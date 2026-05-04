NIQ研究揭示商业新规则：人工智能正开始决定消费者购买什么

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NielsenIQ（NYSE：NIQ）宣布发布其最新全球报告《商业革命：东西方交汇》（The Commerce Revolution: Where East Meets West） ，该报告探讨了由东方主导的商业创新与西方零售媒体变现模式如何相互碰撞，从而重塑全球消费商业格局。

该报告指出，早已在亚洲普及的直播电商、社交电商和闪购等模式，如今正推动着全球大部分新增数字业务增长，而随着这些模式的本土化，西方市场也在加速采用。与此同时，零售媒体网络（RMNs）已成为全球增长最快的广告渠道之一，预计到2026年，美国零售媒体广告支出将达到1076亿美元。

此外，该报告还发现，卖家此前各自为政的运营职能之间的界限正逐渐模糊。来自东方的支付平台和快速履约模式正与西方诞生的变现模式相互融合，为构建一种能够整合数字渠道、消费市场和运营职能的统一全球商业模式奠定了基础。

该报告的主要发现包括：

新兴渠道正在快速扩张 。直播电商、社交电商和闪购目前正推动着全球数字业务的大部分增量增长。在美国，社交电商（+62.9%）和闪购（+62.2%）的增长速度已超过传统电商。

。直播电商、社交电商和闪购目前正推动着全球数字业务的大部分增量增长。在美国，社交电商（+62.9%）和闪购（+62.2%）的增长速度已超过传统电商。 以发现为导向的商业模式正逐渐成为主流 。在亚太地区，近60%的消费者通过社交电商和闪购进行购物。在西方市场，产品发现的趋势正在加速，近三分之一的消费者是在社交平台上发现产品后才进行购买的。

。在亚太地区，近60%的消费者通过社交电商和闪购进行购物。在西方市场，产品发现的趋势正在加速，近三分之一的消费者是在社交平台上发现产品后才进行购买的。 快购正在重塑对履约的期望 。在印度，快购目前约占快速消费品销售额的80%；而在中国，约1万家“暗店”组成的网络，已实现全国范围内的30分钟内送达服务。

。在印度，快购目前约占快速消费品销售额的80%；而在中国，约1万家“暗店”组成的网络，已实现全国范围内的30分钟内送达服务。 零售媒体正在全球范围内扩展 。2025年，全球零售媒体广告支出达到1840亿美元，全球范围内拥有超过270个广告网络。

。2025年，全球零售媒体广告支出达到1840亿美元，全球范围内拥有超过270个广告网络。 超级应用预示着未来的发展趋势 。亚太地区占全球电子商务总量的近55%，这得益于整合了内容、电商、支付、物流和人工智能的综合平台——这些模式正日益影响着西方市场。

。亚太地区占全球电子商务总量的近55%，这得益于整合了内容、电商、支付、物流和人工智能的综合平台——这些模式正日益影响着西方市场。 智能代理型商业正在颠覆传统的销售漏斗。人工智能代理正开始代表消费者自主发现、评估和购买产品，这加速了向人工智能驱动决策的转变，并从根本上改变了品牌在提升知名度、相关性和实现增长方面的竞争方式。

NIQ首席传播官兼全球营销卓越中心负责人Marta Cyhan-Bowles表示。“东方模式与西方变现模式的融合不是未来场景，它已在实时重塑市场格局。全球商业正以零售历史上前所未有的水平加速发展。未来不会属于某个特定地区、渠道或模式，而是属于那些能够充分理解并最快响应跨平台消费者需求，并据此采取行动的品牌和零售商。在这个新时代，商业智能将通过统一且数据丰富的生态系统视图，连接品牌、消费者和平台，从而定义我们客户的下一阶段增长。”

NIQ近日宣布推出Commerce Lab，此全新项目重点解决那些正在塑造新一代商业模式的数据与衡量难题，这凸显了理解商业演变趋势的重要性。该项目依托NIQ更广泛战略，重新定义在日益自动化的世界中，如何衡量、验证和扩展商业。

这一转变构成了“商业革命”的基础，强调在这个新格局下，品牌和零售商必须像科技、媒体和数据公司那样运营。品牌必须整合跨渠道的数据、内容和衡量能力，才能在这个高度互联的全渠道世界中创造价值。

随着全球商业从分散的渠道向互联系统转型，了解增长的来源以及价值的创造方式已变得至关重要。如需了解更多信息，请访问 niq.com/commerce-revolution.

