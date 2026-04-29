Laserfiche推出AI Agents：智慧內容管理的未來

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日於智慧內容管理領域的盛會Laserfiche Empower大會上，Laserfiche宣布推出AI Agents。透過簡單的自然語言指令，這些虛擬助手即可執行複雜的多步驟任務，並在Laserfiche強大的安全與合規機制內運作，徹底改變您與組織資訊互動的方式。

Laserfiche AI Agents運用先進的生成式AI推理模型來執行任務，填補了建立工作流與耗時人工作業之間的落差。它們能根據文件資料採取行動，並根據使用者的自然語言指令執行批次變更。

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「將AI Agents引入內容管理，標誌著我們處理資訊生命週期方式的轉變。我們正透過將繁瑣的工作交給在治理架構內運行的Agents，從而超越手動流程。我們協助組織將合規性放在首位的同時，推對營運現代化。」

為慶祝Laserfiche AI Agents在Empower大會上發布，Agents將提供獨家試用機會給所有使用Laserfiche Cloud的大會與會者及其所屬組織。Agents將於2026年5月7日正式向Laserfiche Cloud的使用者開放。

介紹Laserfiche AI Agents

透過Smart Chat（Laserfiche儲存庫中直覺式的AI驅動對話介面）即可使用，Agents會繼承啟動使用者的特定權限與存取限制。這符合了Laserfiche嚴謹的安全與治理標準，讓各種技術程度的團隊與使用者都能透過安全的自動化其解決方案，節省時間並擴大產出。

藉由將AI驅動的內容分析與智慧Agents相結合，組織可以識別其文件中的狀況，並跨部門採取具影響力的行動，包括：

法律： 找出合約中的不一致之處（例如遺漏或衝突的詮釋資料 ）， 並將其轉送進行法務審查。

找出合約中的不一致之處（例如遺漏或衝突的詮釋資料 ）， 並將其轉送進行法務審查。 人力資源： 識別員工檔案中的人口統計資訊，並將這些文件移至具有不同安全權限設定的資料夾中。

識別員工檔案中的人口統計資訊，並將這些文件移至具有不同安全權限設定的資料夾中。 應付帳款：識別逾期發票，並將其轉送進行後續追蹤與處理。

各行各業的使用者均可使用Agents來減輕IT資源與流程設計人員的負擔。一些常見的產業應用案例包括：

政府： 透過標記可能需要豁免或法律審核的文件，並將其轉送至適當的團隊，以加速公開記錄申請的處理。

透過標記可能需要豁免或法律審核的文件，並將其轉送至適當的團隊，以加速公開記錄申請的處理。 教育： 識別包含個人識別資訊（PII）的文件，並套用安全標籤以保護敏感資訊。

識別包含個人識別資訊（PII）的文件，並套用安全標籤以保護敏感資訊。 金融服務： 透過識別合規訊號並將豁免案件轉送審核，以支援內部資料處理政策。

透過識別合規訊號並將豁免案件轉送審核，以支援內部資料處理政策。 製造：標記檢查報告中與品質相關的問題，並識別事故以進行調查與解決。

藉由AI Agents與搜尋功能推動記錄管理轉型

憑藉能智慧篩選整個儲存庫內容並採取具備背景感知能力之行動的特性，Laserfiche AI Agents也將重塑使用者搜尋與組織資訊的方式。

Laserfiche首席產品推廣者Justin Pava 表示：「在未來，文件儲存的『位置』將不再像過去那樣重要。透過自動提取的詮釋資料、AI輔助搜尋以及Laserfiche AI Agents的自主功能，您將不必花費時間整理資料，而是能夠直接對其採取行動。」

產品推出後，使用者將能引導Agents在Smart Chat內執行單次行動。後續的更新將擴展Agents的功能，包括按需運行重複性流程、將Agents嵌入業務流程，並讓Agents能在背景運行，監控系統中指定的狀況，並在您的團隊處理其他高優先級專案時，隱形地完成任務。

更多資訊

若要瞭解更多關於Laserfiche AI Agents的資訊，請造訪laserfiche.com/ai。

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關於Laserfiche

Laserfiche是首屈一指的企業平台，藉助AI驅動的解決方案，協助各組織實現業務營運的數位化轉型並管理其內容。透過可擴充的工作流程、可自訂的表單、無程式碼範本和AI賦能的功能，Laserfiche®文件管理平台加快了業務展開的速度。從新創企業到《財星》500大企業，各類規模的組織都信賴Laserfiche，它賦能團隊提高生產力、促進合作，並大規模提供卓越的客戶體驗。Laserfiche總部位於加州長灘，業務遍布全球，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處。

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