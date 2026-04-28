Thredd協助Clique推出邀約制財富生態系統及Visa卡方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Thredd是一個AI優先的髮卡處理平臺，該公司今日宣布與Clique Finance Limited(以下簡稱「Clique」)達成合作。Clique是一個採用邀約制的私人財富管理生態系統，專為企業家、家族辦公室以及擁有複雜跨境生活方式的高淨值人士設計，致力於提供超越傳統銀行業務框架的財富管理方案。

透過此次合作，Thredd與Clique將借助Visa消費信用卡，打造一種銜接數位資產與日常消費的現代金融體驗。Clique負責提供前端財富平台、客戶體驗以及專為高淨值用戶和加密原生投資組合量身定制的投資基礎設施。Thredd則作為核心的髮卡與處理引擎，通過單一的API驅動平臺為Clique的消費信貸計畫提供動力。這一合作可確保支付功能具備安全、合規且靈活的特性，並使其無縫集成到Clique更廣泛的財富生態系統中。

Clique創始人Ilay Oz表示：「整個上線歷程是一個高度協作且富有成效的過程。透過與Thredd攜手，我們建立了一套客製化解決方案。無論客戶的財富是以傳統資產還是另類資產形式存在，他們都能享受到無縫的存取與使用體驗，同時保障了超高的安全標準與效能表現。」

Thredd亞太區負責人Damien Gough表示：「高淨值客戶的財富正越來越多地在另類資產中進行配置，且其資產往往處於傳統銀行框架之外，Clique正是在滿足這一不斷增長的需求。我們很自豪能透過全球化的處理平台支援Clique的產品發布，助力創新的財富解決方案快速、安全地推向市場。」

在初期發表階段，Clique將同步推出數位與實體版Visa信用卡，並為其配備先進的3D Secure身分驗證、即時欺詐交易監測以及數位錢包整合等功能。

關於Clique

Clique是一個採用邀約制的私人生態系統，專為全球流動的高淨值客戶打造，這類客戶的財富、流動性需求及生活方式均已超越傳統銀行框架所能覆蓋的範圍。它將財富監管、流動性獲取、全球消費以及更廣泛的相關服務網路整合於一體，提供私密且現代化的服務體驗。此外，Clique還充當精選優質品牌與專業機構的優選對接入口，這些機構提供的服務能夠有效契合客戶的實際營運需求。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.clique.com

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲原生髮卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家/地區的100多家金融科技公司、數位銀行和嵌入式金融服務商提供借記卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運佈局、本地專業知識以及深度集成於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代髮卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運彈性方面樹立了行業標杆。如需瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.ai

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