Albion und Tecnotree schließen Partnerschaft zur Bereitstellung einer VAS-Plattform der nächsten Generation für TELUS in Nordamerika

PLAINVIEW, New York--(BUSINESS WIRE)--Albion, ein führender Anbieter von Managed Services und Lösungen für die Telekommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass TELUS Albion in Zusammenarbeit mit Tecnotree ausgewählt hat, um eine Value-Added-Services-Plattform (VAS) der nächsten Generation bereitzustellen, wobei zunächst eine Voicemail-Anwendung implementiert wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Albion die Lösung unter Nutzung der bewährten VAS- und Digital-Services-Plattform von Tecnotree bereitstellen und damit die Ziele von TELUS unterstützen, die Servicefähigkeiten zu modernisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und eine skalierbare, zukunftsfähige Servicebereitstellung sicherzustellen. Als Teil der Bereitstellung wird Albion End-to-End-Managed-Services bereitstellen, einschließlich Plattformbetrieb, Service-Assurance und fortlaufendem Lebenszyklusmanagement, um hohe Verfügbarkeit und Leistung für TELUS-Kunden in ganz Nordamerika zu gewährleisten.

Die Einführung der Voicemail-Lösung ermöglicht es TELUS, seine bestehende Infrastruktur durch eine verbesserte und skalierbare VAS-Lösung zu erweitern. Dieser Ansatz fördert eine verbesserte betriebliche Effizienz, eine geringere Komplexität der Plattform und eine nachhaltige Kostenoptimierung bei gleichbleibend hoher Servicequalität für die TELUS-Kunden.

Bernard Bureau, Vice-President, Wireless Strategy & Services, TELUS, sagte:

„Diese Partnerschaft unterstreicht das unerschütterliche Engagement von TELUS, unsere Kerninfrastruktur zu modernisieren und die Zuverlässigkeit unserer Dienste für unsere Kunden sicherzustellen. Bei TELUS investieren wir kontinuierlich in Lösungen, die es einfacher, zuverlässiger und intuitiver machen, in Verbindung zu bleiben. Dies ist nur ein weiterer Beweis für unser Engagement, den Kunden an erste Stelle zu setzen und Innovationen in unserem Mobilfunknetz voranzutreiben“, sagte Bernard Bureau, Vice-President, Wireless Strategy & Services, TELUS.

Wayne Thompson, CEO von Albion Ventures, sagte:

„Die Wahl von Albion durch TELUS spiegelt unsere starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung und Verwaltung von Carrier-Grade-Plattformen in großem Maßstab wider. Durch die Partnerschaft mit Tecnotree kombinieren wir fundiertes Know-how im Bereich Managed Services mit einer flexiblen, bewährten VAS-Plattform, um die sich weiterentwickelnden Anforderungen von TELUS an digitale Dienste zu unterstützen.“

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte:

„Wir freuen uns, bei diesem Projekt mit TELUS mit Albion zusammenzuarbeiten. Die VAS-Plattform von Tecnotree wurde entwickelt, um Netzbetreibern dabei zu helfen, ihre Dienstbereitstellung zu modernisieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und differenzierte Kundenerlebnisse zu schaffen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Stärke unseres ökosystemorientierten Ansatzes in Nordamerika.“

Über Albion

Albion Ventures ist ein Technologie-Systemintegrator, der sich auf Managed Network- und Telefoniedienste, Netzwerkmodernisierung, herstellerunabhängige Wartung und Support, Professional Services sowie Lösungen für feste drahtlose Konnektivität (RES-Q) spezialisiert hat. Albion liefert innovative Technologielösungen in Verbindung mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, das Kundenerlebnis zu verbessern, Kosten zu senken, Wachstum voranzutreiben sowie die betriebliche Effizienz und den Erfolg in verschiedenen Branchen zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter albionventuresllc.com

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter von 5G-fähigen digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI-/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend bei der TM Forum Open API-Konformität mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 praxisnahe Open APIs – ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienstleistungen zu bieten. Unser agiler und auf Open Source basierender digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) an Geschäftsprozessen und das Abonnementmanagement für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und schafft damit Möglichkeiten, die über die reine Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinen Kunden über die Plattform „Tecnotree Moments“ zudem einen Fintech- und B2B2X-Digitalmarktplatz mit vielfältigen Nutzererlebnissen, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert.

Über TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) ist ein weltweit führendes Kommunikationstechnologieunternehmen, das in mehr als 45 Ländern tätig ist und einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden CAD erzielt, mit mehr als 20 Millionen Kundenanschlüssen durch unser fortschrittliches Angebot an Breitbanddiensten für Verbraucher, Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Wir setzen uns dafür ein, unsere Technologie zu nutzen, um bemerkenswerte menschliche Errungenschaften zu ermöglichen. TELUS legt größten Wert darauf, unsere Kunden und Gemeinschaften an erste Stelle zu setzen, und ist weltweit führend in den Bereichen exzellenter Kundenservice und sozialer Kapitalismus. TELUS Health verbessert durch innovative Technologien für Präventivmedizin und Wohlbefinden das Leben von mehr als 160 Millionen Menschen in 200 Ländern und Gebieten. TELUS Agriculture & Consumer Goods nutzt digitale Technologien und Datenanalysen, um die Verbindung zwischen Produzenten und Verbrauchern zu optimieren. TELUS Digital ist auf digitale Kundenerlebnisse und zukunftsorientierte digitale Transformationen spezialisiert, die Mehrwert für seine globalen Kunden schaffen. Geleitet von unserer beständigen Philosophie „give where we live“ investiert TELUS weiterhin in Initiativen, die Bildung, Gesundheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft fördern. 2023 haben wir das TELUS-Studienstipendium ins Leben gerufen, das sicherstellen soll, dass jeder junge Mensch in Kanada, der eine Hochschulausbildung anstrebt, die Möglichkeit dazu hat. Bis heute hat das Programm Stipendien in Höhe von über 6 Millionen CAD an 2.000 Studierende vergeben, Tendenz steigend. Seit dem Jahr 2000 haben TELUS, unsere Teammitglieder und Pensionäre 1,85 Milliarden CAD in Form von Geld- und Sachspenden, Zeit und Programmen beigesteuert, darunter 2,5 Millionen Tage ehrenamtlicher Arbeit – was TELUS die Auszeichnung als das weltweit großzügigste Unternehmen eingebracht hat.

Weitere Informationen finden Sie unter telus.com oder folgen Sie @TELUSNews auf X und @Darren_Entwistle auf Instagram.

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