JPMorganChase pierwszym globalnym partnerem bankowym w historii Igrzysk Olimpijskich

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) i JPMorganChase poinformowali dzisiaj o nawiązaniu historycznego ogólnoświatowego partnerstwa w zakresie igrzysk, w wyniku którego JPMorganChase będzie pierwszym globalnym partnerem bankowym w historii igrzysk olimpijskich. Partnerstwo obejmuje letnie igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, które odbędą się w Los Angeles w 2028 r. (Igrzyska LA28), oraz zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, które odbędą się we francuskich Alpach w 2030 r. Firma zawarła również umowę z LA28 w sprawie objęcia statusu oficjalnego banku drużyny z USA i LA28, a także partnera-założyciela Igrzysk LA28.

Nawiązane partnerstwo stanowi wyraz wspólnego zaangażowania na rzecz ambicji i doskonałości, koncentrując się przede wszystkim na zawodnikach oraz ich społecznościach.

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOI, powiedziała: „JPMorganChase to pierwszy globalny partner z sektora bankowości w historii igrzysk olimpijskich; jesteśmy dumni z dołączenia firmy do grona ogólnoświatowych partnerów zawodów. Partnerstwo to odzwierciedla nasze wspólne wartości, takie jak ambicja i doskonałość, oraz przyczyni się do wsparcia ruchu olimpijskiego i sportu na całym świecie. Ogólnoświatowy zasięg i wiedza fachowa JPMorganChase zapewnią zawodnikom długotrwałe wsparcie i przyczynią się do wywarcia trwałego wpływu na społeczności na całym świecie”.

Jamie Dimon, prezes i dyrektor generalny JPMorganChase, dodał: „[j]esteśmy zaszczyceni objęciem roli ogólnoświatowego partnera igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, wspierającego sportowców, kibiców, przedsiębiorstwa i społeczności na całym świecie. Zawodnicy igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich to nie tylko sportowcy, ale również nasi klienci, usługobiorcy i pracownicy, których marzenia wykraczają poza same igrzyska. Obsługujemy bankowość w społecznościach, które zamieszkują, finansujemy obiekty, w których trenują, pomagamy im w rozpoczęciu działalności gospodarczej i planowaniu przyszłości. Ich doświadczenia odzwierciedlają aspiracje milionów ludzi, którym służymy kazdego dnia. Ogromnie cieszymy się z możliwości udzielenia im wsparcia”.

JPMorganChase, która prowadzi działalność w ponad 60 krajach i obsługuje klientów z ponad 100 rynków, zapewnia niezrównany poziom wiedzy fachowej i zasobów, by wspomóc rozwój gospodarczy i przyczynić się do powstania nowych możliwości dla klientów, pracowników i społeczności na całym świecie.

Od ponad 135 lat JPMorganChase pomaga tworzyć nowe możliwości gospodarcze w Los Angeles – zapewniając miejsca pracy, wspierając przedsiębiorstwa i pomagając rodzinom w budowaniu dobrobytu. W Los Angeles firma obsługuje 5 milionów klientów bankowości detalicznej oraz 589 000 drobnych klientów biznesowych przy zaangażowaniu ponad 6000 pracowników w ponad 330 oddziałach detalicznych. We Francji, gdzie firma prowadzi działalność od 1868 roku, JPMorganChase zatrudnia ponad 1000 pracowników, a od 2018 r. przeznaczyła 100 mln USD na inwestycje w nowe przedsiębiorstwa i inicjatywy charytatywne, pragnąc otwierać możliwości gospodarcze zarówno przed osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorstwami. W ciągu ostatnich pięciu lat firma JPMorganChase przeznaczyła również ponad 147 mld USD w formie kredytów i kapitału na rzecz ponad 670 klientów inwestycyjnych w całym kraju.

Poprzez nawiązanie tego partnerstwa JPMorganChase wzmocni długoterminową kondycję finansową ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego oraz zapewni nowe możliwości sportowcom, przedsiębiorstwom i społecznościom, aby umożliwić im prężny rozwój. JPMorganChase i MKOI będą kompleksowo wspierać sportowców, w tym za pomocą planów organizacji warsztatów poświęconych należytemu zarządzaniu finansami za pośrednictwem platformy Athlete365 udostępnianej przez MKOI. Inicjatywy te, a także inne lokalne inwestycje w miastach-gospodarzach pomogą zagwarantować, by ruch olimpijski pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo wykraczające poza same igrzyska.

JPMorganChase obejmuje status ogólnoświatowego partnera w zakresie igrzysk w dziedzinie zarządzania aktywami i majątkiem oraz bankowości prywatnej, handlowej i inwestycyjnej. W USA firma będzie partnerem-założycielem igrzysk LA28 w kategorii bankowości detalicznej. Zgodnie z podejściem MKOI dochody uzyskane w ramach partnerstwa zostaną rozdzielone w celu wsparcia organizacji sportowych na całym świecie – w tym krajowych komitetów olimpijskich i ich sportowców, a także komitetów organizacyjnych igrzysk olimpijskich oraz igrzysk olimpijskich młodzieży.

Informacje o JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) to wiodąca firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”), która prowadzi działalność na całym świecie. Na dzień 31 marca 2026 r. JPMorganChase zarządzała aktywami na kwotę 4,9 bln USD oraz dysponowała kapitałem własnym w wysokości 364 mld USD. Firma jest liderem w bankowości inwestycyjnej, usługach finansowych oferowanych klientom indywidualnym i małym przedsiębiorstwom, bankowości komercyjnej, przetwarzaniu transakcji finansowych oraz zarządzaniu aktywami. Pod szyldami J.P. Morgan i Chase firma obsługuje miliony klientów w USA oraz wielu najznamienitszych na świecie klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i związanych z administracją publiczną. Informacje na temat JPMorgan Chase & Co. można znaleźć na stronie www.jpmorganchase.com.

Informacje o Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim

Międzynarodowy Komitet Olimpijski to międzynarodowa organizacja non-profit o charakterze obywatelskim i pozarządowym, składająca się z wolontariuszy, którzy angażują się w budowanie lepszego świata poprzez sport. Ponad 90% swoich przychodów MKOI przeznacza na rozwój szerszego ruchu sportowego, co oznacza, że każdego dnia równowartość 4,7 mln USD trafia do sportowców i organizacji sportowych na całym świecie.

