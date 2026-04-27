tesa choisit Kinaxis comme pilier numérique de sa transformation vers une planification commerciale intégrée à l’échelle mondiale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que tesa SE, fabricant mondial de rubans adhésifs et de solutions de produits auto-adhésifs, a choisi la plateforme Kinaxis Maestro™ comme élément central de sa transformation mondiale et pluriannuelle de la chaîne d’approvisionnement et de la planification intégrée des activités (IBP).

À l’issue d’une évaluation approfondie, tesa a choisi Kinaxis pour l’accompagner dans son évolution, passant de pratiques de planification fragmentées au niveau régional à un modèle opérationnel IBP géré de manière centralisée et orchestré à l’échelle mondiale. Kinaxis aidera tesa à améliorer la transparence à l’échelle de l’entreprise, à renforcer la résilience et à permettre une prise de décision plus rapide et mieux informée au sein d’un réseau mondial de chaîne d’approvisionnement de plus en plus complexe et volatile.

Forte de 130 ans d’innovation, tesa est l’un des principaux fabricants mondiaux de rubans adhésifs et de solutions de produits auto-adhésifs. Présente dans six régions du monde et desservant à la fois des marchés industriels complexes et des marchés de consommation en constante évolution, tesa continue d’étendre son portefeuille et son empreinte géographique.

La croissance ayant accru la complexité entre les fonctions, les régions et les unités commerciales, l’entreprise a identifié le besoin d’une base de planification évolutive et intégrée permettant une prise de décision plus rapide et plus sûre à l’échelle de l’entreprise.

« tesa opère à un niveau de portée mondiale et de complexité plus élevé que jamais », déclare Andreas Rummert, responsable des opérations mondiales chez tesa SE. « Notre ambition est de faire de la planification opérationnelle intégrée une compétence fondamentale de l’entreprise, qui permette une prise de décision plus rapide et plus sûre et nous aide à répondre rapidement à l’évolution des besoins du marché et des clients. Pour soutenir notre programme de croissance et d’innovation, nous avions besoin d’une plateforme offrant une visibilité mondiale, de la rapidité et de solides capacités de simulation de scénarios. Kinaxis Maestro, avec ses puissantes capacités d’orchestration, s’est imposé comme le choix évident pour soutenir cette ambition. »

D’un point de vue technologique, la collaboration, l’intégration et la préparation pour l’avenir ont été des critères de sélection essentiels.

« Le choix de Kinaxis comme partenaire stratégique accélère la stratégie d’IA de tesa en intégrant directement des analyses avancées et une aide à la décision basée sur l’IA dans nos processus de planification de base », déclare Christoph Hummel, responsable DIT chez tesa SE. « Dans le même temps, nous conservons la pleine maîtrise de notre modèle de planification, de notre logique décisionnelle et de notre gouvernance. D’un point de vue technologique, cette transformation modernise notre architecture de planification et renforce la collaboration entre la chaîne d’approvisionnement et le département Digital & IT afin de développer de manière durable des capacités d’analyse et de planification basées sur l’IA à l’échelle de l’entreprise. »

Kinaxis Maestro a été sélectionné pour sa capacité à gérer la complexité du monde réel à grande échelle tout en offrant un retour sur investissement rapide avec un risque de transformation réduit. La plateforme unifie la demande, l’offre, les stocks et la planification des ventes et des opérations (S&OP) dans un environnement unique, permettant une évaluation simultanée des scénarios et une prise de décision en toute confiance en temps réel.

« tesa avait des exigences extrêmement complexes », déclare Fabienne Cetre, vice-présidente exécutive des ventes EMEA chez Kinaxis. « Avec Maestro, nous pouvons aider tesa à mettre en place une infrastructure de planification de la chaîne d’approvisionnement cohérente et évolutive à l’échelle mondiale, qui aide l’organisation à réagir plus rapidement tout en construisant des bases solides pour l’avenir. Cette collaboration reflète la dynamique continue de Kinaxis en Europe, en particulier dans les secteurs des matériaux spécialisés et de la fabrication de pointe, Maestro ayant été choisi pour sa capacité de pointe à prendre en charge les transformations organisationnelles les plus complexes. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc.

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