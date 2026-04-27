tesa选择Kinaxis作为全球一体化业务规划转型的数字化核心系统

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协同领域的全球领导者Kinaxis® (TSX: KXS)今日宣布，全球胶带和自粘产品解决方案制造商tesa SE已选定Kinaxis Maestro™平台，作为其为期多年的全球供应链和一体化业务规划(IBP)转型的核心支撑系统。

经过全面评估筛选后，tesa最终选择Kinaxis，以支持其从区域分散化规划模式，逐步升级为统一管控、全球协同的IBP运营模式。在全球供应链网络日趋复杂和波动加剧的背景下，Kinaxis将帮助tesa提升企业整体运营透明度、增强风险抵御能力，并实现更快、更明智的决策制定。

凭借130年的创新发展历程，tesa已发展成为全球领先的胶带与自粘产品解决方案制造商之一。tesa业务覆盖全球六大区域，同时服务高端工业市场和快消品市场，持续丰富产品组合并拓展全球业务布局。

随着业务增长，各职能部门、区域及业务单元的运营复杂度不断提升，该公司意识到，亟需一套可扩展、一体化的规划基础系统，以便在整个企业范围内更快、更自信地做出决策。

tesa SE全球运营负责人Andreas Rummert表示：“如今tesa的全球业务规模和运营复杂程度达到历史新高。我们的目标是将一体化业务规划打造为企业核心能力，从而实现更快、更自信的决策，并帮助我们快速应对市场和客户需求的变化。为支持我们的增长和创新发展规划，我们需要一个具备全球可视性、快速响应和强大场景分析能力的平台。Kinaxis Maestro拥有出色的协同调度能力，是助力我们实现这一宏伟目标的不二之选。”

从技术角度来看，协作能力、集成度和未来就绪性是关键的甄选标准。

tesa SE数字化与IT部门负责人Christoph Hummel表示：“将Kinaxis选为战略合作伙伴，能够把先进的分析技术和AI驱动的决策支持直接融入我们的核心规划流程，从而加快tesa的AI战略落地。与此同时，我们仍然完全自主掌控规划模型、决策逻辑和管理规范。从技术角度来看，本次转型将完成规划体系架构的现代化革新，加强供应链部门与数字化及IT部门的协同合作，稳步搭建覆盖整个企业的数据分析和AI规划能力。”

Kinaxis Maestro之所以被选中，是因为它能够大规模地管理现实世界的复杂性，同时快速实现价值，并降低转型风险。该平台将需求、供应、库存以及销售和运营规划(S&OP)整合在一个统一的环境中，从而支持并发情景评估和实时做出自信的决策。

Kinaxis欧洲、中东和非洲地区销售执行副总裁Fabienne Cetre表示：“tesa的业务需求极具复杂性。依托Maestro平台，我们将协助tesa构建全球统一且可扩展的供应链规划核心体系，从而帮助其更快地响应市场变化，同时为长远发展筑牢根基。本次合作彰显了Kinaxis在欧洲市场的持续发展势头，尤其是在特种材料和先进制造领域。Maestro之所以被选中，是因为它拥有业界领先的能力，能够支持最复杂的组织转型。”

如需了解更多信息，请访问kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协同领域的全球领导者，致力于驱动复杂的全球供应链并支持管理者实现高效决策。其强大的人工智能驱动供应链协同平台 Maestro ，融合多项专有技术与方法，为整个供应链——从多年战略规划到末端交付——提供全面透明度与高度敏捷性。全球众多知名品牌信赖Kinaxis，借助其敏捷与可预测能力，成功应对当今充满波动与不确定性的市场环境。欲了解更多信息，请访问 kinaxis.com 或关注Kinaxis官方 LinkedIn 。

来源：Kinaxis Inc.

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