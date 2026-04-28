Mexedia et Donne for Peace unissent leurs forces: une collaboration pour des initiatives sociales et de prévention

ROME--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris: ALMEX; ISIN IT0005450819) annonce le lancement d’une collaboration avec Donne for Peace, une association engagée dans la promotion de l’intégration et de l’inclusion à travers des activités sociales et culturelles destinées aux femmes et aux communautés. Cette initiative naît de la rencontre d’expériences différentes mais complémentaires et vise à transformer des actions concrètes en opportunités de participation réelle, en plaçant les personnes et leur engagement au cœur du projet.

Ce projet s’inscrit dans les activités de la Benefit Unit de Mexedia, qui a développé au fil des années une approche axée sur des actions concrètes et la participation active. Dans ce cadre s’inscrivent des programmes tels que Think Tech, dédié à la diffusion des compétences numériques, ainsi que des initiatives orientées vers l’inclusion sociale et l’implication des jeunes générations, notamment la collaboration avec le Geronimo Sailing Team, qui a permis de promouvoir des expériences éducatives et formatives liées au sport et à la mer.

Le lancement de ce parcours commun coïncidera avec la participation conjointe à la Race for the Cure, la plus grande manifestation en Italie dédiée à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein, organisée par Komen Italia. Le week-end du 7 au 10 mai marquera le début officiel de l’initiative, dans un cadre ouvert, inclusif et accessible à tous, combinant activités sportives, sensibilisation et accès à des programmes de prévention gratuits. À cette occasion, un t-shirt dédié sera réalisé avec le message « Des pas qui comptent. Ensemble. », reflétant l’esprit de l’initiative et la valeur de chaque participation au sein d’une expérience partagée.

D’autres activités sont d’ores et déjà prévues, notamment une rencontre au siège de Mexedia avec une délégation de la communauté Donne for Peace. Ce moment d’échange et de partage avec certaines des femmes impliquées dans les activités de l’association sera l’occasion de mettre en valeur leurs expériences et de lancer de nouvelles initiatives communes, dont les développements futurs seront communiqués conjointement par les services de presse respectifs.

Anna Lisa Trulli, responsable de la Benefit Unit de Mexedia, a déclaré: «Cette initiative naît de la volonté de poursuivre un parcours construit au fil du temps à travers des actions concrètes et un engagement constant envers la communauté. Nous pensons que la valeur de ces activités réside dans leur capacité à générer une participation réelle, en créant des occasions où les personnes peuvent être actrices. La rencontre avec Donne for Peace renforce cette vision, en nous permettant de travailler ensemble sur des parcours d’inclusion et de partage capables de générer un impact positif et durable. »

Pour Donne for Peace, sa présidente Volha Marozava a commenté: «Nous sommes heureuses et honorées de participer à cette initiative aux côtés de Mexedia, en partageant des valeurs et des objectifs communs. Nous croyons profondément dans l’importance de créer des réseaux et des opportunités concrètes d’intégration, de sensibilisation et de soutien. Ensemble, nous souhaitons générer un impact réel en promouvant des parcours de croissance, de prise de conscience et de participation, capables de se traduire par l’autonomisation, l’inclusion socio-économique et l’affirmation de soi des femmes, y compris celles en situation de plus grande fragilité. »

À propos de Mexedia

Mexedia S.p.A. Società Benefit est une société cotée sur Euronext Growth Paris, active dans le développement de solutions et de services pour la communication entre entreprises et clients. Le Groupe opère à l’international en intégrant technologies, plateformes et expertises afin de soutenir ses clients dans la gestion de leurs activités de communication. Dans le cadre de son statut de Sociétà Benefit, Mexedia promeut des initiatives en faveur de la communauté, avec une attention particulière portée aux thématiques d’inclusion et de durabilité.

À propos de Donne for Peace

L’association Donne for Peace, née en 2022 pendant le conflit russo-ukrainien, œuvre pour favoriser l’inclusion en Italie des femmes réfugiées issues de contextes de guerre.

Fondée par des femmes de différentes nationalités, elle promeut le dialogue interculturel, la culture de la paix et la solidarité comme leviers essentiels pour construire une intégration réelle. À travers une approche centrée sur la personne, l’association propose, à titre bénévole et avec le soutien de programmes régionaux et européens, des services d’écoute, une assistance juridique, un soutien psychologique et du conseil, ainsi que des parcours de formation et d’autonomisation. Son objectif est d’accompagner les femmes vers l’autonomie et la reconstruction de leur vie, dans un processus qui, de la dimension individuelle, s’étend à une portée collective, contribuant à générer un impact social positif et durable.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations qui ne constituent pas des faits historiques et peut inclure des déclarations prospectives au sens de la réglementation applicable. Ces déclarations reposent sur des attentes et hypothèses actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats effectifs sensiblement différents de ceux indiqués. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser ces déclarations, sauf si la réglementation applicable l’exige.