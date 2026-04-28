Microsoft and Postel, una innovadora solución basada en datos e inteligencia artificial para optimizar las relaciones de las pymes italianas con sus clientes

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Microsoft and Postel, una compañía de Poste Italiane Group, anuncia una evolución de su colaboración y de los acuerdos que han firmado para la digitalización de las empresas italianas, dando la bienvenida a Audiencerate como socio tecnológico en el ámbito de los datos y el marketing directo y digital.

El acuerdo prevé la distribución de una plataforma integrada que combina las capacidades de comunicación física y digital omnicanal de Postel con las funcionalidades de inteligencia de datos de Audiencerate y las soluciones de IA y de nube de Microsoft.

La solución permite a las pymes aprovechar y activar sus propios datos a lo largo de todo el ciclo de vida de la relación con el cliente, automatizando y coordinando campañas de comunicación omnicanal. Gracias a las capacidades de análisis de mercado integradas en la plataforma, las empresas podrán acceder a información competitiva y tendencias sectoriales en tiempo real, transformando los datos en una ventaja estratégica concreta.

Audiencerate es un socio global del Microsoft AI Cloud Partner Program e integra las capacidades de IA de Azure en su propia infraestructura de gestión y activación de datos, lo que hace que las herramientas que antes estaban reservadas para las grandes empresas sean accesibles también para las pymes.

“Con esta alianza, situamos los datos en el centro de la estrategia de crecimiento de las pymes italianas, ofreciéndoles herramientas de IA y marketing digital que hasta ahora eran patrimonio exclusivo de los grandes actores”, comentó Gianluca Leotta, Presidente de Audiencerate.

“La nube hace que la innovación sea más accesible, y la inteligencia artificial puede permitir incluso a las organizaciones más pequeñas gestionar sus procesos de forma más inteligente, recuperando así su competitividad”, explicó Annamaria Bottero, responsable global de soluciones para socios de Microsoft Italia.

La plataforma, ya disponible con un paquete completo destinado a segmentación de clientes, inteligencia de mercado y conectores para los canales de comunicación físicos y digitales de Postel, se enriquecerá aún más en las próximas semanas con un módulo de automatización de marketing y la introducción de canales de comunicación adicionales.

La solución también seguirá evolucionando con el tiempo gracias a las innovaciones en materia de IA de Microsoft, disponibles de forma nativa dentro de la plataforma, y a las asociaciones globales de Audiencerate en los ecosistemas de AdTech y MarTech, proporcionando a las pymes italianas una ventaja competitiva continua.

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