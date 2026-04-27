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tesa sceglie Kinaxis come supporto digitale per la trasformazione globale della pianificazione aziendale integrata a livello mondiale

La piattaforma Kinaxis Maestro™ servirà da base per una trasformazione pluriennale in un ecosistema di pianificazione resiliente e orchestrato a livello globale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX: KXS), un leader globale nell'orchestrazione completa della catena di fornitura, oggi ha annunciato che tesa SE, un produttore internazionale di nastri adesivi e prodotti autoadesivi, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro™ come catalizzatore fondamentale per la sua trasformazione globale e pluriennale della catena di fornitura e della pianificazione aziendale integrata (IBP).

Dopo un'approfondita valutazione, tesa ha scelto Kinaxis per sostenere la sua evoluzione da pratiche di pianificazione frammentate a livello regionale a un modello operativo IBP gestito a livello centrale e coordinato a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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