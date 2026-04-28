Microsoft i Postel: nowe innowacyjne rozwiązanie w zakresie danych wspomagane AI w celu optymalizacji relacji włoskich MŚP z klientami

RZYM--(BUSINESS WIRE)--Microsoft i Postel, spółka należąca do Poste Italiane Group, informują o rozszerzeniu współpracy i zawarciu umów w sprawie cyfryzacji włoskich przedsiębiorstw oraz dołączeniu Audiencerate jako partnera technologicznego w dziedzinie danych oraz marketingu bezpośredniego i cyfrowego.

Umowa przewiduje dystrybucję zintegrowanej platformy łączącej wielokanałowe zdolności Postel w dziedzinie komunikacji fizycznej i cyfrowej z funkcjami Audiencerate w zakresie analityki danych oraz rozwiązaniami Microsoft w dziedzinie AI i przetwarzania danych w chmurze.

Rozwiązanie to pozwala MŚP wykorzystać posiadane dane z całego cyklu relacji z klientem i przekuć je w działania w celu automatyzacji i koordynacji kampanii komunikacyjnych prowadzonych za pośrednictwem wielu kanałów. Dzięki funkcjom w zakresie analizy rynku, w które wyposażona jest platforma, firmy będą mogły zyskać konkurencyjną wiedzę i poznać sektorowe trendy w czasie rzeczywistym, przekształcając dane w konkretną przewagę strategiczną.

Audiencerate jest globalnym partnerem programu Microsoft AI Cloud Partner Program i łączy funkcje usługi Azure AI we własnej infrastrukturze do zarządzania danymi i ich aktywacji, dzięki czemu narzędzia, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw, trafiają teraz również w ręce MŚP.

– Poprzez nawiązanie tego partnerstwa umieszczamy dane w samym centrum strategii na rzecz rozwoju włoskich MŚP, udostępniając im AI oraz narzędzia z dziedziny marketingu cyfrowego, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla dużych podmiotów – powiedział Gianluca Leotta, prezes Audiencerate.

– Chmura zwiększa dostępność innowacji, a dzięki sztucznej inteligencji nawet mniejsze organizacje mogą mądrzej zarządzać swoimi procesami, odzyskując konkurencyjność – powiedział Annamaria Bottero, globalny dyrektor ds. rozwiązań partnerskich we włoskim oddziale Microsoft.

Platforma, która jest już dostępna z pełnym pakietem umożliwiającym segmentację klientów, zapewniającym analizy rynku i połączenie z opracowanymi przez Postel kanałami komunikacji fizycznej i cyfrowej, w nadchodzących tygodniach zostanie wzbogacona o moduł służący do automatyzacji marketingu oraz kolejne kanały komunikacyjne.

Ponadto rozwiązanie będzie stale doskonalone z biegiem czasu dzięki innowacjom Microsoft w dziedzinie AI wbudowanym w platformę, a także wypracowanym przez Audiencerate globalnym partnerstwom w ekosystemach technologii reklamowych i marketingowych, zapewniając włoskim MŚP stałą przewagę konkurencyjną.

