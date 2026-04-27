tesa elige a Kinaxis como pilar digital para la transformación de su planificación empresarial integrada a nivel mundial

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), líder mundial en orquestación integral de cadenas de suministro, anuncia que tesa SE, fabricante global de cintas adhesivas y soluciones de productos autoadhesivos, ha elegido la plataforma Kinaxis Maestro™ como pieza clave para su transformación global y plurianual de la cadena de suministro y la planificación empresarial integrada (IBP, por sus siglas en inglés).

Tras realizar una evaluación rigurosa, tesa seleccionó a Kinaxis para respaldar su evolución desde prácticas de planificación fragmentadas a nivel regional hacia un modelo operativo de IBP gestionado de forma centralizada y coordinado a nivel mundial. Kinaxis prestará apoyo a tesa para mejorar la transparencia en toda la empresa, fortalecer la resiliencia y permitir una toma de decisiones más rápida y fundamentada en una red de cadena de suministro global cada vez más compleja y volátil.

Con sus 130 años dedicados a la innovación, tesa es uno de los principales fabricantes mundiales de cintas adhesivas y soluciones de productos autoadhesivos. Presente en seis regiones del mundo, tesa presta servicio tanto a complejos mercados industriales como a mercados de consumo en rápida evolución, y sigue ampliando su cartera de productos y su presencia geográfica.

A medida que el crecimiento aumentaba la complejidad entre funciones, regiones y unidades de negocio, la empresa identificó la necesidad de una base de planificación integrada y escalable que permitiera tomar decisiones más rápidas y seguras en toda la empresa.

“tesa opera a un nivel global y de complejidad más alto que nunca”, declaró Andreas Rummert, director de Operaciones Globales de tesa SE. “Nuestra ambición es establecer la planificación empresarial integrada como una capacidad empresarial fundamental que permita una toma de decisiones más rápida y segura, y nos ayude a responder rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y de los clientes. Para respaldar nuestros planes de crecimiento e innovación, necesitábamos una plataforma con visibilidad global, velocidad y sólidas capacidades de simulación de escenarios. Kinaxis Maestro, con sus potentes capacidades de orquestación, fue la elección clara para respaldar este objetivo”.

Desde el punto de vista tecnológico, la colaboración, la integración y la preparación para el futuro fueron criterios de selección determinantes.

“La elección de Kinaxis como socio estratégico acelera la estrategia de IA de tesa al integrar análisis avanzados y sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en IA directamente en nuestros procesos centrales de planificación”, explicó Christoph Hummel, director de DIT en tesa SE. “Al mismo tiempo, mantenemos un control absoluto sobre nuestro modelo de planificación, la lógica de decisión y la gobernanza. Desde el punto de vista tecnológico, esta transformación moderniza nuestra arquitectura de planificación y refuerza la colaboración entre la cadena de suministro y el departamento de Digital e IT para desarrollar de forma sostenible capacidades de análisis y planificación basadas en la IA en toda la empresa”.

La elección de Kinaxis Maestro responde a su capacidad para gestionar la complejidad del mundo real a gran escala, al tiempo que ofrece una rápida generación de valor con menor riesgo de transformación. La plataforma unifica la demanda, el suministro, el inventario y la planificación de ventas y operaciones en un único entorno. De esta manera, se pueden evaluar escenarios de manera simultánea y tomar decisiones con confianza en tiempo real.

“Los requisitos de tesa eran muy complejos”, comentó Fabienne Cetre, vicepresidenta ejecutiva de Ventas para EMEA en Kinaxis. “Con Maestro, podemos apoyar a tesa en la construcción de un pilar fundamental de planificación de la cadena de suministro globalmente consistente y escalable que ayude a la organización a responder más rápido, al tiempo que se construyen bases sólidas para el futuro. Esta colaboración refleja el impulso continuo de Kinaxis en Europa, en particular en el ámbito de los materiales especializados y la fabricación avanzada, con Maestro seleccionado por su capacidad líder en la industria para apoyar las transformaciones organizacionales más complejas”.

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Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en la orquestación moderna de cadenas de suministro; permite impulsar cadenas de suministro globales complejas y apoyar a quienes las gestionan. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro basada en IA, Maestro, combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en nosotros para brindar la agilidad y la previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y la disrupción actuales. Para ver más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc.

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