A tesa escolhe a Kinaxis como a espinha dorsal digital para a transformação global do planejamento integrado de negócios

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® (TSX: KXS), líder global em orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que a tesa SE, fabricante global de fitas adesivas e soluções de produtos autoadesivos, selecionou a plataforma Kinaxis Maestro™ como um facilitador essencial de sua transformação global plurianual da cadeia de suprimentos e do planejamento integrado de negócios (IBP).

Após uma avaliação abrangente, a tesa selecionou a Kinaxis para apoiar sua evolução de práticas de planejamento regionalmente fragmentadas para um modelo operacional de Planejamento Integrado de Negócios (IBP) centralizado e orquestrado globalmente. A Kinaxis apoiará a tesa na melhoria da transparência em toda a empresa, no fortalecimento da resiliência e na viabilização de tomadas de decisão mais rápidas e informadas em uma rede de cadeia de suprimentos global cada vez mais complexa e volátil.

Com 130 anos de inovação, a tesa é uma das principais fabricantes mundiais de fitas adesivas e soluções de produtos autoadesivos. Operando em seis regiões globais e atendendo tanto a mercados industriais complexos quanto a mercados de consumo de rápida movimentação, a tesa continua a expandir seu portfólio e presença geográfica.

À medida que o crescimento aumentou a complexidade em todas as funções, regiões e unidades de negócios, a empresa identificou a necessidade de uma base de planejamento integrada e escalável que permitisse decisões mais rápidas e confiáveis ​​em toda a organização.

"A tesa está operando em um nível de escala e complexidade global maior do que nunca", disse Andreas Rummert, diretor de Operações Globais da tesa SE. “Nossa ambição é estabelecer o planejamento integrado de negócios como uma capacidade essencial da empresa, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e confiantes, além de nos ajudar a responder prontamente às mudanças nas necessidades do mercado e dos clientes. Para apoiar nossa agenda de crescimento e inovação, precisávamos de uma plataforma com visibilidade global, velocidade e recursos robustos de simulação de cenários. O Kinaxis Maestro, com seus poderosos recursos de orquestração, foi a escolha óbvia para apoiar essa ambição.”

Do ponto de vista tecnológico, colaboração, integração e preparação para o futuro foram critérios de seleção cruciais.

“Escolher a Kinaxis como nossa parceira estratégica acelera a estratégia de IA da tesa, incorporando análises avançadas e suporte à decisão baseado em IA diretamente em nossos principais processos de planejamento”, disse Christoph Hummel, responsável pela área Digital e TI (DIT). “Ao mesmo tempo, mantemos a propriedade clara de nosso modelo de planejamento, lógica de decisão e governança. Do ponto de vista tecnológico, essa transformação moderniza nossa arquitetura de planejamento e fortalece a colaboração entre a Cadeia de Suprimentos e a área Digital e de TI para construir de forma sustentável recursos de planejamento baseados em análises e IA em toda a empresa.”

O Kinaxis Maestro foi escolhido por sua capacidade de gerenciar a complexidade do mundo real em grande escala, proporcionando rápido retorno sobre o investimento com menor risco de transformação. A plataforma unifica demanda, suprimentos, estoque e planejamento de vendas e operações (S&OP) em um único ambiente, permitindo a avaliação simultânea de cenários e a tomada de decisões confiantes em tempo real.

“A tesa tinha requisitos extremamente complexos”, disse Fabienne Cetre, vice-presidente executiva de Vendas da Kinaxis para a região EMEA. “Com o Maestro, podemos apoiar a tesa na construção de uma estrutura de planejamento da cadeia de suprimentos globalmente consistente e escalável, que ajuda a organização a responder mais rapidamente, ao mesmo tempo que constrói uma base sólida para o futuro. Essa colaboração reflete o crescimento contínuo da Kinaxis na Europa, particularmente em materiais especiais e manufatura avançada, com o Maestro sendo escolhido por sua capacidade líder do setor de suportar as transformações organizacionais mais complexas.”

Para saber mais, acesse kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

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