Microsoft a Postel: inovativní nové řešení založené na datech a umělé inteligenci pro optimalizaci vztahů italských malých a středních podniků se zákazníky
ŘÍM--(BUSINESS WIRE)--Společnosti Microsoft a Postel, společnost skupiny Poste Italiane, oznamují rozvoj své spolupráce a navazujících dohod o digitalizaci italských podniků a přivítaly společnost Audiencerate jako technologického partnera v oblasti dat a přímého a digitálního marketingu.
Dohoda zahrnuje distribuci integrované platformy, která kombinuje vícekanálové možnosti fyzické a digitální komunikace společnosti Postel s funkcemi datové inteligence společnosti Audiencerate aa řešeními společnosti Microsoft v oblasti umělé inteligence a cloudu.
Řešení umožňuje malým a středním podnikům využívat a aktivovat vlastní data v celém životním cyklu vztahu se zákazníkem a automatizovat a řídit vícekanálové komunikační kampaně. Díky analytickým schopnostem trhu zabudovaným do platformy budou mít firmy přístup ke konkurenčním přehledům a aktuálním trendům v reálném čase, což jim umožní proměnit data v konkrétní strategickou výhodu.
Společnost Audiencerate je globálním partnerem programu Microsoft AI Cloud Partner Program a integruje schopnosti umělé inteligence Azure do své vlastní infrastruktury pro správu a aktivaci dat, čímž zpřístupňuje nástroje, které byly dříve vyhrazeny velkým podnikům, rovněž malým a středním podnikům.
„Tímto partnerstvím stavíme data do centra růstové strategie italských malých a středních podniků a nabízíme jim nástroje umělé inteligence a digitálního marketingu, které byly dosud výsadou velkých hráčů,“ uvedl Gianluca Leotta, prezident společnosti Audiencerate.
„Cloud zpřístupňuje inovace a umělá inteligence může i menším organizacím umožnit inteligentnější řízení procesů a získání zpět konkurenceschopnosti,“ uvedla Annamaria Bottero, vedoucí oddělení Global Partner Solutions ve společnosti Microsoft Italy.
Platforma, která je již dostupná s kompletní sadou nástrojů pro segmentaci zákazníků, tržní inteligenci a konektory pro fyzické a digitální komunikační kanály Postel, bude v nadcházejících týdnech dále rozšířena o modul marketingové automatizace a zavedení dalších komunikačních kanálů.
Řešení se bude dále vyvíjet díky inovacím Microsoftu v oblasti umělé inteligence, nativně dostupným v rámci platformy, a globálním partnerstvím společnosti Audiencerate v ekosystémech AdTech a MarTech, čímž bude italským malým a středním podnikům poskytovat trvalou konkurenční výhodu.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
Kontakty pro tisk: Microsoft : rdiantonio@microsoft.com; Postel : maria.scappaticci@postel.it; Audiencerate : press@audiencerate.com