques sont bien plus que de simples sportifs : ce sont nos clients et nos collaborateurs, et leurs rêves dépassent largement le cadre des Jeux. Nos services bancaires accompagnent les membres des communautés là où ils vivent, financent les installations dans lesquelles ils s’entraînent, les aident à démarrer leur entreprise et à planifier leur avenir. Leur parcours reflète les aspirations des millions de personnes que nous desservons chaque jour, et nous sommes ravis de leur apporter notre soutien. »

Présente dans plus de 60 pays et comptant des clients sur plus de 100 marchés, JPMorgan Chase met à disposition une expertise et des ressources inégalées pour favoriser la croissance économique et créer des opportunités pour ses clients, ses collaborateurs et les communautés du monde entier.

Depuis plus de 135 ans, JPMorgan Chase participe à la création d’opportunités économiques à Los Angeles, en créant des emplois, en soutenant les entreprises et en aidant les familles à prospérer. À Los Angeles, la banque accompagne 5 millions de clients particuliers et 589 000 petites entreprises grâce à plus de 6 000 collaborateurs et à plus de 330 agences. En France, où la banque est implantée depuis 1868, JPMorganChase compte plus de 1 000 employés et, depuis 2018, a investi 100 millions USD dans de nouvelles activités et des initiatives philanthropiques visant à mettre en relation les particuliers et les entrepreneurs avec des opportunités économiques. Au cours des cinq dernières années, JPMorgan Chase a également fourni plus de 147 milliards EUR de crédit et de capitaux à plus de 670 clients investisseurs à travers le pays.

Grâce à ce partenariat, JPMorgan Chase va pouvoir renforcer la santé financière à long terme des Mouvements olympique et paralympique et créer de nouvelles opportunités permettant aux athlètes, aux entreprises et aux communautés de prospérer. JPMorgan Chase et le CIO apporteront un soutien holistique aux athlètes, en organisant notamment à leur intention des ateliers sur la santé financière via la plateforme Athlete365 du CIO. Ces initiatives, ainsi que d’autres investissements locaux dans les villes hôtes, contribueront à garantir que le Mouvement olympique laisse un héritage durable au-delà des Jeux.

JPMorgan Chase devient partenaire olympique mondial dans la catégorie « gestion d’actifs et de patrimoine, banque privée, banque commerciale et banque d’investissement ». Aux États-Unis, la banque sera un Associé fondateur des Jeux de LA28 dans la catégorie « banque de détail ». Conformément à l’approche du CIO, les revenus générés par ce partenariat seront redistribués afin de soutenir des organisations sportives à l’échelle mondiale, notamment les comités olympiques nationaux et leurs athlètes, ainsi que les comités d’organisation des Jeux olympiques et des Jeux olympiques de la Jeunesse.

À propos de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est une société de services financiers de premier plan basée aux États-Unis et présente dans le monde entier. Au 31 mars 2026, JPMorgan Chase disposait de 4,9 billions USD d’actifs et de 364 milliards USD de capitaux propres. L’entreprise est un leader dans les domaines de la banque d’investissement, des services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des services bancaires commerciaux, du traitement des transactions financières et de la gestion d’actifs. Sous les marques J.P. Morgan et Chase, la banque dessert des millions de clients aux États-Unis, ainsi que de nombreux grands clients internationaux, qu’il s’agisse d’entreprises, d’institutions ou d’administrations publiques. Vous trouverez des informations sur JPMorgan Chase & Co. sur www.jpmorganchase.com.

À propos du Comité international olympique

Le Comité international olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de bénévoles, dont la vocation est de bâtir un monde meilleur à travers le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif dans son ensemble, ce qui signifie qu’environ 4,7 millions USD sont répartis chaque jour pour aider les athlètes et les organisations sportives de tous niveaux à travers le monde.

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