关于NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面且可信的洞察，并揭示新的增长途径。依托无与伦比的全球数据布局、精细化消费者和零售衡量数据，以及数十年的AI建模专长，NIQ构建的决策系统能够帮助企业将复杂的数据转化为切实有效的行动。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，敬请访问 www.niq.com 。

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常见问题解答

《商业革命：东西方交汇》是什么？

《商业革命：东西方交汇》是NIQ最新发布的全球报告，探讨了以东方为主导的商业创新（如直播电商、社交电商和闪购）如何与西方的零售媒体、数据及变现模式相融合，从而构建一个更加互联、由人工智能驱动的全球商业体系。

是什么正在推动全球商业的这一转变？

全球商业正从独立渠道向互联互通的系统转型。在东方，以发现为导向的模式、超级应用和快速履约服务已迅速普及。在西方，零售媒体网络、第一方数据和效果衡量基础设施已经成熟。如今，人工智能正充当这些模式之间的纽带，加速全球范围内的融合。

什么是商业智能？

商业智能是指通过统一且数据丰富的商业生态系统视图，将品牌和零售商需要了解的信息、消费者需要发现和决策的内容，以及平台的运作方式有机结合起来的能力。它能够在日益复杂的商业环境中，助力更精准的决策、闭环测量以及充满信心的业务增长。

什么是智能代理型电商？

智能代理型电商是指由人工智能驱动的系统，其中人工智能代理会利用价格、库存和偏好等实时数据，自主地为消费者发现、评估并日益频繁地购买产品。随着这一模式的规模化发展，人工智能代理正开始重塑跨平台的产品发现与选择方式。

人工智能如何改变产品的发现与购买行为？

人工智能正将商业模式从基于搜索的购物旅程，转变为以发现为导向、由智能代理驱动的决策过程。消费者不再需要主动浏览和比较产品，而是越来越多地由人工智能系统主动呈现、排序并推荐选项，这不仅打破了传统的销售漏斗模式，也改变了品牌争夺曝光率和转化率的方式。

什么是直播电商？

直播电商是一种购物形式，通过实时视频流（通常由博主或品牌方主持）来推广和销售商品，将娱乐、互动和即时购买融于一体。

什么是社交电商？

社交电商将产品发现与购买功能直接整合到社交媒体平台中，借助内容、创作者及社区的影响力，提升品牌认知度、促进购买考虑并推动转化。

什么是快购（Q-Commerce）？

“快购”是一种以超快速配送（通常在30至60分钟内送达）为核心的零售模式，依托本地化库存，旨在满足消费者的即时或补充性需求，尤其在快速消费品（FMCG）领域。

什么是零售媒体网络（RMN）？

零售媒体网络是由零售商运营的广告平台，它使品牌能够利用第一方数据，通过数字和实体触点（通常位于购买点附近）触达消费者，且越来越注重可衡量的闭环效果。

本报告的受众是谁？

本报告专为希望了解全球商业模式如何趋于融合，以及人工智能、数据和衡量标准将如何决定下一阶段增长的品牌制造商、零售商、平台和媒体领军者而编写。

NIQ如何帮助品牌和零售商应对这一全新的商业格局？

NIQ凭借其独特优势，能够衡量并洞察商业模式、平台以及人工智能驱动决策之间的融合趋势。通过追踪消费者从发现到购买的全过程行为，并实现跨渠道的闭环测量，NIQ助力企业在全球商业体系不断演进的背景下，量化增量效果、优化投资，并将复杂数据转化为精准的行动。

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