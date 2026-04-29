Laserfiche stellt AI Agents vor: Die Zukunft des intelligenten Content-Managements

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Auf der heutigen Laserfiche Empower-Konferenz – der führenden Veranstaltung für intelligentes Content-Management – gab Laserfiche die Einführung von AI Agents bekannt. Mit einfachen, in natürlicher Sprache formulierten Anweisungen führen diese virtuellen Assistenten komplexe, mehrstufige Aufgaben aus und arbeiten im Rahmen der robusten Sicherheits- und Compliance-Kontrollen von Laserfiche – und verändern so die Art und Weise, wie Sie mit den Informationen Ihres Unternehmens umgehen.

Laserfiche AI Agents nutzen fortschrittliche generative KI-Modelle, um Aufgaben auszuführen, die die Lücke zwischen der Erstellung von Workflows und zeitaufwändigen manuellen Tätigkeiten schließen. Sie können auf der Grundlage von Dokumentdaten Maßnahmen ergreifen und Massenänderungen anhand von Benutzeranweisungen in natürlicher Sprache ausführen.

„Die Einführung von AI Agents im Content-Management markiert einen Wandel in der Art und Weise, wie wir den Informationslebenszyklus handhaben“, sagte Karl Chan, CEO von Laserfiche. „Wir gehen über manuelle Prozesse hinaus, indem wir Routineaufgaben an Agenten übertragen, die innerhalb eines Governance-Rahmens arbeiten. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren und dabei die Einhaltung von Vorschriften stets im Blick zu behalten.“

Anlässlich der Einführung von Laserfiche AI Agents auf der Empower stehen die Agents exklusiv allen Konferenzteilnehmern zur Verfügung, die Laserfiche Cloud nutzen, sowie deren Unternehmen. Die Agents werden für Nutzer von Laserfiche Cloud am 7. Mai 2026 allgemein verfügbar sein.

Vorstellung der Laserfiche AI Agents

Der Zugriff erfolgt über Smart Chat – eine intuitive, KI-gestützte Chat-Oberfläche im Laserfiche-Repository. Die Bearbeiter übernehmen dabei die spezifischen Berechtigungen und Zugriffsbeschränkungen des auslösenden Benutzers. Dies gewährleistet die Einhaltung der strengen Sicherheits- und Governance-Standards von Laserfiche und ermöglicht es Teams und Benutzern aller technischen Kenntnisstufen, Zeit zu sparen und ihre Produktivität zu steigern, indem sie ihre eigenen Lösungen sicher automatisieren.

Durch die Kombination von KI-gestützter Inhaltsanalyse mit intelligenten Agenten können Unternehmen bestimmte Sachverhalte in ihren Dokumenten erkennen und abteilungsübergreifend wirksame Maßnahmen ergreifen, darunter:

Recht: Oberflächliche Unstimmigkeiten in Verträgen – wie fehlende oder widersprüchliche Metadaten – werden zur rechtlichen Prüfung weitergeleitet.

Oberflächliche Unstimmigkeiten in Verträgen – wie fehlende oder widersprüchliche Metadaten – werden zur rechtlichen Prüfung weitergeleitet. Personalwesen: Identifikation demografischer Informationen in Personalakten und Verschiebung dieser Dokumente in Ordner mit unterschiedlichen Sicherheitseinstellungen.

Identifikation demografischer Informationen in Personalakten und Verschiebung dieser Dokumente in Ordner mit unterschiedlichen Sicherheitseinstellungen. Kreditorenbuchhaltung: Ermittlung überfälliger Rechnungen und Weiterleitung zur Nachverfolgung und Klärung.

Anwender aus verschiedenen Branchen können Agents nutzen, um die Belastung für IT-Ressourcen und Prozessentwickler zu verringern. Zu den gängigen Anwendungsfällen in der Branche gehören:

Regierung: Beschleunigung von Anfragen nach öffentlichen Unterlagen, indem Dokumente, die möglicherweise einer Ausnahmeregelung oder einer rechtlichen Prüfung bedürfen, gekennzeichnet und an die zuständigen Teams weitergeleitet werden.

Beschleunigung von Anfragen nach öffentlichen Unterlagen, indem Dokumente, die möglicherweise einer Ausnahmeregelung oder einer rechtlichen Prüfung bedürfen, gekennzeichnet und an die zuständigen Teams weitergeleitet werden. Ausbildung: Identifikation von Dokumenten, die personenbezogene Daten enthalten, und Anbringen von Sicherheitsetiketten zum Schutz sensibler Informationen.

Identifikation von Dokumenten, die personenbezogene Daten enthalten, und Anbringen von Sicherheitsetiketten zum Schutz sensibler Informationen. Finanzdienstleistungen: Unterstützung interner Datenverarbeitungsrichtlinien durch die Erkennung von Compliance-Signalen und die Weiterleitung von Ausnahmeregelungen zur Überprüfung.

Unterstützung interner Datenverarbeitungsrichtlinien durch die Erkennung von Compliance-Signalen und die Weiterleitung von Ausnahmeregelungen zur Überprüfung. Fertigung: Kennzeichnung von Qualitätsproblemen in Inspektionsberichten und Ermittlung von Vorfällen zur Untersuchung und Behebung.

Verwandeln Sie das Records Management mit AI Agents und Suchfunktionen

Dank ihrer Fähigkeit, Inhalte aus dem gesamten Repository intelligent zu filtern und kontextbezogene Maßnahmen zu ergreifen, werden die Laserfiche AI Agents auch die Art und Weise verändern, wie Nutzer nach Informationen suchen und diese organisieren.

„In Zukunft wird der Ort, an dem Dokumente gespeichert werden, nicht mehr so wichtig sein wie früher“, sagte Justin Pava, Chief Product Evangelist bei Laserfiche. „Dank automatisch extrahierter Metadaten, KI-gestützter Suche und der autonomen Funktionen der Laserfiche AI Agents müssen Sie keine Zeit mehr mit der Organisation von Daten verbringen, sondern können diese einfach nutzen.“

Nach dem Start können Nutzer Agenten direkt aus dem Smart Chat heraus anweisen, einmalige Aktionen durchzuführen. Zukünftige Updates werden die Funktionen der Agenten erweitern, sodass sie wiederkehrende Prozesse auf Abruf ausführen, in Geschäftsprozesse eingebettet werden und im Hintergrund laufen können. Dabei überwachen sie das System auf festgelegte Bedingungen und erledigen Aufgaben im Hintergrund, während Ihr Team an anderen Projekten mit hoher Priorität arbeitet.

Für weitere Informationen

Weitere Informationen zu Laserfiche AI Agents finden Sie unter laserfiche.com/ai.

Erfahren Sie mehr über praktische Anwendungsszenarien für Laserfiche AI Agents, indem Sie sich für das Webinar anmelden.

Über Laserfiche

Laserfiche ist die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe – von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen – vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

Laserfiche Blog | X | LinkedIn | Facebook | YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.