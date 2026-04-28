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Microsoft e Postel: nuova soluzione innovativa basata su Dati e AI per ottimizzare il rapporto delle PMI italiane con i propri clienti

original La Marketing Data Platform combina AI-powered market intelligence, dati proprietari e attivazione omnicanale per aiutare le PMI ad analizzare mercato, trend e performance storiche delle campagne, trasformando gli insight in audience e azioni future sempre più mirate.

La Marketing Data Platform combina AI-powered market intelligence, dati proprietari e attivazione omnicanale per aiutare le PMI ad analizzare mercato, trend e performance storiche delle campagne, trasformando gli insight in audience e azioni future sempre più mirate.

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Microsoft e Postel, società del Gruppo Poste Italiane, annunciano un'evoluzione della loro collaborazione e degli accordi sottoscritti per la digitalizzazione delle imprese italiane, con l'ingresso di Audiencerate come partner tecnologico in ambito Dati e Direct & Digital MKTG.

L'accordo prevede la distribuzione di una piattaforma integrata che combina la comunicazione omnicanale fisico digitale di Postel con le funzionalità di data intelligence di Audiencerate e le soluzioni AI e Cloud di Microsoft.

La soluzione consente alle PMI di valorizzare e attivare i propri dati lungo l’intero ciclo di relazione con il cliente, automatizzando e orchestrando campagne di comunicazione omnicanale e, grazie alle capacità di analisi del mercato integrate nella piattaforma, le imprese potranno accedere a insight competitivi e tendenze di settore in tempo reale, trasformando il dato in un vantaggio strategico concreto.

Audiencerate è partner del programma Microsoft AI Cloud Partner a livello globale e integra le funzionalità di Azure AI nella propria infrastruttura di gestione e attivazione dei dati, rendendo strumenti finora riservati alle grandi aziende accessibili anche alle PMI.

"Con questa partnership mettiamo il dato al centro della strategia di crescita delle PMI italiane, offrendo loro strumenti di AI e marketing digitale che fino a oggi erano appannaggio esclusivo dei grandi player", ha dichiarato Gianluca Leotta, Presidente di Audiencerate.

"Il Cloud rende l'innovazione più accessibile e l'Intelligenza Artificiale può consentire anche alle realtà più piccole di gestire i processi in modo più intelligente, recuperando competitività", ha dichiarato Annamaria Bottero, Global Parner Solutions Lead di Microsoft Italia.

La piattaforma già disponibile con una suite completa per la segmentazione dei clienti, la market intelligence e i connettori per la comunicazione Fisica e Digitale di Postel, si arricchirà nelle prossime settimane con il modulo di marketing automation e l’introduzione di ulteriori canali di comunicazione.

La soluzione continuerà inoltre ad evolvere nel tempo grazie alle innovazioni AI di Microsoft – nativamente disponibili nella piattaforma - e alle partnership globali di Audiencerate nel mondo AdTech e MarTech, per offrire alle PMI italiane un vantaggio competitivo continuo.

Contacts

Contatti per la Stampa: Microsoft: rdiantonio@microsoft.com; Postel: maria.scappaticci@postel.it; Audiencerate: press@audiencerate.com

Industry:

Audiencerate

Details
Headquarters: London, United Kingdom
CEO: Gianluca Leotta
Employees: 25
Organization: PRI
Release Versions
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