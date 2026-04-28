Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical en Araris Biotech AG starten klinische Fase 1-ontwikkeling voor ADC ARC-02
- De Fase 1-dosisverhogingsstudie is de eerste klinische studie met een product dat is ontwikkeld met behulp van de AraLinQ™ ADC-technologie en markeert de uitbreiding van Taiho naar de klinische ontwikkeling van ADC's voor oncologie.
PRINCETON, N.J. & TOKYO & ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. en Araris Biotech AG ('Araris') hebben vandaag bekendgemaakt dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de beoordelingsperiode voor het Investigational New Drug (IND)-programma voor ARC-02, een antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC) dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van non-Hodgkin-lymfoom, heeft afgerond. Hiermee kan Taiho Oncology een Fase 1-dosisverhogingsstudie voor ARC-02 starten.
