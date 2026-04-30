Rapport de segment de marché de Best : AM Best maintient des perspectives stables pour le secteur de l’assurance vie en France

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best maintient des perspectives stables pour le segment de l’assurance vie en France et anticipe une nouvelle croissance du segment en 2026, reflétant l’intérêt continu des assurés pour les produits d’épargne liés à des taux d’intérêt positifs.

Dans le nouveau Rapport de Segment de marché de Best, intitulé « Perspectives de marché : Assurance vie en France », AM Best indique que les taux de rachat devraient rester à un niveau gérable, malgré l’incertitude économique mondiale, l’augmentation des risques géopolitiques et l’instabilité politique nationale.

James Kenfack, analyste financier chez AM Best et l’un des auteurs du rapport, déclare : « AM Best s’attend à ce que les produits d’assurance vie continuent d’être privilégiés au détriment des alternatives bancaires au cours des 12 prochains mois. Cela reflète leur statut parmi les placements privilégiés en France, mais aussi des attentes de taux servis restant compétitifs face aux autres solutions d’épargne. »

Morgane Hillebrandt, directrice associée au sein du département analytique, ajoute : « AM Best constate que les efforts de diversification se sont poursuivis dans le segment, les assureurs ayant cherché à accroître la part des produits en unités de compte, pour lesquels le risque d’investissement est porté par l’épargnant, ainsi que celle des offres multi-supports, qui réunissent au sein d’un même produit des caractéristiques des produits en unités de compte et des produits traditionnels. »

Pour obtenir une copie gratuite de ce rapport de segment de marché, rendez-vous sur http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=364344.

AM Best est une agence de notation de crédit mondiale, un éditeur de presse et un prestataire d’analyses de données spécialisé dans le secteur de l’assurance. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ambest.com .

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