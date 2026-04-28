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Microsoft与Postel合作推出创新的新数据和AI驱动解决方案，优化意大利中小企业与其客户的关系

original 营销数据平台囊括AI驱动的市场情报、第一方数据和全渠道激活能力，可帮助中小企业分析市场趋势和历史活动表现，化洞察为受众和更具针对性的未来行动方案。

营销数据平台囊括AI驱动的市场情报、第一方数据和全渠道激活能力，可帮助中小企业分析市场趋势和历史活动表现，化洞察为受众和更具针对性的未来行动方案。

罗马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Microsoft与 Poste Italiane Group下属公司Postel宣布深化双方合作以及所签订有关意大利企业数字化业务的协议，新增Audiencerate成为双方在数据以及直接与数字营销领域的技术合作伙伴。

该协议涉及发布一个综合性的平台，将Postel的全渠道实体及数字传播能力与Audiencerate的 数据情报功能以及Microsoft的人工智能（AI）和云解决方案相结合。

该解决方案可让中小企业在整个客户关系生命周期内利用并激活自己的数据，自动执行和安排全渠道传播活动。得益于该平台中内置的市场分析功能，企业将可以获得竞争洞察并实时了解行业趋势，将数据变为切实的战略优势。

AudiencerateMicrosoft AI Cloud Partner Program的全球合作伙伴，在自己的数据管理和激活基础设施中集成了Azure AI功能，让中小企业同样可以利用之前仅供大型企业使用的工具。

“通过本次合作，我们让数据成为意大利中小企业增长战略的核心，为他们提供之前专属于大型企业的AI和数字营销工具”，Audiencerate总裁Gianluca Leotta指出

“云技术让创新更加方便普及，人工智能可让较小规模的组织更智能地管理流程，重新获得竞争力”，Microsoft意大利全球合作伙伴解决方案负责人Annamaria Bottero指出

该平台已经提供全面的客户市场细分、市场情报以及Postel实体和数字传播渠道服务连接器套件，将在未来数周推出营销自动化模块以及额外的传播渠道，进一步丰富其功能。

得益于Microsoft的AI创新（在平台内原生提供）以及Audiencerate在AdTech和MarTech生态系统中的全球合作关系，该解决方案将继续不断发展，为意大利中小企业提供持续的竞争优势。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体垂询： Microsoftrdiantonio@microsoft.comPostelmaria.scappaticci@postel.itAudienceratepress@audiencerate.com

Industry:

Audiencerate

Details
Headquarters: London, United Kingdom
CEO: Gianluca Leotta
Employees: 25
Organization: PRI
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